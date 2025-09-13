  • Новость часаПутин открыл четыре станции Троицкой линии метро в Москве
    13 сентября 2025, 17:07

    Координатор НОМ рассказал о ходе выборов в регионах

    Координатор НОМ Песков: Выборы в регионах проходят без серьезных нарушений

    Координатор НОМ рассказал о ходе выборов в регионах
    @ Александр Пирагис/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    На данный момент не выявлено грубых нарушений, которые ставили бы под сомнение волю избирателей; подавляющее большинство наблюдателей рассказывает об открытости процесса голосования, сказал газете ВЗГЛЯД федеральный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алексей Песков.

    «С момента начала работы экспертного ситуационного центра Ассоциации НОМ и мониторинговой рабочей группы СПЧ мы получаем от наших наблюдателей с избирательных участков оперативную информацию через цифровые сервисы. Вся информация проверяется, а результаты анализа публикуются на карте сообщений НОМ», – рассказал Алексей Песков, федеральный координатор Ассоциации НОМ.

    К середине дня субботы, уточнил собеседник, получено более 59 тыс. сообщений. «Подавляющее большинство наблюдателей рассказывает, как конструктивно происходит процесс голосования. Из полученных сообщений зафиксировано 17 фейковых ситуаций, то есть это информационные вбросы, которые по итогам проверки не подтвердились», – пояснил спикер.

    Песков рассказал, что отдельные случаи маркируются  как «решенные проблемы». «Сейчас таких случаев 43, чаще всего они касаются агитации в виде листовок или каких-то иных форм. Но благодаря бдительности наблюдателей такие ситуации быстро устраняются и угрозы избирательному процессу нет», – добавил он.

    Статус проблемных пока получили только четыре ситуации. «Все эти сигналы связаны с некорректными или неправовыми действиями со стороны отдельных политических акторов, партий или кандидатов. Например, в городе Орске в Оренбургской области кандидат пытался установить на избирательном участке несанкционированное оборудование для ведения видеотрансляции. Участковой комиссией и сотрудниками правоохранительных органов были приняты меры и попытка ведения незаконной фотовидеофиксации была пресечена», – отметил Песков.

    По его словам, на данный момент каких-то грубых нарушений, которые могли бы ставить под сомнение волю избирателей, не выявлено.

    С технической точки зрения для избирателей созданы все условия, в том числе благодаря дистанционному электронному голосованию и «Мобильному избирателю», который позволяет проголосовать по месту нахождения. «Для жителей ряда регионов территориальные участки открыты в Москве, то есть у людей есть множество возможностей для участия в голосовании», – добавил Песков.

    Ранее в субботу глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила о зафиксированных около сотни попыток атак на инфраструктуру дистанционного электронного голосования во время Единого дня голосования.

    При этом она отметила высокую активность избирателей, воспользовавшихся федеральной платформой дистанционного электронного голосования (ДЭГ). По ее словам, в 24 регионах России уже проголосовало более 1 млн 330 тыс. человек, что составляет 78% от числа зарегистрировавшихся на платформе.

    В ходе начавшегося накануне Единого дня голосования (ЕДГ), который завершится в воскресенье, избирателям предстоит выбрать губернаторов, депутатов и местные органы власти.

    11 сентября 2025, 23:15
    ЕДГ стартовал в России с Камчатского края

    Голосование на выборах губернатора Камчатки началось в рамках ЕДГ в России

    ЕДГ стартовал в России с Камчатского края
    @ Телеканал 41 РЕГИОН/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    В Камчатском крае начали работу избирательные участки, где жители региона смогут выбрать губернатора, выборы проходят в рамках Единого дня голосования. Всего по России в период с 12 по 14 сентября пройдут более 5 тыс. избирательных кампаний.

    Участки для голосования на выборах губернатора Камчатского края начали работу в 08.00 12 сентября по местному времени (23.00 мск 11 сентября), передает ТАСС.

    Всего открыто 178 пунктов для голосования во всех населенных пунктах полуострова. Избирательные участки будут функционировать с 12 по 14 сентября с 08.00 до 20.00 по местному времени.

