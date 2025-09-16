  • Новость часаИзраильский эксперт: Операция ЦАХАЛ в Газе не добьется целей
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Макрон довел Францию до падения из высшей финансовой лиги
    Пять стран ЕС заблокировали визовые ограничения для граждан России
    Политолог объяснил гнев Запада из-за участия Индии в военных учениях России
    Президент Польши намерен в Берлине потребовать репарации от Германии
    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом
    Армия Израиля начала наступление вглубь Газы двумя дивизиями
    Лавров заявил об уходе России от термина «недружественные страны»
    Зеленский потребовал от Трампа «четкой позиции»
    Италия решила выдать Германии подозреваемого в терактах на «Северных потоках»
    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник Запад борется с цифровым неравенством в свою пользу

    На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Борьба с расизмом ведет к росту расизма

    Если защищать любую группу – скажем, блондинов – то люди начнут ворчать, что блондины совсем обнаглели, по улице нельзя стало пройти от обилия блондинов, и вообще всех их надо посадить на корабли и выслать обратно в эту их Скандинавию – пусть режут друг друга там.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    16 комментариев
    16 сентября 2025, 13:14 • Новости дня

    Эксперты назвали главные итоги ЕДГ-2025

    Политолог Чеснаков: ЕДГ подтвердил устойчивость российской политсистемы

    Эксперты назвали главные итоги ЕДГ-2025
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ЕДГ-2025 продемонстрировал стабильность российской политсистемы. Среди партий «Единая Россия» подтвердила статус главной политической силы, а «Новые люди» показали хорошие перспективы в преддверии выборов в Госдуму, рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований и Фонда развития гражданского общества на тему: «Итоги единого дня голосования. О чем важно рассказать?».

     «На прошедших выборах за три дня проголосовало 26 млн россиян, в ряде регионов была отмечена рекордная явка. 20 партий выдвинули кандидатов на разные уровни – от представительных органов местного самоуправления до законодательных собраний субъектов и высших должностных лиц. Все это придало уникальные черты ЕДГ в преддверии кампании в Госдуму 2026 года», – отметил Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом.

    Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры, привел смысловые параметры прошедшей кампании. «Прошлогодний ЕДГ был во многом продолжением президентских выборов с их повесткой и техническими моментами. Тогда как ЕДГ-2025 имеет свою историю, логику и перспективы. При этом, политсистема снова продемонстрировала эффективность и стабильность», – указал он.

    «Мы увидели торжество «нормальной нормальности» – голосование происходит регулярно, власти обладают высоким уровнем легитимности, а дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и другие технологические инструменты усиливают доверие к избирательной системе», – отметил аналитик. По его словам, ЕДГ показал поддержку гражданами проводимой политики президента и консенсус общества по основным вопросам, включая СВО.

    «По сути, мы увидели неформальный «референдум о доверии» политике президента – все поддержанные им врио глав регионов и действующие кандидаты победили в первом туре с достойными результатами. Прекрасные показатели «Единой России» – один из главных итогов ЕДГ», – согласился Константин Костин, президент Фонда развития гражданского общества.

    Евгений Минченко, основатель «Минченко консалтинг», подвел итоги ЕДГ для оппозиционных парламентских партий. «Пара КПРФ и ЛДПР идут «ноздря к ноздре». Социология показывает, что если раньше для избирателей «Единой России» партией второго выбора была «Справедливая Россия - За правду», то сегодня это ЛДПР. По поводу «Справедливой России» всегда есть скепсис. «Новые люди» – партия крупных городов, молодежи и прогресса. Она сохранила уровень поддержки в региональных фракциях и обладает узнаваемой стилистикой. Это важные преимущества в преддверии выборов в Госдуму», – указал он.

    Напомним, в воскресенье в России завершился Единый день голосования. Выборы разных уровней прошли в 81 регионе, в 21 из которых голосование проходило по вопросу утверждения высших должностных лиц. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что прошедший ЕДГ стало важной вехой в новейшей истории России из-за активной интеграции в политическую жизнь участников СВО, а также проявления новых трендов и новаций, которые получат развитие в кампании по выборам в Госдуму 2026 года.

