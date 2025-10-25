Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.0 комментариев
Съезд СРЗП решил переименовать партию в «Справедливую Россию»
Съезд партии СРЗП утвердил новое название и структуру руководства
На XV съезде в Москве партия «Справедливая Россия – За правду» единогласно утвердила сокращенное название и ликвидировала институт сопредседателей.
Съезд партии «Справедливая Россия – За правду» принял решение о возвращении к прежнему названию – «Справедливая Россия», передает РИА «Новости».
Соответствующее предложение озвучил лидер партии Сергей Миронов, и оно было единогласно поддержано делегатами.
Миронов уточнил: «Мы возвращаем название. Полное название будет звучать – Социалистическая партия »Справедливая Россия«. Короткое название – партия »Справедливая Россия«».
В ходе того же съезда было принято решение ликвидировать институт сопредседателей. С инициативой выступил также Сергей Миронов, и делегаты полностью ее поддержали.
Теперь в партии останутся только должности председателя, первого заместителя председателя и двух заместителей председателя, о чем сообщил Миронов, пояснив, что руководящая структура будет упрощена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре эксперты назвали основные итоги Единого дня голосования 2025 года.
«Единая Россия» и ЛДПР укрепили свои позиции по итогам выборов. Партия «Новые люди» закрепилась на третьем месте, а партия «Справедливая Россия – За правду» оказалась на грани вылета из парламентской гонки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко.
В прошлом году на XIV съезде партии Геннадий Семигин решил покинуть пост сопредседателя партии СРЗП.