    Почти 2 тыс. общественных наблюдателей работают на местах, а 39 участков оснастили комплексами обработки избирательных бюллетеней. Избиратели, пришедшие голосовать впервые, получат дипломы и памятные флеш-карты с изображением камчатских вулканов.

    На пост губернатора претендуют четыре кандидата: Роман Литвинов от КПРФ, Дмитрий Тюрин от партии «Коммунисты России», Владимир Солодов от «Единой России» и Василина Кулиева от ЛДПР.

    Досрочное голосование в труднодоступных районах проходило с 24 августа по 11 сентября, его итоги присоединят к основному подсчету.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках Единого дня голосования в 81 российском регионе пройдут более 5 тыс. избирательных кампаний, в том числе – выборы глав 21 субъекта. Также буду определены места в региональных парламентах и представительных органах административных центров. По данным ЦИК, в кампаниях смогут принять участие более 55 млн избирателей. Выборы пройдут с 12 по 14 сентября.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 07:05
    В России стартовали выборы губернаторов, депутатов и муниципальных органов
    В России стартовали выборы губернаторов, депутатов и муниципальных органов
    @ Николай Михальченко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В российских регионах начался Единый день голосования (ЕДГ), участвующим предстоит избрать губернаторов, депутатов и местные органы власти.

    В общей сложности около 55 млн граждан должны выбрать губернаторов, депутатов законодательных собраний и представителей муниципальных органов, передает ТАСС.

    За три дня пройдет более 5 тыс. кампаний: в 20 регионах выберут новых губернаторов, в 11 – депутатов заксобраний, еще в 25 административных центрах формируют новые городские думы. Более 49,5 тыс. избирательных участков открыты с 08.00 до 20.00 по местному времени, а голосование завершится 14 сентября.

    В нынешней кампании голосование будет проходить очно и онлайн, заявки на дистанционное электронное участие подали более 1,7 млн человек из 24 регионов. В 2025 году впервые с 2022 года в единый день голосования не проводится довыборов в Государственную думу, что связано с изменениями в законодательстве. Сейчас восемь округов остаются без депутата.

    Среди кандидатов на должности глав регионов есть как новички, так и известные политические деятели, а также ветераны спецоперации. Осенью 2025 года ожидается 20 кампаний по выборам губернаторов, что больше изначальных планов из-за досрочных отставок руководителей и перехода на новые должности. Несколько бывших глав регионов стали фигурантами уголовных дел. Политологи прогнозируют, что большинство действующих губернаторов смогут подтвердить мандаты, а некоторые улучшат результаты за счет общественной поддержки.

    Для обеспечения участия всех избирателей в 17 регионах созданы 118 экстерриториальных участков, большинство из которых расположены на Донбассе и в Новороссии. В Москве открыто 14 экстерриториальных участков с электронными терминалами для жителей 19 регионов, кроме того, впервые в восьми московских СИЗО пройдет электронное голосование. На Камчатке и в Курской области будет применяться придомовое голосование.

    Полномочия текущего состава ЦИК истекают в марте 2026 года, Элла Памфилова остается самым долговременным председателем комиссии, она руководит ей с 2016 года.

    В четверг в столице начали работу два главных центра общественного наблюдения за выборами, где к старту голосования подготовили более 72 тыс. экспертов и волонтеров.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 11:38
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    13 сентября 2025, 11:14
    Памфилова сообщила о 10 миллионах проголосовавших на выборах в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В единый день голосования явка на выборах разного уровня по стране достигла порядка 10 млн избирателей, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

    По ее словам, около 10 млн человек приняли участие в голосовании на выборах разного уровня в регионах России, передает ТАСС.

    Памфилова добавила, что «на текущий момент по всей стране по всем уровням выборов проголосовало уже около 10 млн человек, то есть довольно приличная явка».

    Памфилова также отметила, что голосование проходит в штатном режиме и без серьезных нарушений. «Выборы идут в подавляющем большинстве регионов, все сейчас «при деле». Я предварительно дам информацию на сей момент о том, что нам сейчас удалось обработать, наши прогнозы о том, что пока компания идет в штатном режиме, без особых эксцессов», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦИК заявил о намерении после Единого дня голосования внести предложения по совершенствованию избирательного законодательства. Общественная палата России выгрузила данные первого дня дистанционного электронного голосования. В России запустили цифровую систему «Выборы» на отечественном программном обеспечении.

