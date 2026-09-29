В США ребенок принес в детский сад заряженный пистолет

Ребенок принес в детсад в Мичигане заряженный пистолет

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел в понедельник на юго-востоке штата. Воспитатель вовремя заметила находку, что помогло предотвратить возможный несчастный случай. В результате инцидента никто не пострадал, передает Associated Press со ссылкой на полицию.

Принесенный пистолет не был служебным. В связи с инцидентом правоохранители задержали одного из родителей ребенка, который является сотрудником полиции. В полиции отметили, что не считают инцидент злонамеренным, однако подчеркнули, что сотрудникам необходимо следить за тем, чтобы их оружие не попадало в чужие руки.

Охрана детского сада будет усилена, а рюкзаки детей будут досматривать.

Напомним, весной Верховный суд оправдал ударившую бывшего мужа в детсаду россиянку.