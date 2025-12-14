  • Новость часаРоссийские войска освободили Варваровку в Запорожской области
    Игорь Караулов Игорь Караулов Декабристам не хватило компетентности

    Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему Пушкин не стал декабристом

    Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.

    50 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США вынуждено играют в «Ключевую пятерку»

    Хозяин Белого дома решил, что лучше не бороться с неизбежным, а попытаться организовать переформатирование мира по своим правилам, в рамках «Ключевой пятерки».

    3 комментария
    14 декабря 2025, 12:56 • Новости дня

    Спасатели эвакуировали 200 человек из снежных заносов в Саратовской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Служба спасения Саратовской области эвакуировала 200 человек, в том числе 50 детей, из снежных заносов на дорогах, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин.

    По его словам, служба спасения Саратовской области эвакуировала 200 человек, включая 50 детей, из снежных заносов, передает РИА «Новости». Юрин сообщил, что только в Энгельсском районе вблизи свинокомплекса «Хвалынский» при помощи вездехода-болотохода были спасены 148 человек, из которых 34 – дети. На трассе Саратов – Самара спасатели с применением тяжелой техники расчистили путь для эвакуации беременной женщины и других людей, попавших в затор в районе поселка Варваровка. После этого движение транспорта было восстановлено.

    В районе поселка Дубки спасатели совместно с дорожными службами ликвидировали пробку, полностью заблокировавшую дорогу. В Ровенском районе шнекороторная установка позволила очистить 30 километров дорожного полотна, обеспечив доступ бригады скорой помощи к гражданам. В Энгельсском районе эвакуировали фельдшера, водителя и двух пациентов, застрявших в машине скорой помощи на заснеженной трассе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратовской области прошел сильный снегопад и штормовой ветер с порывами до 27 метров в секунду. В регионе были зафиксированы многочисленные повреждения объектов соцсферы и жилого фонда.

    13 декабря 2025, 19:02 • Новости дня
    В Национальном центре «Россия» открылась интерактивная выставка-путешествие «Книга сказок»
    В Национальном центре «Россия» открылась интерактивная выставка-путешествие «Книга сказок»
    @ пресс-служба

    Tекст: Вера Басилая

    В Национальном центре «Россия» в субботу состоялось открытие выставки-путешествия «Книга сказок», которая посвящена легендам, ремеслам и сказочным архетипам русской народной культуры.

    В проекте приняли участие восемь регионов России, представившие свои истории о земле, людях и традициях. На церемонии открытия заместитель начальника управления урезидента России по общественным проектам Алексей Жарич подчеркнул значимость выставки для подрастающего поколения и отметил, что особенно рад видеть среди гостей маленьких детеи. По его словам, «важнейшие цели национального центра «Россия» – укрепление чувства национальной идентичности и формирование гражданственности новых поколений». Он добавил, что после прохождения всего маршрута выставки дети «точно будут гордиться тем, что они граждане Российской Федерации».

    Гости в рамках церемонии открытия осмотрели ключевые локации и региональные стенды выставки. Маршрут включает экспозиции «Зимние сказки», «Лукоморье», «Дубрава», «Таинственныи лес. Жар-птица», «Двор. Сказочныи сад», «Русская изба» и «Дремучии лес», а также стенды Калининградскои области, Республики Мордовия, Вологодскои области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Карелия, Ставропольского края, Рязанскои области и Республики Коми.

    Экспозиция построена по мотивам трудов выдающегося фольклориста Владимира Проппа и раскрывает путь сказочного героя – через испытания к свету и внутреннему преображению. Посетителей на протяжении маршрута сопровождают участники Школы юного экскурсовода, рассказывающие о выставочных пространствах, испытаниях и героях, с которыми смогут встретиться гости. Финальнои точкой маршрута стал «Терем», где прошла церемония зажжения новогодней ели – теперь это ежегодная традиция центра.

