Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.0 комментариев
Бабаков подтвердил активное участие Миронова в жизни «Справедливой России»
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов продолжает активную политическую деятельность, несмотря на полученную ранее травму в Алтайском крае, сообщил вице-спикер Госдумы восьмого созыва, первый заместитель председателя партии Александр Бабаков.
Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов чувствует себя хорошо и продолжает активную работу, передает ТАСС. Об этом рассказал первый заместитель председателя политического объединения Александр Бабаков.
«Состояние Сергея Михайловича более чем адекватное, он активно принимает участие в организации работы нашей партии», – подчеркнул парламентарий в ходе пресс-конференции.
Ранее политик получил травму в ходе рабочей поездки по Алтайскому краю. В связи с этим участие в предвыборных дебатах и агитационных мероприятиях было временно передано Александру Бабакову.
Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Справедливая Россия» преодолела пятипроцентный барьер на выборах в Государственную думу.
В прошлом году делегаты съезда выбрали Сергея Миронова председателем этого политического объединения.
Весной партия выступила организатором первого форума международной социалистической сети «СОВИНТЕРН» в Москве.