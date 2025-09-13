Координатор НОМ рассказал о ходе выборов в регионах

Координатор НОМ Песков: Выборы в регионах проходят без серьезных нарушений

Tекст: Андрей Резчиков

«С момента начала работы экспертного ситуационного центра Ассоциации НОМ и мониторинговой рабочей группы СПЧ мы получаем от наших наблюдателей с избирательных участков оперативную информацию через цифровые сервисы. Вся информация проверяется, а результаты анализа публикуются на карте сообщений НОМ», – рассказал Алексей Песков, федеральный координатор Ассоциации НОМ.

К середине дня субботы, уточнил собеседник, получено более 59 тыс. сообщений. «Подавляющее большинство наблюдателей рассказывает, как конструктивно происходит процесс голосования. Из полученных сообщений зафиксировано 17 фейковых ситуаций, то есть это информационные вбросы, которые по итогам проверки не подтвердились», – пояснил спикер.

Песков рассказал, что отдельные случаи маркируются как «решенные проблемы». «Сейчас таких случаев 43, чаще всего они касаются агитации в виде листовок или каких-то иных форм. Но благодаря бдительности наблюдателей такие ситуации быстро устраняются и угрозы избирательному процессу нет», – добавил он.

Статус проблемных пока получили только четыре ситуации. «Все эти сигналы связаны с некорректными или неправовыми действиями со стороны отдельных политических акторов, партий или кандидатов. Например, в городе Орске в Оренбургской области кандидат пытался установить на избирательном участке несанкционированное оборудование для ведения видеотрансляции. Участковой комиссией и сотрудниками правоохранительных органов были приняты меры и попытка ведения незаконной фотовидеофиксации была пресечена», – отметил Песков.

По его словам, на данный момент каких-то грубых нарушений, которые могли бы ставить под сомнение волю избирателей, не выявлено.

С технической точки зрения для избирателей созданы все условия, в том числе благодаря дистанционному электронному голосованию и «Мобильному избирателю», который позволяет проголосовать по месту нахождения. «Для жителей ряда регионов территориальные участки открыты в Москве, то есть у людей есть множество возможностей для участия в голосовании», – добавил Песков.

Ранее в субботу глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила о зафиксированных около сотни попыток атак на инфраструктуру дистанционного электронного голосования во время Единого дня голосования.

При этом она отметила высокую активность избирателей, воспользовавшихся федеральной платформой дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По ее словам, в 24 регионах России уже проголосовало более 1 млн 330 тыс. человек, что составляет 78% от числа зарегистрировавшихся на платформе.

В ходе начавшегося накануне Единого дня голосования (ЕДГ), который завершится в воскресенье, избирателям предстоит выбрать губернаторов, депутатов и местные органы власти.