    Генеральныи директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова отметила, что «Книга сказок» – это не просто выставка, а полноценное сказочное путешествие. «Маршрут выстроен так, что нужно пройти через разные испытания. Сказка – это всегда очень строгий сюжет. Он начинается по определенным правилам, обязательно нужно пройти испытание для того, чтобы измениться и стать лучше», – сказала она, подчеркнув, что выбор между добром и злом, преданностью и предательством позволяет нам стать лучше.

    Виртуозова поблагодарила регионы-участники, отметив, что именно благодаря им выставка приобрела особый характер. «У каждого региона есть свои герои, сказки, секреты и чудеса. Спасибо регионам, что поделились этим с нами», – сказала она, поздравив гостей с наступающим Новым годом и выразив уверенность, что «нас ждет только лучшее и все мечты обязательно исполнятся».

    Также она сообщила, что 15 декабря откроется филиал Национального центра «Россия» в Красноярском крае, а 16 декабря первых посетителеи примет филиал в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

    Выставка «Книга сказок» будет работать в Национальном центре «Россия» до 1 марта. Вход свободный, посещение возможно только в составе организованных групп с экскурсоводом. Для посещения необходима предварительная регистрация в разделе «Афиша» на официальном сайте Национального центра «Россия».

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 15:22 • Новости дня
    ВСУ попытались прорваться в Красноармейск на мотоциклах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские штурмовики предприняли попытку прорыва на северную окраину города Красноармейск (укр. название Покровск), но не преуспели, сообщили в Минобороны.

    Штурмовая группа на мотоциклах при поддержке танков попыталась прорваться из Шевченко на север Красноармейска, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    ВС России отразили атаку, уничтожено более 60 украинских боевиков, три танка и до 20 мотоциклов.

    Ранее российский боец группировки «Центр» сообщал, то украинские военные не смогли выйти из окружения в центре Красноармейска при штурме города.

    До этого Минобороны публиковало видео, на котором запечатлена сдача украинских военных в плен в Димитрове (укр. название – Мирноград) в ДНР.

    Комментарии (11)
    13 декабря 2025, 14:15 • Видео
    Зеленский спрячется от Трампа за народ

    Владимир Зеленский заявил, что вопрос передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 13:49 • Новости дня
    ВСУ отправили на штурм Купянска до четырех тыс. бывших заключенных
    ВСУ отправили на штурм Купянска до четырех тыс. бывших заключенных
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководство украинской армии направило на штурм города Купянск в Харьковской области до четырех тыс. бывших заключенных, причем они оснащены тяжелой техникой.

    Эти бывшие заключенные пытаются проломить линию обороны ВС России в западной части Купянска, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash. В штурме города принимают участие подразделения 3-й механизированной бригады, бойцы 19-го центра сил специальных операций Украины (ССО).

    В штурмовики ВСУ набирают осужденных для выполнения задач, с которых они часто не возвращаются.

    Ранее СМИ сообщали, что командование украинской армии отправило в атаку на Купянск около 300 бразильских наемников, которые попали под ФАБы.

    Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что ВС России уничтожили украинских диверсантов при попытке проникнуть в Купянск.

    Комментарии (26)
    13 декабря 2025, 17:54 • Новости дня
    МИД пообещал скорый ответ на блокировку ЕС активов России

    Захарова: Ответные шаги России на блокировку активов в ЕС не заставят себя ждать

    МИД пообещал скорый ответ на блокировку ЕС активов России
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Распоряжение активами России без согласия страны, включая блокировку или попытки представить изъятие как репарации, нарушает международное право, ответные шаги Москвы на блокировку не заставят себя ждать, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Россия примет ответные меры на блокировку своих активов Евросоюзом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По словам Захаровой, распоряжение активами России без ее согласия, как бы это ни называлось – «репарационным кредитом», заморозкой или конфискацией – является грубым нарушением международного права, откровенным банальным воровством», следует из сообщения в Telegram-канале МИД России.

