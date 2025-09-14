Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?21 комментарий
МВД не зафиксировало серьезных нарушений в дни голосования
В течение основных дней голосования по всей стране серьезных инцидентов, способных повлиять на проведение выборов, зафиксировано не было.
Существенных нарушений правопорядка во время голосования, которые могли бы сорвать выборы, не зафиксировано, передает РИА «Новости». Об этом сообщил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Ленар Габдурахманов на брифинге в информационном центре ЦИК.
Он отметил: «В настоящее время во всех субъектах страны, за исключением Калининградской области, голосование практически закончилось. Существенных нарушений правопорядка, способных сорвать выборы, не зафиксировано».
Габдурахманов уточнил, что полиция продолжает контролировать обеспечение общественного порядка и безопасности на избирательных участках.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на выборах в единый день голосования в приграничных областях были приняты меры для безопасного участия граждан в голосовании.
Элла Памфилова заявила, что на интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии России осуществляется беспрецедентная хакерская атака, однако это не влияет на проведение голосования.
В работе магистральной сети «Ростелекома» произошел сбой в Единый день голосования из-за проблем с маршрутизатором на участке М10.