    15 сентября 2025, 12:23 • Новости дня
    Минниханов, Хинштейн и Дрозденко показали лучшие результаты на выборах

    Tекст: Вера Басилая

    Лучшие результаты на выборах губернаторов в 2025 году показали действующий глава Татарстана Рустам Минниханов, а также врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, а также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    Лучшие результаты на выборах губернаторов в 2025 году показали действующий глава Татарстана Рустам Минниханов, а также Александр Хинштейн (Курская область), Александр Дрозденко (Ленинградская область), передает ТАСС.

    Минниханов получил 88,09% голосов после подсчета 100% протоколов, Хинштейн – 86,92%, Дрозденко – 84,21%. Евгений Солнцев (Оренбургская область) набрал 83,85%, Вениамин Кондратьев (Краснодарский край) – 83,37%, Мария Костюк (ЕАО) – 83,02%. Самый низкий результат среди действующих руководителей – у губернатора Иркутской области Игоря Кобзева (60,79%) и врио главы Свердловской области Дениса Паслера (61,3%).

    Кроме этого, врио губернатора Новгородской области Александр Дронов набирает 62,19% голосов, действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов – 62,97%.

    В Ростовской области Юрий Слюсарь, выдвинутый «Единой Россией», набрал 81,25% голосов. В Севастополе Михаил Развожаев получил 81,72% голосов после обработки 100% протоколов. В Коми Ростислав Гольдштейн набрал 70,04% голосов, а в Калужской области Владислав Шапша – 72,24%.

    В Тамбовской области Евгений Первышов лидирует с результатом 74,3% при обработке 97,08% протоколов. В Пермском крае Дмитрий Махонин получил 70,94% голосов, а в Брянской области Александр Богомаз – 78,78% голосов. В Чувашии Олег Николаев, член партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», лидировал с 67,42% голосов при обработке 97,21% протоколов.

    Сергей Ситников в Костромской области набрал 67,55% голосов после обработки более 90% протоколов. В Архангельской области Александр Цыбульский получил 67,32% голосов по итогам обработки 90,13% протоколов.

    На выборах в Челябинской области «Единая Россия» набрала 54,48% голосов после обработки всех протоколов. Второе место заняла «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» с 13,43%, третье – ЛДПР с 9,79%. В тройку также вошли «Новые люди», КПРФ и Российская партия пенсионеров за справедливость.

    В Республике Коми «Единая Россия» также лидирует с 44,50% голосов, за ней следует КПРФ (14,87%), а третье место у ЛДПР (14,11%). Партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» набрала 7,07% голосов, «Новые люди» – 5,96% голосов.

    В Костромской области «Единая Россия» получила 50,25% голосов, у КПРФ – 11,27%, у ЛДПР – 12,11%.

    В Курганской области единороссы также лидируют – 54,91% голосов, у КПРФ – 10,69%, у ЛДПР – 12,85%. В Магаданской области после обработки большинства протоколов «Единая Россия» лидирует с 65,89%, ЛДПР – 12,83%, КПРФ – 8,4%.

    Глава ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что «избирательные кампании прошли спокойно». По ее словам, недействительными были признаны 149 бюллетеней на восьми участках в пяти субъектах.

    Единый день голосования проходил с 12 по 14 сентября в 81 регионе России. В 20 субъектах выбирали губернаторов прямым голосованием, в одном – через региональный парламент. В 24 регионах использовали дистанционное электронное голосование, а в Москве открыли экстерриториальные участки.

    Ранее ЦИК заявил, что явка на ЕДГ-2025 составила около 47%. Половина действующих глав регионов улучшили свои результаты по сравнению с прошлыми выборами.

    Все кандидаты в губернаторы от «Единой России» получили поддержку избирателей.

    Политологи Евгений Минченко и Алена Август отметили, что самыми интересными стали кампании на Камчатке, в Иркутской области и Ненецком автономном округе, а ЛДПР проявила наибольшую активность среди оппозиционных партий.