    Захарова добавила, что даже премьер-министр Бельгии Александр де Кроо сравнил инициативу Евросоюза с «кражей мебели из иностранного посольства», что опосредованно говорит о масштабах проблемы для Бельгии, где зарегистрирован депозитарий Euroclear. МИД отмечает: ряд стран внутри ЕС выступили против решения Еврокомиссии, поддержанного, по словам Захаровой, «агрессивно русофобствующими столицами», и считают схему конфискации российских резервов мошенничеством.

    В заявлении говорится, что политика Евросоюза все дальше отходит от принципов здравого смысла и наносит вред экономике самого ЕС – замедляется производство, растет госдолг, а индустриализация сменяется спадом на фоне рекордных трат на энергетику. Российская сторона считает, что ЕС пытается не только финансировать Украину за счёт заблокированных резервов России, но и залатать собственные экономические проблемы, признав – украинский проект становится для Брюсселя непосильной ношей.

    Российские дипломаты считают, что ЕК также ставит целью подорвать поиск мирных путей урегулирования украинского кризиса, включая инициативы президента США Дональда Трампа, а суть принятого решения по российским активам заключается в попытке нанести урон этим инициативам.

    МИД России напоминает, что в ответ на действия Евросоюза уже реализуются конкретные шаги. Так, Банк России подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы о возмещении убытков. Российская сторона уверена: причиненный действиями Евросоюза ущерб его финансовой системе и репутации невозможно будет исправить.

    Совет Евросоюза утвердил положение, запрещающее возврат замороженных суверенных активов России без указания сроков и процедур разблокировки.

    В ответ на это Мария Захарова назвала власти Евросоюза «наперсточниками» в связи с этим решением.

    Банк России подает иск против Euroclear из-за намерений Еврокомиссии бессрочно заморозить средства и использовать их в интересах третьих лиц.

    Комментарии (16)
    13 декабря 2025, 17:44 • Новости дня
    В Финляндии завели уголовное дело на Грету Тунберг
    В Финляндии завели уголовное дело на Грету Тунберг
    @ Andrea Staccioli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Финские правоохранители завели уголовное дело в отношении шведской экоактивистки Греты Тунберг, об этом пишут местные СМИ.

    На Тунберг завели дело по статье о противодействии стражам порядка, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Helsingin Sanomat.

    Речь об участии в демонстрации Extinction Rebellion в центре Хельсинки, которая проходила 25 июня 2024 года.

    Ранее Тунберг оштрафовали на 150 евро и временно лишили права въезжать в Венецию из-за участия в экологической акции на Гранд-канале.

    Комментарии (29)
    14 декабря 2025, 10:19 • Новости дня
    Российские войска перекрыли трассу Славянск – Северск
    Российские войска перекрыли трассу Славянск – Северск
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Войска российской Южной группировки установили огневой контроль над трассой Северск – Славянск, в результате чего украинская группировка в Славянске лишена возможности помогать отступающим из-под Северска подразделениям ВСУ, рассказал офицер разведки ВС России.

    Войска российской Южной группировки установили огневой контроль над трассой Северск – Славянск, передает РИА «Новости». По словам офицера разведки ВС России, украинская группировка, находящаяся в Славянске, лишена возможности оказать поддержку отступающим из-под Северска подразделениям ВСУ.

    Источник агентства заявил: «Группировка противника в Славянске не может оказать помощь своим отступающим недобиткам ВСУ (малым разрозненным группам противника) из Северска из-за огневого контроля трассы Славянск – Северск». Офицер уточнил, что попытки движения по этому отрезку дороги сразу пресекаются силами российской артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, работающих на данном участке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики вышли к позициям ВСУ под Северском в ДНР. Российские войска зашли в Звановку к югу от Северска в ДНР. Украинские военные попали в оперативное окружение под Северском.

