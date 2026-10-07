Нацбанк: Украина в сентябре выплатила по долгам 450 млн долларов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Национальный банк Украины сообщил, что в сентябре страна выплатила 195,7 млн долларов за обслуживание и погашение государственного долга. Еще 254,3 млн долларов было переведено Международному валютному фонду (МВФ), пишет РИА «Новости».

По информации МВФ, платежи Украины состоят из возврата средств по кредитным программам, а также процентов и сборов. Общая сумма выплат по долгам в сентябре достигла 450 млн долларов.

Министерство финансов Украины прогнозирует, что к концу года государственный долг страны составит 10,146 трлн гривен, что эквивалентно 226 млрд долларов. В проекте госбюджета на 2027 год заложен дефицит в размере 37 млрд долларов и увеличение госдолга до 276 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сообщалось, что внешний госдолг Украины вырос в восемь раз за десять лет. В тот же день стало известно, что требуемые от Киева выплаты МВФ до конца года достигли почти 1 млрд долларов.

В прошлый четверг отмечалось, что госдолг страны при Владимире Зеленском увеличился в 4,5 раза.