    Комментарии (2)
    13 сентября 2025, 22:49 • Новости дня
    Явка на выборах губернатора Ленобласти превысила 46% за два дня

    Стало известно о почти 46,8% явки на выборах губернатора Ленобласти

    Tекст: Денис Тельманов

    За два дня голосования на выборах губернатора Ленинградской области участие приняли более 669 тысяч избирателей, что составило почти 46,8% от общего числа.

    Явка на выборах губернатора Ленинградской области по итогам двух дней составила почти 46,8%, передает РИА «Новости». Об этом сообщил председатель регионального избиркома Михаил Лебединский. По его словам, на 20:00 второго дня проголосовало 669 299 избирателей.

    Голосование проходит с 12 по 14 сентября на 1 014 избирательных участках в Ленинградской области. Еще 44 экстерриториальных участка действуют в шести других регионах России, всего задействовано 1 058 участков. В списки избирателей внесены 1 434 735 человек.

    На пост губернатора претендуют действующий глава Александра Дрозденко от «Единой России», Сергей Малинкович от «Коммунистов России», Андрей Лебедев от ЛДПР, Сергей Лисовский от партии «Зеленые» и Игорь Новиков от «Справедливой России – Патриоты – За Правду».

    Единый день голосования в России проходит с 12 по 14 сентября. В этот период в 20 регионах выбирают губернаторов, а в других субъектах – депутатов региональных парламентов и представительных органов городов. Всего в России проходит около 5 тысяч избирательных кампаний в 81 регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, почти половина избирателей Брянской области приняли участие в голосовании после двух дней выборов. Более 137 тыс. избирателей в Новгородской области проголосовали за два дня, что составило почти треть от общего числа. Явка на досрочных выборах губернатора Свердловской области достигла 31,04% к вечеру второго дня.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 19:50 • Видео
    Откуда у поляков пророссийские настроения

    «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 11:05 • Новости дня
    На выборах в России проголосовали более 16 млн человек
    На выборах в России проголосовали более 16 млн человек
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В регионах России на выборах разных уровней свои голоса отдали уже более 16 млн человек, из них свыше 1,4 млн воспользовались дистанционным электронным голосованием, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова .

    По ее словам, более 16 млн человек уже приняли участие в выборах разного уровня в регионах России, еще свыше 1,4 млн избирателей проголосовали дистанционно, передает ТАСС. Памфилова сообщила, что на федеральной платформе дистанционного электронного голосования свои голоса отдали более 1 млн 471 тыс. человек, что составляет свыше 85% от числа заявивших желание проголосовать онлайн.

    Памфилова также рассказала о кибератаках на инфраструктуру выборов. С начала голосования было зафиксировано около 290 тыс. атак на портал Центризбиркома и более 300 попыток взлома системы дистанционного электронного голосования. Она отметила: «На войне как на войне».

    Глава ЦИК подчеркнула, что система продолжает работу в штатном режиме несмотря на попытки вмешательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России начался завершающий день голосования. Глава Общественной палаты Москвы призвал избирателей сделать экстерриториальное голосование привычкой. Координатор НОМ рассказал о ходе выборов в регионах.

    Комментарии (2)
    15 сентября 2025, 19:01 • Новости дня
    Политолог объяснил более 60% голосов у всех губернаторов на ЕДГ

    Политолог Баширов: Успех глав регионов на выборах показывает поддержку курса страны

    Политолог объяснил более 60% голосов у всех губернаторов на ЕДГ
    @ Ирина Семенова/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Успех на выборах глав регионов обеспечили два основных условия. Первое – консолидация граждан вокруг флага и президента. Второе – поддержка позитивных социальных изменений, предложенных тем или иным кандидатом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее в России завершился Единый день голосования.

    «Итоги единого дня голосования (ЕДГ) оказались весьма показательными. Во всех регионах выборы глав регионов завершились победами действующих руководителей субъектов и врио, причем уже в первом туре. Каждый из них получил поддержку более 60% избирателей, что свидетельствует о крайне уверенном результате», – сказал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

    Эксперт пояснил, что такие итоги демонстрируют всеобщую поддержку курса государства. «Общество консолидировалось вокруг флага и президента», люди одобряют общее направление развития России, что непосредственно отражается на электоральных процессах.