    Комментарии (3)
    12 сентября 2025, 22:11
    ОП России выгрузила данные первого дня дистанционного голосования

    В ОП РФ выгрузили цифровой сейф-пакет с бюллетенями ДЭГ за сутки

    Tекст: Ирма Каплан

    В Общественной палате (ОП) России состоялась демонстрация выгрузки данных из цифровой урны системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и помещение их в защищенный сейф.

    Промежуточные итоги работы ситуационного центра Общественной палаты России  по общественному контролю за голосованием, в том числе за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) прокомментировал глава рабочей группы ОП по общественному контролю за голосованием, сопредседатель Координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

    Он отметил на вечернем брифинге, что центр находится на постоянной связи с наблюдателями и общественными штабами во всех регионах, где проходят выборы и прокоментировал процедуру выгрузки цифрового сейф-пакета с бюллетенями ДЭГ, построенного на блокчейне.

    «У нас есть доступ к этой цифровой урне: мы не видим, как проголосовал каждый человек, но видим условный цифровой бюллетень, и у нас есть возможность скопировать все содержимое этой цифровой урны, – объяснил он.

    Григорьев уточнил, что данные ежедневно будут переноситься в «цифровой сейф-пакет» и помещаться в сейф под постоянным контролем. Когда голосование закончится, можно будет провести процедуру сравнения данных.

    По его словам, эксперты в течение первого дня проверили целостность и учет бюллетеней двух избирателей по их просьбам, убедившись в их сохранности. Данные были помещены в сейф в присутствии наблюдателей и СМИ.

    Напомним, в России начался Единый день голосования (ЕДГ), избирателям предстоит выбрать губернаторов, депутатов и местные органы власти.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в четверг в Москве начали работу два главных центра общественного наблюдения за выборами, где к старту голосования подготовили более 72 тыс. экспертов и волонтеров.

    В Единый день голосования в стране начала работу цифровая система, полностью функционирующая на отечественных технологиях и автономная от интернета, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 12:46
    Эксперты указали на ключевые признаки легитимности российских выборов

    Политолог Шаповалов: Доверие избирателей – главный маркер легитимности выборов в России

    Эксперты указали на ключевые признаки легитимности российских выборов
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В России создана система, гарантирующая соблюдение избирательных прав граждан. К Единому дню голосования в 68 регионах открыты центры общественного наблюдения, а партии ведут постоянную работу с электоратом. Все это говорит о легитимности российских выборов, пояснили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Формула доверия: что делает российские выборы легитимными?»

    «Российская политическая система и понятные нормы избирательного законодательства обеспечивают соблюдение электоральных интересов граждан и гарантируют всеобщие, равные, свободные выборы», – пояснил Владимир Шаповалов, руководитель проектов департамента по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ.

    «Доверие со стороны избирателей – главный индикатор легитимности российских выборов. Убежденность граждан в соблюдении избирательных процедур позволяет говорить о правомерности результатов электоральных кампаний», – подчеркнул аналитик.

    Для обеспечения законности и легитимности избирательного процесса важна работа электоральных экспертов, добавил Александр Брод, глава ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ). «В НОМ на базе общественных штабов по наблюдению за выборами в регионах насчитывается более 900 специалистов», – сообщил эксперт.

    Он поделился некоторыми региональными практиками наблюдателей: в Кемеровской области на базе Госуниверситета открыт Центр избирательного права, в Челябинске эксперты используют цифровые технологии для информирования избирателей, ответов на вопросы, общения с представителями политических и гражданских сил, на Кубани специалисты проводят семинары с молодежными лидерами.

    «Общественные наблюдатели входят в число ключевых участников избирательного процесса, имея необходимые навыки для определения законности выборов», – согласилась Алена Булгакова, исполнительный директор НОМ. «Общественным контролем будут охвачены все формы голосования. Мы сделали акцент на повышение профессионализма наблюдателей: подготовку прошли 72,9 тыс. специалистов из 56 регионов России, в том числе из 41 субъекта, где в ЕДГ идут масштабные избирательные кампании», – указала она. На 8 сентября в 68 регионах создано 154 центра общественного наблюдения, добавила Булгакова.

