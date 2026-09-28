Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.18 комментариев
Путин на встрече с руководством партий поинтересовался самочувствием Миронова
Президент России Владимир Путин узнал о здоровье лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, который ранее получил травму в ходе поездки в Алтайский край.
Путин поинтересовался самочувствием лидера справороссов на встрече с руководством политических партий в Кремле. Партию на мероприятии представлял первый заместитель председателя Александр Бабаков, передает ТАСС.
«Сергей Михайлович-то как себя чувствует?» – спросил Владимир Путин после выступления представителя партии.
Бабаков сообщил, что политик проводил заседания президиума и фракции в видеорежиме, а также передал президенту привет.
На что Путин отреагировал: «Привет ему тоже передавайте».
Ранее Сергей Миронов получил травму во время поездки в Алтайский край. Участие в предвыборных мероприятиях было временно поручено Александру Бабакову, который отметил, что состояние политика остается адекватным и он активно участвует в партийной жизни.
Ранее Сергей Миронов по итогам внутрипартийного обсуждения возглавил парламентскую фракцию «Справедливой России».
«Справедливая Россия» смогла провести в парламент 17 своих кандидатов, из них 13 – федеральный округ, четыре – одномандатники.
Александр Бабаков подтвердил активное участие травмированного политика в жизни объединения.