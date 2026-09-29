Бывший чиновник в Китае приговорен к смертной казни за взятки на 39 млн долларов

Tекст: Мария Иванова

Пэн Сяочунь был признан виновным в получении незаконного вознаграждения в размере более 263 млн юаней. С 2006 по 2025 год он занимал различные руководящие посты, в том числе должность заместителя секретаря регионального парткома, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Чиновник использовал свое служебное положение для оказания помощи частным лицам и организациям при заключении контрактов, распределении финансовых средств и утверждении проектов в обмен на взятки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Китае приговорили к смертной казни за взятки другого бывшего чиновника.

В прошлом месяце аналогичный приговор получил бывший глава одной из китайских провинций.

В июне высокопоставленному чиновнику из Шанхая также вынесли смертный приговор за коррупцию.