Спасатели эвакуировали 200 человек из снежных заносов в Саратовской области
Служба спасения Саратовской области эвакуировала 200 человек, в том числе 50 детей, из снежных заносов на дорогах, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин.
По его словам, служба спасения Саратовской области эвакуировала 200 человек, включая 50 детей, из снежных заносов, передает РИА «Новости». Юрин сообщил, что только в Энгельсском районе вблизи свинокомплекса «Хвалынский» при помощи вездехода-болотохода были спасены 148 человек, из которых 34 – дети. На трассе Саратов – Самара спасатели с применением тяжелой техники расчистили путь для эвакуации беременной женщины и других людей, попавших в затор в районе поселка Варваровка. После этого движение транспорта было восстановлено.
В районе поселка Дубки спасатели совместно с дорожными службами ликвидировали пробку, полностью заблокировавшую дорогу. В Ровенском районе шнекороторная установка позволила очистить 30 километров дорожного полотна, обеспечив доступ бригады скорой помощи к гражданам. В Энгельсском районе эвакуировали фельдшера, водителя и двух пациентов, застрявших в машине скорой помощи на заснеженной трассе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратовской области прошел сильный снегопад и штормовой ветер с порывами до 27 метров в секунду. В регионе были зафиксированы многочисленные повреждения объектов соцсферы и жилого фонда.