У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
В США ребенок принес в детский сад заряженный пистолет
Ребенок принес в детсад в Мичигане заряженный пистолет
Малолетний ребенок в американском штате Мичиган принес в детский сад заряженный пистолет и достал его из рюкзака, сообщается, один из родителей задержан.
Инцидент произошел в понедельник на юго-востоке штата. Воспитатель вовремя заметила находку, что помогло предотвратить возможный несчастный случай. В результате инцидента никто не пострадал, передает Associated Press со ссылкой на полицию.
Принесенный пистолет не был служебным. В связи с инцидентом правоохранители задержали одного из родителей ребенка, который является сотрудником полиции. В полиции отметили, что не считают инцидент злонамеренным, однако подчеркнули, что сотрудникам необходимо следить за тем, чтобы их оружие не попадало в чужие руки.
Охрана детского сада будет усилена, а рюкзаки детей будут досматривать.
Напомним, весной Верховный суд оправдал ударившую бывшего мужа в детсаду россиянку.