    «Но, несмотря на достигнутый консенсус по ключевым вопросам, включая СВО, кандидаты сохраняли обязанность формулировать четкие перспективы развития своих регионов, то есть предложить избирателям лучшую картину будущего. Поэтому граждане делали выбор в том числе на основе своих практических потребностей и бытовых нужд», – добавляет собеседник.

    «Победившие кандидаты активно продвигали перспективные инфраструктурные проекты и выступали с инициативами по повышению качества социальных услуг и созданию комфортной среды. Эти усилия в сочетании с высоким доверием к государственной политике и стали залогом их успеха», – заключил Баширов.

    Напомним, в воскресенье в России завершился Единый день голосования. Выборы разных уровней прошли в 81 из 89 субъектов регионов. При этом в 21 субъекте голосование проходило по вопросу утверждения высших должностных лиц. В Ненецком автономном округе, глава которого избирается законодательным органом по представительству президента, депутаты парламента отдали победу Ирине Гехт.

    В остальных 20 регионах состоялись прямые выборы руководителя субъекта. При этом в 19 кампаниях выиграли в первом туре кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия». Исключением стала Республика Чувашия, где победителем был признан самовыдвиженец Олег Николаев (результат – 67% при явке в 58%).

    В Татарстане победу одержал Рустам Минниханов (88%, явка – 75%). Также очень высокой оказалась поддержка населения Курской области в пользу Александра Хинштейна – свой голос в его пользу отдали 86% (явка – 54%). Тройку лучших результатов закрывает Александр Дрозденко – избранный губернатор Ленинградской области. За него высказались 84% граждан (явка – 62%).

    Высоким процентом поддержки заручились и Евгений Солнцев (избран губернатором Оренбургской области с результатом в 83% при явке 49%), Вениамин Кондратьев (избран губернатором Краснодарского края с результатом 83% при явке 68%) и Мария Костюк (избрана главой ЕАО с результатом в 83% при явке 74%).

    Михаил Развожаев победил на выборах губернатора Севастополя: за него отдали голос 81% населения города (явка – 81%). Жители Ростовской области поддержали Юрия Слюсаря (результат – 81% при явке 61%). В свою очередь жители Брянской области отдали предпочтение Александру Богомазу (результат – 78% при явке 58%).

    В Тамбовской области победил Евгений Первышов (73% при явке 54%), в Калужской – Владислав Шапша (72% при явке 44%), в Костромской – Сергей Ситников (67%, явка – 39%), а в Архангельской – Александр Цыбульский (67%, явка – 36%). В Пермском крае выиграл Дмитрий Махонин (70% при явке – 37%), а в Республике Коми – Ростислав Гольдштейн (70%, при явке – 37%).

    На Камчатке избиратели поддержали Владимира Солодова (62% при явке – 46%). А в Новгородской, Свердловской и Иркутской областях – Александр Дронова (62% при явке – 37%), Дениса Паслера (61% при явке – 39%) и Игоря Кобзева (60% при явке – 33%) соответственно.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что прошедшее голосование стало важной вехой в новейшей истории выборов в России. Это обусловлено несколькими ключевыми факторами. Во-первых, продолжается активная интеграция в политическую жизнь участников СВО и лиц, связанных с проведением спецоперации. Во-вторых, в рамках ЕДГ проявились новые тренды и новации, которые получат развитие в кампании по выборам в Госдуму 2026 года. В-третьих, голосование показало способность России сохранять независимость и устойчивость избирательной системы в условиях внешнего давления.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 11:41 • Новости дня
    Глава ЦИК заявила о выросшей явке избирателей на ЕДГ-2025

    ЦИК: Общая явка в ходе ЕДГ-2025 составила около 47%

    Глава ЦИК заявила о выросшей явке избирателей на ЕДГ-2025
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Явка в ходе единого дня голосования 2025 года составила примерно 47%, что на восемь процентов выше, чем во время аналогичной кампании в 2022 году, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

    Общая явка в единый день голосования 2025 года составила около 47%, передает РИА «Новости». Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на подведении предварительных итогов кампании. По ее словам, этот показатель на 8% выше, чем в аналогичном периоде кампании 2022 года.

