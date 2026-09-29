У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Бывший чиновник в Китае приговорен к смертной казни за взятки на 39 млн долларов
Суд в Китае вынес смертный приговор с отсрочкой на два года бывшему заместителю председателя народного политического консультативного совета Гуанси-Чжуанского автономного района Пэн Сяочуню за получение взяток на сумму свыше 39 млн долларов.
Пэн Сяочунь был признан виновным в получении незаконного вознаграждения в размере более 263 млн юаней. С 2006 по 2025 год он занимал различные руководящие посты, в том числе должность заместителя секретаря регионального парткома, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Чиновник использовал свое служебное положение для оказания помощи частным лицам и организациям при заключении контрактов, распределении финансовых средств и утверждении проектов в обмен на взятки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Китае приговорили к смертной казни за взятки другого бывшего чиновника.
В прошлом месяце аналогичный приговор получил бывший глава одной из китайских провинций.
В июне высокопоставленному чиновнику из Шанхая также вынесли смертный приговор за коррупцию.