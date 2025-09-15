  • Новость часаМахонин одержал победу на выборах губернатора Пермского края
    Названы три самых интересных кампании в рамках ЕДГ-2025
    Трамп: Сорос – плохой парень и должен сидеть в тюрьме
    Сожительство с трансгендером назвали ключом к мотиву убийцы Чарли Кирка
    Политолог: ЕДГ показал успехи России в защите электорального суверенитета
    New York Times заявила о создании в России «империи дронов»
    МИД Польши дал характеристику прилетевшим в страну дронам
    Бербок заявила о размещении миротворцев ООН на Украине
    Названы сроки запуска первого блока АЭС «Аккую»
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему не встретились величайший русский поэт и величайший русский святой

    Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?

    30 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия сошлась с США в энергетическом клинче

    Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.

    15 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    13 комментариев
    15 сентября 2025, 02:50 • Политика

    Выборы открыли участникам СВО возможности в политике

    Выборы открыли участникам СВО возможности в политике
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    «Процесс формирования новой элиты уже идет» – так эксперты описывают предварительные итоги Единого дня голосования, в котором приняли участие 1,6 тыс. участников СВО, а также кандидаты, глубоко вовлеченные в поддержку спецоперации. Чем еще запомнились эти выборы и почему они стали прологом к думской кампании 2026 года?

    В воскресенье в России завершился Единый день голосования (ЕДГ), который длился три дня: с 12 по 14 сентября. В ходе выборов были избраны 21 глава региона, 11 региональных парламентов, а также около 46 тыс. депутатов местного уровня. При этом в 20 субъектах главу региона избирали прямым голосованием.  

    Как отметила глава ЦИК Элла Памфилова, кампания «прошла довольно спокойно»: на местах были небольшие эксцессы, однако на результаты выборов они не повлияли. Схожей точки зрения придерживаются и в МВД: «Существенных нарушений правопорядка, способных сорвать выборы, не зафиксировано».

    При этом представители несистемной оппозиции, по данным ведомства, призывали своих сторонников приходить на избирательные участки в России одновременно, чтобы создавать искусственные очереди, а затем снимать их на видео и обвинять власти в неспособности организовать выборы. Однако эти призывы были проигнорированы.

    В онлайн-пространстве большинство фейковых сообщений о выборах координировались через закрытый Telegram-канал редакции Александра Невзорова (признан иноагентом, вместе с супругой Лидией они признаны экстремистским объединением и находятся в списке террористов), связанный с украинскими структурами. Параллельно с этим было зафиксировано 290 тыс. хакерских атак на системы ЦИК России.  

    В приграничных с Украиной регионах организация голосования осложнялась обстрелами со стороны ВСУ. Как отметил зампред Совета безопасности РФ и сопредседатель «Единой России» Дмитрий Медведев, выборы в России проходят фактически в боевых условиях, однако участие граждан в избирательной кампании «укрепляет нашу страну». При этом он отметил как позитивный момент участие в выборной кампании кандидатов, прошедших через СВО.

    Что касается собственно результатов, то некоторые из них стали известны еще воскресным днем, когда депутаты заксобрания Ненецкого автономного округа избрали главой региона Ирину Гехт (ЕР). В остальных же случаях руководителей субъектов избирали напрямую. Так, на Камчатке на новый срок переизбрался Владимир Солодов (ЕР) с результатом 62,97% голосов. В Еврейской автономной области врио главы Мария Костюк (ЕР) одержала победу с результатом 83,02%. Довольно острой была кампания в Иркутской области, где нынешний губернатор Игорь Кобзев (ЕР) противостоял своему предшественнику Сергею Левченко (КПРФ) и лидирует с результатом 60%.

    На Урале предварительно лидируют врио глав регионов также от ЕР: Денис Паслер в Свердловской области (61%) и Евгений Солнцев в Оренбургской (83%), а действующий глава Пермского края Дмитрий Махонин (ЕР) переизбрался на второй срок с результатом в 69%.

    На севере России первые места предварительно занимают Александр Цыбульский  в Архангельской области, (67% голосов), Ростислав Гольдштейн в Коми (73%), Александр Дрозденко  в Ленинградской области (78%) и Александр Дронов  в Новгородской области (61%).

    В центре и на Поволжье в лидерах Владислав Шапша в Калужской области (72%), Сергей Ситников в Костромской области (66%), Евгений Первышов в Тамбовской области (77 %), Рустам Минниханов  в Татарстане (90%). Кроме того, в Чувашии лидирует глава республики Олег Николаев (76%) – единственный самовыдвиженец, тогда как все предыдущие кандидаты были представителями ЕР.

    Особое внимание ЦИК и наблюдателей было уделено прифронтовым регионам, где предварительно лидируют Александр Богомаз в Брянской области (79%), Александр Хинштейн в Курской области (86%), Юрий Слюсарь в Ростовской области (81%), Вениамин Кондратьев в Краснодарском крае (78%) и Михаил Развожаев в Севастополе (80%) – все они также были выдвинуты «Единой Россией».

    Как отмечают эксперты, прошедшее голосование стало важной вехой в новейшей истории выборов в России. Это обусловлено несколькими ключевыми факторами.

    Во-первых, продолжается активная интеграция в политическую жизнь участников СВО и лиц, связанных с проведением спецоперации. Во-вторых, в рамках ЕДГ проявились новые тренды и новации, которые получат развитие в кампании по выборам в Госдуму 2026 года. В-третьих, голосование показало способность России сохранять независимость и устойчивость избирательной системы в условиях внешнего давления.