    Памфилова отметила, что в выборах приняли участие около 26 миллионов избирателей. В ходе ЕДГ-2025 по всей стране прошли около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, включая 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Дистанционное электронное голосование применялось в 24 субъектах России.

    В Москве были открыты 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах глав 19 регионов. По словам Памфиловой, эксцессов, способных повлиять на результаты голосования, зафиксировано не было, что она назвала «к большому удовольствию» комиссии.

    Глава ЦИК также обратилась к вновь избранным руководителям регионов, пожелав им успехов на благо жителей своих субъектов. Подведение итогов прошло в информационном центре ЦИК, где Памфилова поблагодарила коллег и участников голосования.

    Ранее сообщалось, что половина действующих глав российских регионов улучшили результаты по сравнению с предыдущими выборами.

    Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил, что все кандидаты в губернаторы от партии «Единая Россия» получили поддержку избирателей.


    Комментарии (4)
    14 сентября 2025, 22:34 • Новости дня
    Действующие руководители лидируют на выборах в приграничных с Украиной регионах
    Действующие руководители лидируют на выборах в приграничных с Украиной регионах
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Как следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК, на выборах губернаторов в приграничных с Украиной регионах России лидируют действующие руководители регионов.

    Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз набирает 79,67% голосов после подсчета 30,01% протоколов, передает ТАСС.

    В Курской области временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн получает 86,80% голосов по итогам обработки 50,06% протоколов.

    В Ростовской области Юрий Слюсарь после подсчета 0,43% протоколов получает 96,77% голосов.

    В Краснодарском крае Вениамин Кондратьев получает 77,07% после обработки 0,73% протоколов.

    В Севастополе Михаил Развожаев набирает 82,12% после обработки 10% протоколов.

    На выборах в Белгородскую областную думу с 71,09% после обработки 3,6% протоколов лидирует «Единая Россия». В Воронежской областной думе партия набирает 89,81% после подсчета 0,29% протоколов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России завершился Единый день голосования, избирательные участки закрылись по всей стране в 20.00 по местному времени, а последней завершила работу Калининградская область. Выборы разных уровней прошли в 81 из 89 субъектов России.

    Действующий глава Камчатского края Владимир Солодов одержал победу на выборах губернатора, набрав 62,97% голосов.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 07:00 • Новости дня
    Дронов одержал победу на выборах губернатора Новгородской области
    Дронов одержал победу на выборах губернатора Новгородской области
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Врио главы Новгородской области Александр Дронов набрал свыше 62% голосов избирателей на выборах губернатора региона, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.

    Дронов от партии «Единая Россия» получил 62,19% голосов. Второе место заняла кандидат от КПРФ Ольга Ефимова с результатом 14,4%. Замыкает тройку Алексей Чурсинов от ЛДПР, получивший 9,53% голосов. Также в списке Николай Швабович («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») с 6,04% и Николай Захаров (Партия пенсионеров) с 5,27% голосов, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в России завершился Единый день голосования (ЕДГ), который длился три дня: с 12 по 14 сентября.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 03:15 • Новости дня
    Махонин одержал победу на выборах губернатора Пермского края
    Махонин одержал победу на выборах губернатора Пермского края
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    На выборах губернатора Пермского края одержал победу действующий глава региона Дмитрий Махонин, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.

    Махонин, выдвинутый партией «Единая Россия», набрал на выборах главы региона 70,94% голосов. Второе место заняла кандидат от КПРФ Ксения Айтакова, получившая 10,3% голосов. Депутат заксобрания от ЛДПР Олег Постников набрал 7,89% голосов, а глава «ДубльГИС Поволжье» Денис Шитов, представляющий партию «Новые люди», – 5,87%, Людмила Караваева от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» – 3,26%, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Солодов одержал победу на выборах главы Камчатского края, а Мария Костюк выиграла выборы губернатора в Еврейской автономной области. На выборах губернатора Курской области главой региона избран Александр Хинштейн, в Свердловской области – Денис Паслер, в Архангельской области – Александр Цыбульский, победителем на выборах губернатора Брянской области стал Александр Богомаз.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 08:28 • Новости дня
    В Москве открылись 14 участков для голосования за глав регионов России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве продолжается третий день голосования по выборам глав регионов России: на 14 участках жители 19 регионов могут воспользоваться как бумажными, так и электронными бюллетенями.

