Spiegel: Европа передала Вашингтону переработанный план США по Украине

Tекст: Антон Антонов

По данным Spiegel, с вечера пятницы лидеры европейских стран работали над встречным предложением по регулированию конфликта на Украине. По информации издания, европейцы создали собственный рабочий документ, основываясь на существующем плане США, и отправили его в Вашингтон для обсуждения. Пакет включает переработанные положения американского плана, передает ТАСС.

Ранее лидеры Евросоюза высказали несогласие с рядом пунктов американского предложения. Как отмечает Bild, европейские участники переговоров не согласились с американской позицией по признанию российского суверенитета над Крымом, Донбассом и другими территориями.

Недовольство европейцев вызвали также пункты плана о сокращении вооруженных сил Украины, предложенные США гарантии безопасности, а также использование замороженных российских активов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон оказывает давление на Киев, чтобы украинские власти приняли мирный план из 28 пунктов, на обсуждение которого согласна Москва. Коалиция европейских государств выступила против предложенного плана по урегулированию ситуации на Украине.

Киев заявил о начале консультаций с Вашингтоном по мирному соглашению, которые пройдут в ближайшее время в Швейцарии. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования.