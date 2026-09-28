Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.18 комментариев
Судебный эксперт назвал невозможным перевоспитание маньяка Гаськова в колонии
Психолог Гульдан исключил возможность перевоспитания серийного маньяка Гаськова
Исправление приговоренного к пожизненному лишению свободы серийного убийцы Алексея Гаськова абсолютно невозможно, сообщил медицинский психолог, судебный эксперт, доктор психологических наук, руководитель центра судебно-психологических экспертиз «Академия стратегических инициатив» Виктор Гульдан.
Гульдан прокомментировал вынесенный Московским областным судом приговор серийному убийце, передает РИА «Новости». «Это определенный тип преступника. Прежде всего, у него имеется личностно-мотивационное расстройство. Которое заключается в том, что он действует, реализуя тотальный контроль над своими жертвами, реализуя свои сверхценные и бредовые убеждения в жестоких насильственных действиях», – рассказал он.
Специалист пояснил, что в российской исполнительной системе отсутствуют методики для работы с подобными осужденными. По его словам, идея об исправлении таких людей абсолютно иллюзорна, поэтому пожизненное заключение является единственно верным решением.
С марта по ноябрь 2002 года жертвами 51-летнего преступника стали семь женщин, один мужчина и две 17-летние девушки. Кроме того, с 2020 по 2024 год маньяк систематически совершал насильственные действия в отношении своей падчерицы. Через 25 лет осужденный получит право просить об освобождении, однако психолог уверен в невозможности его выхода.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Московский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела серийного убийцы Алексея Гаськова.
В ходе прений сторон государственное обвинение запросило для подсудимого пожизненное лишение свободы.
В итоге судебная инстанция назначила маньяку наказание в виде пожизненного заключения в колонии особого режима.