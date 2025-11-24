Ушаков назвал неконструктивным мирный план Европы по Украине

Tекст: Вера Басилая

По словам Ушакова, Кремлю известно о разработке мирного плана Европейским союзом по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

Помощник президента России заявил, что текст документа показался российской стороне неконструктивным. Он отметил, что основные пункты европейского документа не устраивают Москву и не отражают интересы России в урегулировании ситуации.

Ранее Соединенные Штаты и Украина провели новый раунд консультаций по американскому мирному плану, состоящему из 28 пунктов. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США готовят отдельный трек переговоров по вопросам европейской интеграции и возможного членства Украины в НАТО.

Ранее США предложили план урегулирования конфликта на Украине с уступкой Киевом части Донбасса и предоставлением России экономических и политических преференций.

Европейские участники переговоров выступили против признания российского суверенитета над Крымом, Донбассом и другими территориями.

Европейский Союз подготовил свой план урегулирования из 24 пунктов с контролем третьих стран и снятием санкций поэтапно.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не примет изменение границ Украины и не допустит ослабления ВСУ.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Украина и ее союзники продолжают надеяться нанести стратегическое поражение России.

Эксперты объяснили, заачем ЕС понадобился очередной нереализуемый план.