    Комментарии (7)
    13 декабря 2025, 17:07 • Новости дня
    На Украине решили расформировать иностранные легионы
    На Украине решили расформировать иностранные легионы
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим намерен расформировать иностранные легионы, при этом иностранцы продолжат службу в штурмовых частях, сообщают британские СМИ со ссылкой на украинский генштаб.

    Военные, включая иностранцев, продолжат службу в штурмовых войсках, при этом такое решение вызвало недовольство среди легионеров, передает РИА «Новости» со ссылкой на Би-би-си.

    В публикации отмечается, что штурмовиков часто комплектуют за счет уголовников – людей с судимостями, и новые подразделения фактически станут «штрафбатом».

    При этом такое решение генштаба ВСУ может привести к сокращению или прекращению потока иностранных наемников на Украину, указывается в материале.

    Ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявлял, что ВСУ могла потерять порядка 10 тыс. иностранных наемников в зоне СВО за все время боевых действий.

    Комментарии (3)
    13 декабря 2025, 14:34 • Новости дня
    Роснано подало иск на 11,9 млрд рублей к Чубайсу и экс-руководству

    Роснано потребовало с экс-руководства и Чубайса 11,9 млрд рублей по проекту Crocus

    Роснано подало иск на 11,9 млрд рублей к Чубайсу и экс-руководству
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Группа Роснано потребовала взыскать почти 12 млрд рублей убытков с экс-руководства, в том числе, Анатолия Чубайса, из-за неудавшегося проекта Crocus и потери инвестиций.

    Компания Роснано подала иск против бывших руководителей, в числе которых Анатолий Чубайс, о взыскании 11,9 млрд рублей убытков, передает РБК.

    Претензии связаны с провалом одобренного в 2011 году проекта Crocus, направленного на создание производства магниторезистивной оперативной памяти (MRA) в России. По данным Роснано, деньги были потрачены не на заявленные цели, а ушли на безвозвратное финансирование сторонних юридических лиц, в том числе с иностранным участием, что привело к невозможности вернуть инвестиции.

    Среди ответчиков в иске – кроме Чубайса, занимавшего пост главы с 2008 по 2020 год, также бывшие члены правления Юрий Удальцов, Олег Киселев, Владимир Аветисян, Сергей Калюжный и кураторы проекта Андрей Кушнарев и Дмитрий Лисенков. Иск касается действий руководства за период с 2011 по 2020 год. Адвокат Чубайса Павел Хлюстов от комментариев отказался.

    Ранее деньги и имущество Чубайса и еще семи ответчиков были арестованы на сумму 5,6 млрд рублей по требованию Роснано. Как указывало МВД в 2017 году, подозреваемые допустили неправомерные действия с целью скрыть плохие финансовые показатели компании. В результате удалось избежать отзыва госгарантий и привлечь новое финансирование.

    С 2022 по 2024 год Роснано была дополнительно профинансирована из бюджета на сумму более 43 млрд рублей, часть из которых направили на разработку школьного планшета.

    Генпрокуратура направила в суд дело против экс-сотрудника «Крокус Наноэлектроника» Алексея Кушнарева о растрате 7,5 млрд рублей Роснано.

    В июле ведомство направило в суд дело о крупной растрате средств Роснано в рамках проекта производства гибких планшетов, обвиняемым по которому стал бывший глава «Пластик лоджик» Борис Галкин.

    Бывшие руководитель «Пластик Лоджик» и зампред правления Роснано объявлены в розыск по этому делу.

    Комментарии (19)
    13 декабря 2025, 18:31 • Новости дня
    Фицо: Запад побежит восстанавливать отношения с Россией после окончания СВО
    Фицо: Запад побежит восстанавливать отношения с Россией после окончания СВО
    @ European Union/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что западные государства поспешат наладить отношения с Россией сразу после окончания конфликта на Украине.

    Западные страны массово поспешат восстанавливать торговые и экономические связи с Россией после окончания конфликта на Украине, уверен премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА «Новости».

