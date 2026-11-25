Желание европейцев и британцев сделать из НАТО базис новой европейской архитектуры безопасности – это не про установление долгосрочного мира, а про навязывание евразийскому континенту своей воли. Казалось бы, как с этим связан антикоминтерновский пакт между Германией и Японией 1936 года?0 комментариев
Китаец открыл в машине студию по наращиванию ресниц и заработал за месяц 7,5 тыс. долларов
Житель китайского муниципалитета Чунцин Сяофэй открыл в своем автомобиле мобильную студию по наращиванию ресниц и заработал 7,5 тыс. долларов за месяц.
Молодой человек в возрасте около 30 лет привлек внимание пользователей Сети историей о прибыльном бизнесе, пишет SCMP.
Сяофэй рассказал в видеоролике о гарантированном ежемесячном доходе от наращивания ресниц в размере 7,5 тыс. долларов.
Предприниматель уже владеет обычным салоном красоты в городе. Недавно китаец решил расширить бизнес и начал предлагать клиентам мобильные услуги прямо в салоне своего легкового автомобиля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство коммерции Китая пообещало защитить интересы автопроизводителей в рамках ВТО. В субботу китайские мастера создали набор из 30 матрешек стоимостью 4 тыс. долларов. В начале месяца в Китае отметили рост числа арендующих номера в отелях ради отдыха от семей работающих матерей.