    За 13 лет более миллиона россиян приняли участие в наблюдении за выборами, и более двух тыс. общественных организаций вовлечены в этот процесс, напомнил Максим Григорьев, сопредседатель координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты (ОП) России.

    «Мы видим стопроцентную готовность к наблюдению за выборами, причем, даже в приграничных регионах: в Курской области готовы к работе 1226 наблюдателей, в Белгородской – 3839, в Брянской – 3084. Политические партии также выразили готовность вести независимое наблюдение и направляют представителей для участия в образовательной программе Народного фронта», – отметил он.

    «Использование видеонаблюдения на участках и трансляций в сети стало еще одной важной гарантией прозрачности выборов», – отметил Владимир Журавлев, замглавы ОП Ленинградской области. «Кроме того, открытие экстерриториальных избирательных участков расширяет возможности для участия в голосовании. Это особенно важно тем, кто находится вдали от дома, включая работающих или служащих в новых регионах», – указал он.

    «В России существует стабильная, устойчивая партийная система и электорат. Это две главных составляющих успешных выборов. Сейчас 19 партий на различных уровнях используют все возможности для формулирования предложений по развитию регионов и муниципалитетов», – пояснил Никита Тюков, научный руководитель Центра общественно-политических проектов и коммуникаций.

    «Сегодня в большинстве регионов проводится более пяти тыс. избирательных кампаний, фактически половина страны участвует в голосовании. Информпространство позволяет эффективно направлять через соцсети сигналы, касающиеся политики и других сфер», – напомнил эксперт.

    В ближайшие выходные в Единый день голосования в 81 регионе пройдут более пяти тыс. избирательных кампаний, в том числе – выборы глав 21 субъекта. Также буду определены места в региональных парламентах и представительных органах административных центров. По данным ЦИК, в кампаниях смогут принять участие более 55 млн избирателей.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 22:15
    «Единая Россия» открыла ситуационные центры для наблюдения за выборами

    Tекст: Антон Антонов

    Федеральный ситуационный центр по наблюдению за выборами-2025 начал работу в Центральном исполкоме партии, подобные центры будут функционировать и в других регионах, сообщает «Единая Россия».

    Федеральный центр будет работать круглосуточно все три дня голосования, собирая информацию от наблюдателей с 49 тыс. участков и из региональных штабов, сообщается на сайте партии.

    Секретарь Генсовета Владимир Якушев отметил: «Развертывание таких центров уже стало для нас традицией. Это еще один механизм, который обеспечивает прозрачность голосования и легитимность его итогов».

    В федеральном центре работают опытные организаторы наблюдения, юристы и специалисты по мониторингу СМИ и интернета, отметил он.

    По словам Якушева, наблюдатели от «Единой России» уже ведут работу, поскольку досрочное голосование в ряде регионов стартовало в августе. Партия подготовила 60 тыс. наблюдателей, которые следят за 49 тыс. избирательных участков. Все спорные ситуации будут фиксироваться и проверяться, а обратиться в центр можно через наблюдателя от партии.

    Федеральный центр также наблюдает за экстерриториальными участками в Москве, где голосуют избиратели из 19 регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве в связи с предстоящим Единым днем голосования (ЕДГ) начали работу два главных центра общественного наблюдения за выборами, где к старту голосования подготовили более 72 тыс. экспертов и волонтеров. Выборы пройдут с 12 по 14 сентября. Запланированы выборы депутатов заксобраний в 11 регионах и представительных органов местного самоуправления в 24 административных центрах. В 21 субъекте запланированы электоральные кампании на пост губернатора.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 09:12
    В Москве открыли участки для иногородних избирателей 19 регионов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В московских центрах госуслуг, гостинице и метро заработали 14 специальных участков для избирателей из других регионов с возможностью электронного голосования.

    В Москве начали работу экстерриториальные участки для голосования жителей 19 регионов России, сообщает ТАСС. Они открылись в 12 центрах госуслуг, расположенных в крупных торговых центрах города, а также в гостинице и на станции метро.

    Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила: «Все было своевременно, в 8.00, как положено, двери участков были открыты. QR-коды на входе [в здания] подскажут, где найти избирательный участок».

    Голосование вне родного региона организовано, в частности, в аванзале станции метро «Курская», в гостинице «Дельта» комплекса «Измайлово», а также в таких торговых центрах, как «Афимолл сити», «Метрополис», «Ривьера», «Колумбус», «Калейдоскоп» и других. Всего в столице подготовили 14 участков с электронными терминалами для дистанционного волеизъявления.

    Единый день голосования пройдет с 12 по 14 сентября 2025 года. На этих выборах жители Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской и Тамбовской областей, а также ряда краев и республик, включая Севастополь, смогут проголосовать в Москве.

    Для участия требовалось заранее подать заявление на портале «Госуслуги» – к 8 сентября это сделали около 18 тыс. человек. Избиратели с одобренной заявкой могут прийти на любой экстерриториальный участок столицы 12, 13 или 14 сентября с 8.00 до 20.00 по московскому времени, имея при себе паспорт.

    Процедура электронного голосования предусматривает проверку документов и предоставление анонимного бюллетеня через терминал. Все участки оснащены видеонаблюдением, которое обеспечивает непрерывную запись все дни голосования, а за процессом следят региональные наблюдатели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в российских регионах стартовал Единый день голосования. В этот день избиратели выбирают губернаторов, депутатов и представителей местных органов власти.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 02:12
    ЦИК заявил о намерении после ЕДГ предложить улучшения законодательства

    Tекст: Ирма Каплан

    После единого дня голосования (ЕДГ) будет проведена оценка действующего избирательного законодательства с последующим формированием предложений по его корректировке, сообщил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

    По словам Булаева, анализ эффективности законодательства проводится традиционно после каждого единого дня голосования совместно с экспертным сообществом. По итогам работы формируются предложения по совершенствованию избирательного законодательства, передает ТАСС.

    Булаев отметил, что необходимость такой оценки существует всегда, особенно перед крупными избирательными кампаниями.

    Следующие выборы в Госдуму девятого созыва запланированы на сентябрь 2026 года, и это также станет поводом для обновления нормативной базы. Днем голосования станет третье воскресенье месяца, когда истекает срок полномочий нынешнего созыва, а именно 20 сентября.

    Напомним, в России начался Единый день голосования (ЕДГ), избирателям предстоит выбрать губернаторов, депутатов и местные органы власти.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в четверг в Москве начали работу два главных центра общественного наблюдения за выборами, где к старту голосования подготовили более 72 тыс. экспертов и волонтеров.

    В Единый день голосования в стране начала работу цифровая система, полностью функционирующая на отечественных технологиях и автономная от интернета, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. В московских центрах госуслуг, гостинице и метро заработали 14 специальных участков для избирателей из других регионов с возможностью электронного голосования.

    В Общественной палате России в пятницу состоялась демонстрация выгрузки данных из цифровой урны системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и помещение их в защищенный сейф.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 15:33
    Эксперты не выявили серьезных нарушений в первый день ЕДГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мониторинг первого дня Единого дня голосования (ЕДГ) 2025 года показал отсутствие серьезных проблем на избирательных участках, отмечается высокая явка и соблюдение процедур.

    По данным, которые приводит НОМ, к 13:00 мск первого дня голосования поступило более 29 тыс. сообщений от наблюдателей, из которых 99% имели информационный характер и касались нормального хода процедуры. Был обнаружен один фейк и подтверждено одно нарушение, 21 проблемная ситуация была успешно решена, заявил федеральный координатор НОМ Алексей Песков.

    Субъекты страны отчитались о штатной работе избирательных комиссий, о чем сообщили представители МРГ и СПЧ на брифинге в Экспертном центре. В Краснодарском крае, по словам председателя НОМ Александра Брода, все избирательные участки работали штатно, грубых нарушений не выявили. В Курской области, несмотря на утренний обстрел, избирательные участки открылись вовремя и функционировали в обычном режиме, отметила Алена Булгакова.

    В Иркутской области, как сообщил руководитель МРГ СПЧ Александр Точенов, процесс голосования прошел без серьезных сбоев, общественные наблюдатели присутствовали на всех участках. В Камчатском крае первый день голосования отметился явкой 22,03%, все обращения оперативно обрабатывались, серьезных проблем не возникло.

