Политолог: ЕДГ показал успехи России в защите электорального суверенитета

Политолог Ляховецкий: Россия преуспела в защите своего электорального суверенитета

Tекст: Олег Исайченко

«Электоральный суверенитет является одной из основ независимости России. Речь идет о защищенности избирательной системы от любых форм внешнего вмешательства, к которым относятся информационные атаки, а также распространение фейков и вбросов, призванных подорвать доверие граждан к выборам», – сказал политолог Никита Ляховецкий.

По его словам, за дни голосования портал ЦИК 290 тыс. раз подвергся хакерским атакам, еще свыше 300 атак пришлись на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). «Особых усилий требует работа избирательных комиссий в приграничных регионах, находящихся под постоянными обстрелами – в Брянской, Курской, Ростовской областях и Краснодарском крае», – продолжил аналитик.

«Мы видим, что ЦИК приходится обеспечивать бесперебойное функционирование системы даже в условиях гибридного информационного и военного вариантов давления. Эта работа, наряду с высокой активностью избирателей, обеспечивает легитимность избранной власти и укрепляет доверие к государственным институтам. Граждане видят, как избирательная система успешно противостоит новым вызовам», – поясняет политолог.

Еще одним элементом, повышающим доверие граждан к выборам, является институт наблюдения и общественного контроля. «А ДЭГ из инновации превращается в стандарт – все больше россиян выбирают этот технологичный способ голосования», – подчеркивает собеседник.

В заключении Ляховецкий указал: «Высокая явка по всей стране демонстрирует, что, несмотря на попытки дестабилизации, россияне свободно определяют вектор развития страны, выбирают власть, формируют модель ее устройства и принимают ключевые решения о будущем своих регионов. А значит, Россия преуспела в защите своего электорального суверенитета».

Ранее в России закончился единый день голосования (ЕДГ). Избирательные участки закрылись по всей стране в 20.00 по местному времени. Последней завершила работу Калининградская область. Выборы разных уровней прошли в 81 из 89 субъектов России.

Первые данные ЦИК показали уверенное лидерство «Единой России» на выборах в региональные законодательные собрания, проведенных в трех регионах с 12 по 14 сентября.

Партия «Единая Россия» лидирует на выборах в законодательное собрание Новосибирской области, набирая 53,95% голосов после обработки 9,76% протоколов, передает РИА «Новости». Второе место занимает КПРФ с 10,70%, третье – ЛДПР с 9,33%, далее следуют «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» с 7,83% и «Новые люди» с 7,09%. Партия пенсионеров получает 6,57%, РЭП «Зеленые» – 0,89%, партия «Родина» – 0,67%.

На выборах в законодательное собрание Челябинской области «Единая Россия» также лидирует с 54,35% голосов после обработки 1,06% протоколов. На втором месте – «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» с 12,62%, далее следуют ЛДПР (10,12%), КПРФ (7,26%), «Новые люди» (7,10%) и Партия пенсионеров (5,97%).

В Ямало-Ненецком автономном округе «Единая Россия» получает 64,88% голосов после обработки 4,27% протоколов. Второе место занимает ЛДПР с 14,88%, на третьем – КПРФ с 13,71%, четвертое место у «Справедливой России – Патриоты – За правду» с 5,09%.

Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк, представляющая партию «Единая Россия», одерживает убедительную победу на выборах главы региона. По данным Центральной избирательной комиссии России после обработки 99,4% протоколов, Костюк набирает 83,02% голосов, передает РИА «Новости».

В свою очередь действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов («Единая Россия») набрал 63,08% голосов после подсчета почти всех бюллетеней на региональных выборах.

Между тем, как сообщил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Ленар Габдурахманов, существенных нарушений правопорядка во время голосования, которые могли бы сорвать выборы, не зафиксировано.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что на интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии России осуществляется беспрецедентная хакерская атака, однако это не влияет на проведение голосования.