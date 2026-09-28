Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.18 комментариев
Рособрнадзор объявил предостережения четырем российским вузам
Рособрнадзор объявил предостережения четырем российским вузам из-за нарушений
Рособрнадзор объявил официальные предупреждения четырем российским высшим учебным заведениям за различные нарушения образовательных стандартов.
Предупреждения о недопустимости нарушения обязательных требований получили Дальневосточный федеральный университет, Тихоокеанский институт предпринимательства, туризма и права, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, а также Новосибирский государственный университет экономики и управления, сообщается в канале ведомства в Max.
В Дальневосточном федеральном университете зафиксировано отсутствие локальных нормативных актов, которые должны регламентировать правила приема на программы среднего профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного образования. Кроме того, в вузе не установлены формы и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
Мониторинг безопасности показал, что Тихоокеанский институт предпринимательства, туризма и права использует устаревшие нормативные акты для регулирования образовательных отношений. На сайте учреждения размещены положения, разработанные в соответствии с документами, уже утратившими юридическую силу.
Саратовский университет не имеет учебных планов и рабочих программ по ряду направлений, включая магистратуру «Правовое обеспечение деятельности органов публичной власти». Правила приема на 2026-2027 учебный год там также не обновлены.
В то же время Новосибирский университет экономики и управления нарушает порядок зачисления абитуриентов по приоритетам на заочное отделение направления «Прикладная информатика».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября Рособрнадзор вынес официальные предупреждения трем российским высшим учебным заведениям.
В августе надзорное ведомство объявило предостережения 19 вузам страны.
В июне аналогичные уведомления получили Российский университет дружбы народов и еще 18 образовательных учреждений.