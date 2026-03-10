Германия договорилась о передаче Украине 30 ракет Patriot

Tекст: Ольга Иванова

Министр обороны Германии Борис Писториус смог договориться с несколькими странами Евросоюза о передаче Киеву 30 ракет PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel.

Ракеты будут выделены из запасов европейских государств, а также из резервов Бундесвера. В общей сложности Украина получит около 35 ракет, однако сроки их передачи пока не уточняются.

По данным издания, договорённость была достигнута на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Писториус предложил, что Германия предоставит свои ракеты, если другие европейские страны смогут собрать еще 30 ракет. Вскоре после этого несколько государств, в том числе Нидерланды, выразили готовность присоединиться к инициативе.

Der Spiegel отмечает, что ситуация с поставками ракет Patriot подчеркивает острую нехватку ракет ПВО на Украине. Журнал пишет, что за месяц Украина расходует в среднем 60 таких ракет, поэтому даже эта партия позволит покрыть лишь около двух недель потребностей. Отмечается также, что конфликт вокруг Ирана дополнительно осложнил процесс поиска новых поставок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские F-16 в конце 2025 года испытывали нехватку ракет класса «воздух – воздух» AIM-9 Sidewinder, из-за чего пилотам приходилось использовать 20-миллиметровую пушку для перехвата дронов.

Владимир Зеленский заявил, что на Украине могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, поскольку США теперь нуждаются в этих вооружениях для собственной операции против Ирана.