    «Столько лицемерия вы в жизни не видели, сколько увидите», – заявил Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

    Глава правительства Словакии раскритиковал существующие ограничения на торговлю российским газом для своей страны. По его словам, абсурдно запрещать Братиславе покупать энергоносители у России, в то время как российский сжиженный газ продолжает поступать в некоторые европейские страны в больших объемах.

    Роберт Фицо заявил, что не хочет быть частью Европы, поддерживающей убийства русских и украинцев.

    Фицо также выразил намерение ускорить восстановление заседаний совместных комиссий с Россией для развития экономического сотрудничества между странами.

    Глава МИД России Сергей Лавров выделил Фицо, Орбана и Бабиша как лидеров, которые строят свою политику в интересах граждан своих государств.

    Комментарии (6)
    13 декабря 2025, 16:35 • Новости дня
    Лукашенко помиловал осужденных за шпионаж и экстремизм иностранцев
    Лукашенко помиловал осужденных за шпионаж и экстремизм иностранцев
    @ RAMIL SITDIKOV/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Белорусский президент Александр Лукашенко принял решение о помиловании 123 иностранцев на основании достигнутых договоренностей с президентом США Дональдом Трампом.

    Лукашенко помиловал 123 граждан разных государств, приурочив это к договоренностям с Президентом США Дональдом Трампом и его личной просьбе, пишет БелТА.

    Акт связан с отменой незаконных санкций США против калийной отрасли Белоруссии, которые были введены предыдущей президентской администрацией в США. Также подчеркивается переход к практическим шагам по отмене других санкций в отношении страны.

    Помилованных ранее осудили за преступления разной направленности – шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность.

    Отмечается, что этот шаг предпринят в ответ на просьбы других мировых лидеров, а также основывается на гуманитарных и семейных соображениях, чтобы усилить положительную динамику партнерских отношений и повысить стабильность в европейском регионе.

    Уточняется, что в общей сложности помилование с учетом ноябрьских решений Александра Лукашенко затронуло 156 человек. В число освобожденных входят граждане Британии, США, Литвы, Латвии, Украины, Австралии и Японии.

    Ранее Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины.

    Комментарии (21)
    14 декабря 2025, 03:45 • Новости дня
    Мерц объявил о конце господства США в Европе
    Мерц объявил о конце господства США в Европе
    @ Sven Hoppe/dpa

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник, 15 декабря, канцлер ФРГ Фридрих Мерц примет в Берлине Владимира Зеленского и европейских лидеров, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, от которой Вашингтон требует принять предлагаемый мирный план, однако господству США в Европе давно пришел конец, считает Мерц.

    Мерц заявил в своем выступлении в субботу, что Европа должна подготовиться к фундаментальному сдвигу в своих отношениях с США.

    «Десятилетия Pax Americana (пер. с лат. «Американский мир», период экономической и общественно-политической стабильности, сложившейся в странах Запада после Второй мировой войны – прим. ВЗГЛЯД) в Европе, в том числе и в Германии, в значительной степени закончились. Он больше не существует в том виде, в каком мы его знали. И ностальгия этого не изменит», – приводит Reuters слова Мерца на партийном съезде в Мюнхене.

    Канцлер ФРГ подчеркнул, что американцы сейчас очень агрессивно преследуют собственные интересы.

    «И это может означать только одно: что мы тоже должны теперь преследовать свои собственные интересы», – сделал вывод Мерц.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинское руководство подготовило  официальный ответ на последний вариант мирного плана США и согласовало свою позицию с Францией, Германией и Британией.

    В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил о проведении жесткой беседы с лидерами Британии, Германии и Франции по урегулированию конфликта на Украине. По данным WSJ, Стивен Уиткофф на выходных встретится в Берлине с европейскими лидерами и украинским президентом, ключевой темой станут разногласия по мирной сделке.

