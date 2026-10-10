Минобороны: Российские войска взяли под контроль Лукашово и Лобановку

Tекст: Дмитрий Зубарев

Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, сообщает Минобороны.

В кольце окружения в ходе активных боевых действий взяты под контроль населенные пункты Лукашово и Лобановка Харьковской области. Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Резниково, Нефедовка и Черное.

Потери украинской армии за сутки в кольце окружения составили до 45 военнослужащих и три наземных робототехнических комплекса. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за овладение населенными пунктами Приколотное и Котовка Харьковской области.

В населенном пункте Доброполье Донецкой народной республики штурмовые группы 51-й армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Подразделения морской пехоты действовали в западной части города и продолжили уничтожение противника на территории шахты «Добропольская». Сорваны две попытки деблокирования окруженных вражеских подразделений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу «северяне» не позволили ВСУ прорвать окружение на Харьковском направлении. В пятницу ВКС ударили по позициям ВСУ в Харьковской и Запорожской областях. В среду российские артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Харьковом.