    Ситуационный центр ОП РФ подтвердил высокий уровень активности и отсутствие значимых технических проблем, в том числе при использовании дистанционного электронного голосования в Магаданской области. Работу кол-центра и волонтеров отметили как эффективную, большинство поступавших сообщений были успешно отработаны. Представители Ассоциации юристов России подчеркнули, что подготовка наблюдателей ведется заранее, молодые юристы активно вовлечены в электоральный мониторинг.

    В российских регионах начался Единый день голосования, в ходе которого будут выбраны губернаторы, депутаты и местные органы власти.

    Комментарии (0)
    11 сентября 2025, 09:19
    В Госдуме призвали к бдительности при звонках в дни ЕДГ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Перед единым днем голосования (ЕДГ) гражданам нужно осторожно общаться с незнакомцами по телефону и в мессенджерах, чтобы избежать вовлечения в противоправные действия, заявил глава думской комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев.

    Гражданам следует проявлять бдительность при телефонных разговорах и общении в мессенджерах с незнакомыми лицами, указал Пискарев, передает ТАСС.

    Обо всех призывах к противоправным действиям следует незамедлительно сообщать в территориальные органы полиции.

    В дни Единого дня голосования – с 12 по 14 сентября – ожидается рост попыток антироссийских сил вовлечь граждан, включая несовершеннолетних, в совершение противоправных действий на избирательных участках и прилегающих территориях. Пискарев отметил, что такие провокации могут быть направлены на дестабилизацию ситуации в стране в период проведения выборов.

    Ранее сообщалось, что в регионах завершили подготовку более 70 тыс. наблюдателей и протестировали электронную систему для контроля за предстоящими выборами.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 10:34
    Более половины избирателей в Москве проголосовали за глав регионов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве на участках для выборов региональных глав уже использовали свыше девяти тысяч бюллетеней, что составляет более половины от записавшихся, сообщается на сайте по наблюдению за ходом голосования.

    Более половины жителей, записавшихся на избирательные участки в Москве для участия в выборах глав регионов России, уже отдали свои голоса, сообщает РИА «Новости». По данным сайта наблюдения за голосованием, всего для участия записались 17868 человек.

    Согласно опубликованной информации, на данный момент выдали 9012 бюллетеней, а получили обратно 9000 бюллетеней. Это означает, что уровень явки среди записавшихся граждан составляет более 50%.

    В июле Московская городская избирательная комиссия рассматривала просьбу коллег из Курской области о создании специальных участков для голосования приезжих жителей по месту пребывания. Как отмечается, в столице были организованы 14 избирательных участков, расположенных в популярных местах для горожан, чтобы обеспечить доступ к голосованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦИК заявил о намерении после единого дня голосования предложить улучшения избирательного законодательства. Общественная палата России выгрузила данные первого дня дистанционного электронного голосования. В России запустили цифровую систему «Выборы» на отечественном программном обеспечении.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 11:27
    ЦИК зафиксировала около ста атак на систему электронного голосования

    Памфилова: На инфраструктуру ДЭГ зафиксировали около 100 хакерских атак

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила о зафиксированных попытках совершить порядка ста атак на систему дистанционного электронного голосования во время ЕДГ-2025.

    Центризбирком России зафиксировал около 100 попыток атак на инфраструктуру дистанционного электронного голосования во время Единого дня голосования 2025 года, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на брифинге, посвященном ходу выборов.

    Она подчеркнула: «Порядка 100 атак было зафиксировано на инфраструктуру дистанционного электронного голосования», передает РИА «Новости».

    Памфилова также рассказала о высокой активности избирателей, воспользовавшихся федеральной платформой ДЭГ. По её словам, в 24 регионах России уже проголосовало более 1 млн 330 тыс. человек, что составляет 78% от числа зарегистрировавшихся на платформе.

