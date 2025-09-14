Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?13 комментариев
РКН сообщил о сбое на сети «Ростелекома» в день выборов
В работе магистральной сети «Ростелекома» произошел сбой в Единый день голосования, причиной стали проблемы с маршрутизатором на участке М10, заявил врио начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко.
По его словам, сбой в сети «Ростелеком» был зарегистрирован 14 сентября в 12.20, передает РИА «Новости». Ижко добавил, что проблемы возникли с магистральным маршрутизатором на участке М10 из-за отказа линейных плат, что привело к деградации трафика на магистральной сети. По его словам, специалисты «Ростелекома» занимаются устранением аварии в оперативном режиме.
Ижко отметил, что в период подготовки и самого процесса выборов зафиксировано 110 аварийных ситуаций, связанных с сетями связи, обеспечивающими работу избирательных комиссий разного уровня. Представитель РКН подчеркнул, что на все случаи аварий были оперативно приняты меры реагирования для восстановления нормального функционирования сетей.
