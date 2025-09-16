Эксперты назвали главные итоги ЕДГ-2025

Политолог Чеснаков: ЕДГ подтвердил устойчивость российской политсистемы

Tекст: Олег Исайченко

«На прошедших выборах за три дня проголосовало 26 млн россиян, в ряде регионов была отмечена рекордная явка. 20 партий выдвинули кандидатов на разные уровни – от представительных органов местного самоуправления до законодательных собраний субъектов и высших должностных лиц. Все это придало уникальные черты ЕДГ в преддверии кампании в Госдуму 2026 года», – отметил Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом.

Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры, привел смысловые параметры прошедшей кампании. «Прошлогодний ЕДГ был во многом продолжением президентских выборов с их повесткой и техническими моментами. Тогда как ЕДГ-2025 имеет свою историю, логику и перспективы. При этом, политсистема снова продемонстрировала эффективность и стабильность», – указал он.

«Мы увидели торжество «нормальной нормальности» – голосование происходит регулярно, власти обладают высоким уровнем легитимности, а дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и другие технологические инструменты усиливают доверие к избирательной системе», – отметил аналитик. По его словам, ЕДГ показал поддержку гражданами проводимой политики президента и консенсус общества по основным вопросам, включая СВО.

«По сути, мы увидели неформальный «референдум о доверии» политике президента – все поддержанные им врио глав регионов и действующие кандидаты победили в первом туре с достойными результатами. Прекрасные показатели «Единой России» – один из главных итогов ЕДГ», – согласился Константин Костин, президент Фонда развития гражданского общества.

Евгений Минченко, основатель «Минченко консалтинг», подвел итоги ЕДГ для оппозиционных парламентских партий. «Пара КПРФ и ЛДПР идут «ноздря к ноздре». Социология показывает, что если раньше для избирателей «Единой России» партией второго выбора была «Справедливая Россия - За правду», то сегодня это ЛДПР. По поводу «Справедливой России» всегда есть скепсис. «Новые люди» – партия крупных городов, молодежи и прогресса. Она сохранила уровень поддержки в региональных фракциях и обладает узнаваемой стилистикой. Это важные преимущества в преддверии выборов в Госдуму», – указал он.

Напомним, в воскресенье в России завершился Единый день голосования. Выборы разных уровней прошли в 81 регионе, в 21 из которых голосование проходило по вопросу утверждения высших должностных лиц. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что прошедший ЕДГ стало важной вехой в новейшей истории России из-за активной интеграции в политическую жизнь участников СВО, а также проявления новых трендов и новаций, которые получат развитие в кампании по выборам в Госдуму 2026 года.