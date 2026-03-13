Кремль исключил риск ослабления внимания США к Украине из-за Ирана

Песков сообщил о надежде Москвы на новые переговоры по Украине

Tекст: Вера Басилая

В настоящий момент у России нет опасений, что война в Иране отвлечет Соединенные Штаты от украинского урегулирования, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет, таких опасений в настоящее время не возникает», – подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

По словам чиновника, текущие контакты с американскими коллегами не дают оснований для подобных сомнений. Москва также выражает надежду на то, что очередной раунд трехсторонних переговоров по ситуации на Украине все же состоится.

Песков отдельно отметил, что российская сторона по-прежнему высоко ценит готовность Вашингтона оказывать посреднические услуги. Речь идет о поиске путей мирного урегулирования кризиса.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о паузе в переговорном процессе по Украине из-за ситуации вокруг Ирана.

Дмитрий Песков указал на ведение прямого диалога с американской стороной по вопросу Украины.

Также Песков констатировал изменение реальности со времен стамбульских договоренностей.