    Комментарии (9)
    13 декабря 2025, 15:16 • Новости дня
    Чешский премьер Бабиш: Прага не будет финансировать Киев

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Чешская сторона не собирается брать на себя обязательства по финансированию киевского режима, сообщил чешский премьер-министр Андрей Бабиш.

    Еврокомиссия должна найти новые способы финансирования Украины, поскольку у Праги нет денег на другие страны, сказал Бабиш в соцсетях, передает РИА «Новости».

    ЕС должен решить проблему финансирования по-другому, Чехия не будет ничего гарантировать и не будет выделять деньги, заключил премьер.

    Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявлял, что чешское правительство завершило поставку 1,8 млн артиллерийских снарядов для Украины по западной инициативе.

    До этого чешское правительство задумалось о сокращении военной помощи Украине.

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 15:07 • Новости дня
    США решили снять санкции с белорусского калия

    Коул: США снимают санкции с белорусского калия по указу Трампа

    США решили снять санкции с белорусского калия
    @ Егор Еремов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В соответствии с указаниями президента США Дональда Трампа снимаются санкции с белорусского калия, заявил спецпредставитель США по Белоруссии Джон Коул.

    США приняли решение снять санкции с белорусского калия, сообщил спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул на брифинге в Минске, передает БелТА. «Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас», – отметил Коул.

    Коул уточнил, что обсуждение санкций будет продолжено, и подчеркнул, что нынешнее решение – только первый шаг. Он выразил надежду, что по мере нормализации отношений между Минском и Вашингтоном количество санкций будет сокращаться.

    Американский дипломат высказал пожелание, чтобы в будущем стороны пришли к полному снятию всех взаимных ограничений.

    Вашингтон ввел санкции в отношении крупнейшего белорусского производителя калийных удобрений компании «Беларуськалий» в августе 2021 года при администрации президента Джо Байдена.

    Ранее управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США (OFAC) исключило из санкционного списка, связанного с Белоруссией, несколько компаний.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные страны, вводя санкции против России и Белоруссии, фактически «стреляют себе в ногу».

    Комментарии (5)
    13 декабря 2025, 17:03 • Новости дня
    ВС России поразили подразделения девяти бригад и полков ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские группировки войск «Днепр» и «Восток» нанесли поражение подразделениям девяти бригад и полков Вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    Подразделения российской группировки войск «Днепр» и «Восток» нанесли поражение частям девяти бригад и полков Вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщил Балицкий в Telegram-канале.

    По его словам, продвижение российских войск продолжается, и ВС России уверенно продвигаются вглубь позиций противника.

    По его словам, бойцы «Днепра» поразили подразделения механизированной, береговой обороны и территориальной обороны ВСУ в районе Разумовки. В то же время силы «Востока» нанесли удары по личному составу и технике механизированной бригады, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков и бригады теробороны на подступах к Гуляйполю и Терноватому.

    Также Балицкий сообщил, что российские части действуют методично и планомерно освобождают территорию региона.

    Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о том, что российские военнослужащие продолжают вести уличные бои в Гуляйполе.

    Подразделения группировки «Север» завершили освобождение города Лиман в Харьковской области.

    Комментарии (10)
    13 декабря 2025, 20:32 • Новости дня
    Пентагон сообщил о гибели двух американских военных и переводчика в Пальмире

    Tекст: Вера Басилая

    В центральной части сирийской провинции Хомс в районе города Пальмира в результате нападения погибли двое американских военных и гражданский переводчик, заявил помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл.

    Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл сообщил, что двое военнослужащих армии США и один американский переводчик были убиты в районе Пальмиры в сирийской провинции Хомс, передает ТАСС.

    Он отметил, что инцидент произошел во время поддержки операций против террористов запрещенной в России группы «Исламское государство». Еще трое военнослужащих получили ранения, в настоящее время идет расследование обстоятельств происшествия.

