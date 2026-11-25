Lowy Institute: Разрыв в мощи США и Китая сократился до рекордного минимума

Tекст: Игорь Иножарский

Совокупная мощь США в Азии сократилась до 78,9 балла из 100, а разрыв с Китаем уменьшился до 5,3 балла – минимума с 2018 года, пишет Lowy Institute. Эксперты оценили 27 стран и территорий Азиатско-Тихоокеанского региона по 131 индикатору в восьми направлениях – от военных и экономических ресурсов до дипломатического влияния и оборонных сетей.

Рекордное за всю историю наблюдений падение дипломатического влияния стало главной причиной ослабления американских позиций, сообщает ABC News. Аналитики связывают это с переходом администрации Дональда Трампа к односторонней и транзакционной внешней политике, а также с затяжным конфликтом с Ираном. Разрыв по военному потенциалу сократился с 27 баллов в 2018 году до чуть более 15 баллов в 2026 году.

Доверие союзников подорвали решение Трампа в августе урезать масштаб совместных учений с Южной Кореей ради диалога с Ким Чен Ыном и заявление, что поставки оружия Тайваню на 14 млрд долларов являются «хорошей разменной монетой» на переговорах с Пекином, передает South China Morning Post.

Индия укрепила позиции и расширила совокупное региональное влияние, а премьер-министр Нарендра Моди занял второе место в рейтинге наиболее эффективных региональных лидеров, уступив председателю КНР Си Цзиньпину. Официальная презентация доклада пройдет в четверг, 26 ноября, в Национальном пресс-клубе в Канберре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце опрос показал разочарование американцев азиатского и тихоокеанского происхождения в Трампе и Республиканской партии на фоне экономических проблем и ужесточения миграционной политики. В конце сентября президент США Дональд Трамп допустил дальнейшую отсрочку поставки Тайваню партии американских вооружений на 14 млрд долларов на фоне атмосферы диалога с Пекином. В августе МИД Китая поддержал решение Вашингтона пересмотреть масштабы совместных маневров с южнокорейской армией.