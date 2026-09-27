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Российские беспилотники поразили дата-центр «Киевстара»
Российские беспилотники поразили киевский дата-центр оператора связи ВСУ
Российские беспилотники успешно атаковали дата-центр компании «Киевстар» в Киеве, обеспечивающий украинскую армию связью и интернетом.
Российские военные нанесли удар по центру обработки данных телекоммуникационной компании «Киевстар» в столице Украины, передает РИА «Новости». Этот оператор является одним из крупнейших провайдеров мобильной связи и высокоскоростного интернета для нужд Вооруженных сил Украины.
«Сегодня днем в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены: в Киеве... центр обработки данных компании «Киевстар», являющейся одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ», – заявили в Министерстве обороны России.
Вооруженные силы РФ продолжают систематически атаковать коммуникационные узлы, логистические центры и морские суда, которые используются в интересах украинской армии.
Видео очередного удара доступно в Мах-канале газеты ВЗГЛЯД.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 сентября российские войска поразили телекоммуникационные центры «Киевстар» и «Парковый» в украинской столице.
26 сентября киевский центр обработки данных «Космонова» полностью прекратил свою работу из-за масштабных повреждений.
В ночь на 27 сентября беспилотники атаковали столичный центр обработки данных компании Vodafone.