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил: «Дикарь, совершивший это нападение, был убит силами партнеров». Он также добавил, что «если вы нападаете на американцев в любой точке мира, США будут вас преследовать, найдут и убьют без всякой жалости».

    Как сообщает телеканал Syria TV, в результате стрельбы один сирийский военнослужащий погиб, трое американских военных были ранены, а причиной стала атака вооруженного мужчины по сирийским и американским силам во время совместного патрулирования. Агентство SANA уточняет, что нападавший был убит на месте, его мотивы не разглашаются. После происшествия американские вертолеты эвакуировали раненых на военную базу Эт-Танф.

    Посол Палестины в Австрии Салах Абдель Шафи отметил, что США не могут считаться нейтральным посредником на Ближнем Востоке из-за их постоянной поддержки Израиля.

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 12:56 • Новости дня

    В американской версии мира сместились центры силы

    Администрация Дональда Трампа продолжает переосмыслять подходы к международной политике. Так, в Белом доме обсуждается идея создания Core 5, «Ключевой пятерки», формата диалога между великими державами, к которому должны присоединиться Россия, Китай, Индия и Япония. Эксперты рассуждают: это намеренный вброс или попытка перенастроить сложившийся миропорядок? Подробности

    Оценка декабристов в России будет зависеть от Украины

    Ровно 200 лет назад началось восстание декабристов на Сенатской площади. В преддверии юбилея министр юстиции РФ Константин Чуйченко осудил попытку переворота и заявил, что «лучше бы декабристы не будили Герцена», однако отказался считать их иностранными агентами. Кто же они тогда? Подробности

    У России есть интеллектуальный ответ на бессрочную заморозку активов в ЕС

    Евросовет ввел бессрочную заморозку российских суверенных активов, что позволяет Брюсселю не продлевать ее каждые полгода. Сама по себе бессрочная блокировка не является окончательной конфискацией, но механизм изъятия активов Европа намерена обсудить на предстоящем саммите. Впрочем, в ответ на подобное решение ЕС у России есть целый набор действенных мер, в том числе связанных с интеллектуальной собственностью. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    • Европа приняла плохое решение по деньгам России

      Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в январе 2025: точные даты, время начала и прогноз ученых

      Магнитные бури – это не абстрактное астрономическое явление, а реальный фактор, влияющий на самочувствие миллионов людей. Для метеочувствительных, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой или нервной системы, дни геомагнитной активности могут стать периодом повышенного дискомфорта. Январь традиционно привлекает внимание ученых, так как после зимнего солнцестояния солнечная активность, хотя и отстает по времени, часто проявляется заметными всплесками.

    • Как украшать новогоднюю елку в год Огненной Лошади: главные приметы и правила 2026 года

      Наступающий 2026 год пройдет под покровительством Огненной Лошади – одного из самых энергичных знаков восточного календаря. Этот символ ассоциируется со стремительным движением, обновлением, силой и яркостью. В таком контексте новогодняя ель становится не просто украшением интерьера, а энергетическим центром дома, способным притягивать удачу и задавать тон всему году. Эстетика, соответствующая духу Лошади, поможет активизировать ее благоприятное влияние. Именно поэтому вопросы о том, как украсить елку в 2026 году, какие выбрать цвета и как расставить акценты по фэншуй, становятся особенно актуальными.

    • Когда ставить елку в декабре 2025: удачные дни по приметам и календарю года Огненной Лошади

      Подготовка к встрече года Огненной Лошади требует особого внимания к деталям, ведь этот знак символизирует мощную энергию огня, действие и стремление к порядку. Выбор правильного дня для установки новогодней елки – это не просто дань традиции, а осознанный ритуал. Он позволяет гармонично подготовить дом к празднику, привлечь благополучие и избежать хаотичной спешки в последние дни уходящего года. Продуманный подход создает фундамент для того, чтобы энергия стремительной и удачливой Лошади наполнила ваш дом с самого начала.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

