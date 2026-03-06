TWZ сообщил о критической нехватке ракет Sidewinder на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

На протяжении более чем трех недель на Украине осталась лишь «несколько» американских ракет AIM-9 Sidewinder для истребителей F-16, передает TWZ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Дефицит ракет возник с конца ноября по середину декабря 2025 года, как раз перед началом масштабных зимних российских ударов по украинским городам и инфраструктуре.

В этот период украинские пилоты F-16 были вынуждены выполнять дневные вылеты и пытаться сбивать дроны с помощью встроенной 20-миллиметровой пушки M61 Vulcan. Один из источников отметил: «Поражать цели ночью с помощью орудия слишком опасно». Из-за сложных условий пилоты иногда использовали ракеты, ранее не сработавшие в бою и прошедшие дополнительное обслуживание, однако эффективность такой меры была спорной.

ВВС Украины применяли как устаревшие AIM-9L/M, так и более новые AIM-9X Sidewinder, которые эффективнее против дронов и крылатых ракет. Кроме того, на вооружении имеются и дорогие AIM-120 AMRAAM, но их экономят из-за стоимости – около одного миллиона долларов за ракету.

Дефицит Sidewinder удалось преодолеть в декабре после получения новых партий ракет от анонимных партнеров, что позволило отразить одну из крупнейших зимних атак. По данным Reuters, в последние месяцы ракеты предоставили Канада и Германия. Министерство обороны Канады официально подтвердило поставку ракет AIM-9M-8 и других компонентов, необходимых для украинской системы ПВО.

Одновременно на украинских F-16 появились управляемые лазером 70-миллиметровые ракеты APKWS II, которые дают более дешевую альтернативу для борьбы с дронами-камикадзе и субзвуковыми крылатыми ракетами. Пока не ясно, связана ли эта поставка с нехваткой Sidewinder, но их появление расширило арсенал ВВС Украины.

Причиной дефицита ракет, по словам источников, стало ограниченное количество старых моделей, снятых с производства, чьи запасы истощаются. Похожая ситуация сложилась и с противовоздушными ракетами RIM-7 Sea Sparrow, которые были адаптированы к советским системам ПВО.

Несмотря на перебои с поставками, ВВС Украины сообщают об эффективном использовании F-16: по их данным, с начала 2025 года сбито «более тысячи» воздушных целей, в том числе дроны Shahed. Один из пилотов рассказывал, что за один вылет его эскадрилья уничтожила шесть крылатых ракет и семь ударных дронов.

Проблемы с поставками ракет усугубляются из-за роста спроса на ПВО в зоне конфликта на Ближнем Востоке, где и США, и их союзники расходуют значительные запасы на отражение атак Ирана. Это влияет и на возможности Украины своевременно получать необходимые ракеты, включая комплексы Patriot, где производственные узкие места ощущаются еще до эскалации в регионе.

Хотя нехватка Sidewinder временно устранена, эксперты подчеркивают: зависимость Украины от западных поставок делает ее ПВО уязвимой, особенно на фоне обострения конкуренции за вооружения между союзниками и усиления давления со стороны России.

