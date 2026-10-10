График выплаты украинских долгов Западу растянулся как минимум до 2061 года

Tекст: Тимур Шайдуллин

Выплаты Киева по задолженностям в евро продлятся до 2061 года, а в долларах – до 2057 года, пишет ТАСС со ссылкой на подсчеты на основе данных Министерства финансов Украины.

В 2057 году украинская сторона должна вернуть кредиторам 780 млн евро и 120 млн долларов, а в 2061 году – 250 млн евро. Платежи расписаны на каждый год без учета возможных новых заимствований. Поскольку страна продолжает ежемесячно наращивать задолженность, реальная выплата долгов займет еще больше времени.

Общий государственный долг страны на конец августа достиг 215,55 млрд долларов. С учетом оценок численности населения в 22–25 млн человек, на каждого гражданина Украины приходится от 8,6 тыс. до 9,8 тыс. долларов государственного долга.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Нацбанк Украины отчитался о выплатах по долгам в сентябре. В понедельник стало известно, что внешний госдолг страны за десять лет вырос в восемь раз. Летом телеведущий Владимир Соловьев указал на долговую ловушку для стран Европы из-за Киева.