    «Электоральный суверенитет является одной из основ независимости России. Речь идет о защищенности избирательной системы от любых форм внешнего вмешательства, к которым относятся информационные атаки, а также распространение фейков и вбросов, призванных подорвать доверие граждан к выборам», – сказал политолог Никита Ляховецкий. По его словам, за дни голосования портал ЦИК 290 тыс. раз подвергся хакерским атакам, еще свыше 300 атак пришлись на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). «Особых усилий потребовала работа избирательных комиссий в приграничных регионах, находящихся под постоянными обстрелами – в Брянской, Курской, Ростовской областях и Краснодарском крае», – продолжил аналитик.

    «Мы видим, что ЦИК приходится обеспечивать бесперебойное функционирование системы даже в условиях гибридного – информационного и военного – давления.

    Эта работа, наряду с высокой активностью избирателей, обеспечивает легитимность избранной власти и укрепляет доверие к государственным институтам. Граждане видят, как избирательная система успешно противостоит новым вызовам», – поясняет политолог.

    Еще одним элементом, повышающим доверие граждан к выборам, является институт наблюдения и общественного контроля. «Кроме того, ДЭГ из инновации превращается в стандарт – все больше россиян выбирают этот технологичный способ голосования», – подчеркивает собеседник.

    «Высокая явка по всей стране демонстрирует, что, несмотря на попытки дестабилизации, россияне свободно определяют вектор развития страны, выбирают власть, формируют модель ее устройства и принимают ключевые решения о будущем своих регионов», – полагает эксперт.

    Политконсультант Алена Август, оценивая действия оппозиционных партий, обратила внимание на предварительные результаты либерал-демократов.

    «ЛДПР очень активно себя вела, буквально заявляла о себе как о партии №2, оспаривая эту позицию у КПРФ.

    Посмотрим на итоговые результаты, однако я не уверена, что им удастся занять эти позиции в большинстве регионов», – сказала эксперт. Избиратели зачастую голосуют по привычке, и партиям необходимо приложить значительные усилия, чтобы заинтересовать и перетянуть их на свою сторону. По мнению Август, ЛДПР, возможно, удастся добиться этого на выборах в Госдуму в 2026 году.

    В то же время политолог Анна Федорова акцентирует внимание на все большее вовлечение в политическую жизнь страны участников СВО и тех, кто активно помогает фронту. «Мы все помним бэкграунд Марии Костюк: она работала в фонде «Защитники Отечества» начальником управления по работе с регионами и руководила программой «Время героев», а ее сын, герой России, принимал участие в СВО. Это яркий пример того, как женщина, органично и глубоко вовлеченная в тему спецоперации, собирает большую поддержку среди граждан», – пояснила Федорова.

    Политолог также напомнила о словах президента Владимира Путина о том, что участники спецоперации должны стать новой политической элитой страны. «Судя по списку участников этих выборов, мы видим, что процесс уже идет», – констатировала она, добавив, что избиратели поддерживают интеграцию вернувшихся бойцов в обычную жизнь и их новые социальные роли.

    Схожей точки зрения придерживается депутат Госдумы Олег Матвейчев. «На выборах разного уровня в этом году приняли участие свыше 1,6 тыс. человек, имеющих отношение к спецоперации, включая участника СВО, [врио главы Тамбовской области] Евгения Первышова. Не стоит забывать и о тех, кто оказывал различную помощь фронту. Эти люди также были представлены на выборах, завоевав доверие граждан», – напомнил парламентарий.

    Он также выразил уверенность в том, что

    «дух СВО будет ощущаться и на предстоящих выборах в Госдуму в 2026 году»,

    так как сегодня партии «помогают участникам спецоперации адаптироваться в политике».

    Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», среди губернаторских кампаний особенно выделил Камчатку и Иркутскую область. «Команда Владимира Солодова, несмотря на прежние негативные тенденции, проявила себя эффективно – во многом благодаря грамотным действиям во внештатной ситуации, связанной с землетрясением в регионе», – сказал Минченко. Также, по его словам, достойно проявил себя глава Иркутской области Кобзев, который смог сохранить лидирующую позицию, несмотря на конкуренцию с экс-губернатором Левченко.

    Если же говорить о ключевых трендах современных выборов в России, то прошедший ЕДГ показал первостепенную важность партийной структуры, работы с активом и организационной составляющей избирательной кампании, указал политолог Глеб Кузнецов. «Креатив тут становится вторичным. Другими словами, побеждает тот, кто более организационно компетентен», – отметил эксперт.

    Вторым важным фактором победы, по его мнению, стало понимание локальной повестки каждого конкретного региона, что также относится к организационным компетенциям. Третьей заметной тенденцией выборов политолог назвал активное использование искусственного интеллекта. «Речь идет не о прикольных мультипликационных роликах, а о применении ИИ для аналитики, организационной работы, социологии. Можно сделать вывод, что те, кто смогут использовать искусственный интеллект на высоком уровне, получат серьезное преимущество», – полагает Кузнецов.

    Отдельно политолог выделил московское нововведение: в столице работала сеть экстерриториальных участков, где избиратели из других регионов могли отдать электронный голос за глав своих субъектов. «Это серьезная инновация в организации избирательных процессов. Полагаю, за этим будущее», – заключил Кузнецов.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации