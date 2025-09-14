МВД не зафиксировало серьезных нарушений в дни голосования

Tекст: Ольга Иванова

Существенных нарушений правопорядка во время голосования, которые могли бы сорвать выборы, не зафиксировано, передает РИА «Новости». Об этом сообщил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Ленар Габдурахманов на брифинге в информационном центре ЦИК.

Он отметил: «В настоящее время во всех субъектах страны, за исключением Калининградской области, голосование практически закончилось. Существенных нарушений правопорядка, способных сорвать выборы, не зафиксировано».

Габдурахманов уточнил, что полиция продолжает контролировать обеспечение общественного порядка и безопасности на избирательных участках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на выборах в единый день голосования в приграничных областях были приняты меры для безопасного участия граждан в голосовании.

Элла Памфилова заявила, что на интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии России осуществляется беспрецедентная хакерская атака, однако это не влияет на проведение голосования.

В работе магистральной сети «Ростелекома» произошел сбой в Единый день голосования из-за проблем с маршрутизатором на участке М10.