    В Москве 14 сентября открылись экстерриториальные избирательные участки в рамках третьего дня выборов глав регионов России, передает РИА «Новости». До конца дня москвичи и жители 19 регионов, находящиеся в столице, могут проголосовать с 8:00 до 20:00.

    Участки расположены в крупных торговых и транспортных центрах, включая ТРЦ «Афимолл Сити», «Метрополис», «Колумбус», а также на станции метро «Курская» и в гостинице «Дельта». Избиратели могут выбрать как традиционный способ голосования с бумажными бюллетенями, так и воспользоваться электронными терминалами.

    Для контроля за процессом голосования на всех участках установлены камеры видеонаблюдения. К работе привлечены 84 наблюдателя, из которых 70 направлены парламентскими партиями, а 14 – Общественной палатой Москвы.

    По данным организаторов, на участие в голосовании на московских экстерриториальных участках поступило 17868 заявлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России стартовал завершающий день голосования. Глава Общественной палаты Москвы призвал избирателей сделать экстерриториальное голосование привычкой. Координатор НОМ рассказал о ходе выборов в регионах.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 22:25 • Новости дня
    Явка на выборах губернатора Новгородской области превысила 29%

    За два дня явка избирателей на выборах губернатора достигла 29,35%

    В Новгородской области по итогам двух дней голосования на выборах губернатора проголосовали более 137 тысяч человек, что составило почти треть избирателей.

    Явка избирателей по итогам двух дней голосования на выборах губернатора Новгородской области достигла 29,35%, передает ТАСС. По информации областного избиркома, к 20:00 по московскому времени проголосовали более 137 тыс. избирателей.

    Избирательные участки завершили работу во второй день голосования, однако по дистанционному электронному голосованию процесс продолжается. По данным на 20:30, через ДЭГ проголосовали более 83% избирателей.

    Среди районов области наибольшую явку продемонстрировали Мошенской округ (52,49%) и Поддорский округ (45,12%). В Великом Новгороде явка составила 23,59%.

    В выборах губернатора участвуют пять кандидатов: Александр Дронов от «Единой России», Ольга Ефимова (КПРФ), Николай Захаров («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Алексей Чурсинов (ЛДПР), Николай Швабович («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в московских центрах госуслуг, гостинице и метро открыли 14 специальных участков для избирателей из других регионов с возможностью электронного голосования. Российский избиратель ищет опору в стабильности политической системы и готов поддержать действующую власть на выборах глав регионов в середине сентября.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 22:17 • Новости дня
    Солодов одержал победу на выборах губернатора Камчатки
    Солодов одержал победу на выборах губернатора Камчатки
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Действующий глава Камчатского края Владимир Солодов, выдвинутый партией «Единая Россия», одержал победу на выборах губернатора, набрав 62,97% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.

    Второе место заняла Василина Кулиева из ЛДПР, которую поддержали 13,82% избирателей. Третьим стал представитель КПРФ Роман Литвинов с результатом 13,30% голосов. Четвертую позицию занял Дмитрий Тюрин из партии «Коммунисты России», у него 5,13%, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России завершился Единый день голосования, избирательные участки закрылись по всей стране в 20.00 по местному времени, а последней завершила работу Калининградская область. Выборы разных уровней прошли в 81 из 89 субъектов России.

    Начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Ленар Габдурахманов сообщил, что существенных нарушений правопорядка во время голосования, которые могли бы сорвать выборы, не зафиксировано.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 00:25 • Новости дня
    Зафиксировано более 180 DDoS-атак на ресурсы ЦИК, ДЭГ и ДИТ Москвы

    Роскомнадзор: Зафиксировано более 180 DDoS-атак на избирательные ресурсы

    Tекст: Антон Антонов

    Во время проведения выборов в России ресурсы Центризбиркома, дистанционного электронного голосования и департамента информационных технологий Москвы подверглись многочисленным DDoS-атакам, сообщил Роскомнадзор.

    «Зафиксировано 181 DDoS-атаки на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Общая продолжительность атак составила семь часов. В ведомстве уточнили, что максимальная мощность DDoS-атак достигала 45,16 гигабит в секунду и 11,62 млн пакетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что серьезных нарушений в ходе Единого дня голосования не зафиксировано и выборы прошли довольно спокойно. Памфилова также сообщала, что на интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии России произошла беспрецедентная хакерская атака. Глава ЦИК подчеркнула, что эта атака не повлияла на проведение голосования.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 22:59 • Новости дня
    Костюк победила на выборах главы ЕАО
    Костюк победила на выборах главы ЕАО
    @ Мария Костюк/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Исполняющая обязанности главы Еврейской автономной области Мария Костюк, выдвинутая партией «Единая Россия», одержала победу на выборах, набрав 83,02% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.

    Василий Гладких, представлявший ЛДПР и являющийся депутатом заксобрания ЕАО, занял второе место с 7,33% голосов. Кандидат от партии «Коммунисты России» Александр Крупский получил 3,01%. Александр Щербина, выдвинутый КПРФ депутат гордумы Биробиджана, набрал 4,91% голосов, передает ТАСС.

    Выборы в регионе стали очередным этапом избирательной кампании в рамках единого дня голосования в России.Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назначил главу программы «Время героев» Костюк врио губернатора Еврейской АО в ноябре 2024 года.

    В России завершился Единый день голосования, и избирательные участки закрылись по всей стране в 20.00 по местному времени.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 17:07 • Новости дня
    Координатор НОМ рассказал о ходе выборов в регионах

    Координатор НОМ Песков: Выборы в регионах проходят без серьезных нарушений

    Координатор НОМ рассказал о ходе выборов в регионах
    @ Александр Пирагис/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    На данный момент не выявлено грубых нарушений, которые ставили бы под сомнение волю избирателей; подавляющее большинство наблюдателей рассказывает об открытости процесса голосования, сказал газете ВЗГЛЯД федеральный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алексей Песков.

    «С момента начала работы экспертного ситуационного центра Ассоциации НОМ и мониторинговой рабочей группы СПЧ мы получаем от наших наблюдателей с избирательных участков оперативную информацию через цифровые сервисы. Вся информация проверяется, а результаты анализа публикуются на карте сообщений НОМ», – рассказал Алексей Песков, федеральный координатор Ассоциации НОМ.

    К середине дня субботы, уточнил собеседник, получено более 59 тыс. сообщений. «Подавляющее большинство наблюдателей рассказывает, как конструктивно происходит процесс голосования. Из полученных сообщений зафиксировано 17 фейковых ситуаций, то есть это информационные вбросы, которые по итогам проверки не подтвердились», – пояснил спикер.

    Песков рассказал, что отдельные случаи маркируются  как «решенные проблемы». «Сейчас таких случаев 43, чаще всего они касаются агитации в виде листовок или каких-то иных форм. Но благодаря бдительности наблюдателей такие ситуации быстро устраняются и угрозы избирательному процессу нет», – добавил он.

    Статус проблемных пока получили только четыре ситуации. «Все эти сигналы связаны с некорректными или неправовыми действиями со стороны отдельных политических акторов, партий или кандидатов. Например, в городе Орске в Оренбургской области кандидат пытался установить на избирательном участке несанкционированное оборудование для ведения видеотрансляции. Участковой комиссией и сотрудниками правоохранительных органов были приняты меры и попытка ведения незаконной фотовидеофиксации была пресечена», – отметил Песков.

    По его словам, на данный момент каких-то грубых нарушений, которые могли бы ставить под сомнение волю избирателей, не выявлено.

    С технической точки зрения для избирателей созданы все условия, в том числе благодаря дистанционному электронному голосованию и «Мобильному избирателю», который позволяет проголосовать по месту нахождения. «Для жителей ряда регионов территориальные участки открыты в Москве, то есть у людей есть множество возможностей для участия в голосовании», – добавил Песков.

    Ранее в субботу глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила о зафиксированных около сотни попыток атак на инфраструктуру дистанционного электронного голосования во время Единого дня голосования.

    При этом она отметила высокую активность избирателей, воспользовавшихся федеральной платформой дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По ее словам, в 24 регионах России уже проголосовало более 1 млн 330 тыс. человек, что составляет 78% от числа зарегистрировавшихся на платформе.

    В ходе начавшегося накануне Единого дня голосования (ЕДГ), который завершится в воскресенье, избирателям предстоит выбрать губернаторов, депутатов и местные органы власти.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 06:08 • Новости дня
    Гольдштейн избран главой Республики Коми
    Гольдштейн избран главой Республики Коми
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Ростислав Гольдштейн, занимающий пост врио главы Республики Коми, победил на выборах руководителя региона, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК по итогам обработки 100% протоколов.

    Гольдштейн, выдвинутый партией «Единая Россия», набрал 70,04% голосов избирателей, передает ТАСС.

    Кандидат Татьяна Саладина, представляющая «Справедливую Россию – Патриоты – За правду», получила 11,01%. Александр Касьяненко от партии «Коммунисты России» набрал 8,6%. Депутат Госдумы и кандидат от ЛДПР Сергей Каргинов получил 5,36%. Степан Соловьев из партии «Зеленая альтернатива» получил 2,28%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в России завершился Единый день голосования (ЕДГ), который длился три дня: с 12 по 14 сентября. В ходе выборов были избраны 21 глава региона, 11 региональных парламентов, а также около 46 тыс. депутатов местного уровня.

    Комментарии (0)
    Главное
    Экс-губернатор Курской области признал вину в получении взяток
    Трамп потребовал от газеты The New York Times 15 млрд долларов
    Мерц объявил войну «старому и новому» антисемитизму в Германии
    Румыния не поддержала создание бесполетной зоны над Украиной
    ЕС отложил новый пакет санкций против России
    Германия нарастила поставки пива в Россию
    Милонов прокомментировал отказ в обслуживании участника СВО в ресторане в Керчи

    Россия впервые нашла покупателя на подсанкционный СПГ

    Больше полутора лет «Арктик СПГ-2» не мог никуда продать свой газ, так как США ввели санкции против проекта. Однако покупатель неожиданно нашелся. Как оказалось, теперь Китай не боится покупать любой газ у России, даже подсанкционный. Что скрывается за таким бесстрашием Пекина? Подробности

    Перейти в раздел

    Полякам отказали в праве на симпатию к России

    Польский премьер Дональд Туск сделал неожиданное заявление: по его словам, в стране растут пророссийские настроения. По оценкам экспертов, такие заявления могут быть связаны с недавним инцидентом с беспилотниками: граждане республики скептически относятся к официальной версии событий, а любая ее критика воспринимается как антиукраинская и даже пророссийская позиция. Подробности

    Перейти в раздел

    Росгвардии добавили тяжелых аргументов на поле боя

    Танки, ствольная артиллерия и даже реактивные системы залпового огня – все это не так давно принято на вооружение войсками Росгвардии. А ведь почти двадцать лет назад было принято решение изъять все эти системы у внутренних войск (как тогда называлась Росгвардия). Почему же их вернули теперь и не становятся ли в таком случае перед Росгвардией задачи обычной строевой армии? Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон довел Францию до падения из высшей финансовой лиги

    Впервые в истории долгосрочный кредитный рейтинг Франции понижен до уровня А+. Для объяснения сути происходящего экономисты приводят футбольные аналогии: «Франция только что сменила лигу». Проблемы французской экономики выходят далеко за пределы большого государственного долга, все гораздо серьезнее. О чем идет речь и как это сказывается на позициях Франции как одной из ведущих держав Запада? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации