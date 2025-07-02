Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
Суд заочно арестовал экс-замглавы Химок Минаева по делу о взятке
Бывший заместитель руководителя Химок Николай Минаев заочно арестован по решению Тверского районного суда Москвы в среду.
Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Минаева, обвиняемого в получении взятки, передает ТАСС со ссылкой на картотеку суда.
По версии следствия, сумма взятки составила более 6 млн рублей.
В конце июня сообщалось, что в отношении бывшего заместителя главы администрации Химок Минаева возбуждено уголовное дело по факту получения взятки.
По версии следствия, с марта по июнь 2025 года Минаев вместе с директором и заместителем начальника отдела одного из муниципальных бюджетных учреждений получили через посредника от исполнительных директоров двух фирм взятки в размере 2 млн 40 тыс. рублей и 4 млн рублей.
В СК уточняли, что вознаграждение было получено за содействие в заключении муниципальных контрактов.