Миронов стал председателем партии «Справедливая Россия»
Миронов возглавил «Справедливую Россию» по итогам голосования съезда партии
На XV съезде партии «Справедливая Россия» в Москве Сергея Миронова выбрали новым председателем, а Александр Бабаков назначен первым заместителем главы.
Сергей Миронов вновь избран председателем партии «Справедливая Россия», сообщает ТАСС.
Как сообщил член президиума центрального совета партии Валерий Гартунг на XV съезде, проходящем в Москве, решение принято большинством голосов делегатов.
Заместителями председателя партии стали Захар Прилепин и Руслан Татаринов. По итогам тайного голосования оба получили по 187 голосов «за» при трех голосах «против».
Гартунг отметил: «В результате подсчета голосов по итогам тайного голосования счетная комиссия установила, что голоса распределились следующим образом – Прилепин Евгений (Захар) Николаевич 187 – за, против – 3, Татаринов Руслан Владимирович 187 – за, против – 3. Таким образом оба кандидата избраны заместителями председателя партии».
Захар Прилепин с 2021 года занимал пост сопредседателя партии после ликвидации партии «За правду», а Руслан Татаринов является почетным членом партии и руководит аппаратом фракции в Госдуме.
Первым заместителем председателя «Справедливой России» избран Александр Бабаков, который является вице-спикером Госдумы и членом центрального совета партии. Его кандидатуру поддержали 188 делегатов, против высказались двое.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу съезд партии СРЗП принял решение о переименовании партии в «Справедливую Россию».