    Она отметила, что система цифрового голосования продолжает функционировать в штатном режиме, несмотря на попытки внешнего вмешательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия заявила о намерении после единого дня голосования предложить улучшения законодательства. Общественная палата России выгрузила данные первого дня дистанционного голосования. В России запустили цифровую систему «Выборы» на отечественном программном обеспечении.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 11:44
    Памфилова сообщила о явке свыше 453 тыс. избирателей в приграничных районах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В досрочном голосовании на выборах разных уровней в приграничных регионах России приняли участие свыше 453 тыс. избирателей, из них почти 195 тыс. – в Курской области, заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

    По ее словам, более 453 тыс. человек приняли участие в голосовании на выборах в приграничных регионах России, передает ТАСС. Памфилова уточнила, что в Белгородской области проголосовали почти 111 тыс. избирателей, в Брянской – более 19 тыс., в Курской – более 195 тыс., в Севастополе – более 127 тыс. человек.

    Памфилова отметила, что досрочное голосование проводилось для обеспечения безопасности и защиты жизни граждан.

    Также, по словам главы ЦИК, более 55 тыс. человек приняли участие в досрочном голосовании на участках в труднодоступных и отдаленных местностях, а также на судах, находящихся в плавании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия заявила о намерении после проведения Единого дня голосования выдвинуть предложения по совершенствованию избирательного законодательства. Общественная палата России выгрузила данные первого дня дистанционного электронного голосования. В России запустили цифровую систему «Выборы», которая работает на отечественном программном обеспечении.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 11:57
    Памфилова сообщила об отсутствии жалоб к ЦИК на выборах в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что обращения, требующие рассмотрения на заседании комиссии, в период избирательных кампаний не поступали.

    По ее словам, в ходе избирательных кампаний жалоб, которые потребовали бы рассмотрения на заседании Центральной избирательной комиссии, не поступало, передает ТАСС.

    «Хочу прежде всего подчеркнуть, что за период избирательной кампании жалоб, требующих рассмотрения на заседании Центральной избирательной комиссии, до сего момента не поступало», – заявила Памфилова.

    Она уточнила, что за время текущих избирательных кампаний в ЦИК поступило 1070 обращений, из которых 194 касались предполагаемых нарушений законодательства о выборах. По ее словам, 876 обращений требовали разъяснений по вопросам избирательного законодательства, в том числе 620 из них были связаны с вопросами о регистрации избирателей.

    Наибольшее количество обращений поступило из регионов, где используется дистанционное электронное голосование. В первый день голосования ЦИК получил 55 обращений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦИК заявил о намерении после Единого дня голосования предложить улучшения законодательства. ОП России выгрузила данные первого дня дистанционного голосования. В России запустили цифровую систему «Выборы» на отечественном программном обеспечении.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 10:51
    В Курской области оценили первый день голосования на выборах губернатора

    В Курской области оценили организацию первого дня голосования на выборах губернатора

    Tекст: Евгения Караваева

    Организация голосования в первый день выборов губернатора Курской области отмечена экспертами как образцовая.

    Первый день досрочного голосования на выборах губернатора Курской области прошел на высоком уровне организации, передает ТАСС со ссылкой на представителя штаба наблюдателей от Общественной палаты региона Владимира Храмцова.

    По его словам, «первый день голосования прошел на высоком уровне организации, обеспечения безопасности, наблюдения», а также отличался позитивной атмосферой и высокой осознанностью избирателей.

    Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Курской области Владимир Шульгин уточнил, что охрану на всех участках обеспечивают сотрудники полиции, народные дружины и частные охранные организации. Он отметил, что расстановка сил осуществляется с учетом текущей оперативной обстановки. Кроме того, полиция оказывает избирательным комиссиям необходимую помощь в реализации их полномочий и сохранности документации.

    Избирательная кампания по выборам губернатора началась в регионе 11 июня. Голосование проходит в течение трех дней: 12, 13 и 14 сентября. За пост главы региона борются временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн («Единая Россия»), Алексей Томанов (ЛДПР), Геннадий Баев («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») и Алексей Бобовников (КПРФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее эксперты отметили, что российский избиратель ищет опору в стабильности политической системы, поэтому готов поддержать действующую власть на выборах глав регионов. А мониторинг первого дня ЕДГ показал отсутствие серьезных проблем на избирательных участках, отмечается высокая явка и соблюдение процедур.

    Комментарии (4)
