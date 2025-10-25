Съезд СРЗП решил переименовать партию в «Справедливую Россию»

Съезд партии СРЗП утвердил новое название и структуру руководства

Tекст: Мария Иванова

Съезд партии «Справедливая Россия – За правду» принял решение о возвращении к прежнему названию – «Справедливая Россия», передает РИА «Новости».

Соответствующее предложение озвучил лидер партии Сергей Миронов, и оно было единогласно поддержано делегатами.

Миронов уточнил: «Мы возвращаем название. Полное название будет звучать – Социалистическая партия »Справедливая Россия«. Короткое название – партия »Справедливая Россия«».

В ходе того же съезда было принято решение ликвидировать институт сопредседателей. С инициативой выступил также Сергей Миронов, и делегаты полностью ее поддержали.

Теперь в партии останутся только должности председателя, первого заместителя председателя и двух заместителей председателя, о чем сообщил Миронов, пояснив, что руководящая структура будет упрощена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре эксперты назвали основные итоги Единого дня голосования 2025 года.

«Единая Россия» и ЛДПР укрепили свои позиции по итогам выборов. Партия «Новые люди» закрепилась на третьем месте, а партия «Справедливая Россия – За правду» оказалась на грани вылета из парламентской гонки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко.

В прошлом году на XIV съезде партии Геннадий Семигин решил покинуть пост сопредседателя партии СРЗП.