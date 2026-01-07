  • Новость часаВС России впервые уничтожили пусковую установку РСЗО «Буран» ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как перестать спорить с историей
    7 января 2026, 12:58 Мнение

    Как перестать спорить с историей

    Возмущение тем, что наши вчерашние мечты остались нереализованными, ведет к идеализации прошлого, даже если прежнее положение дел не так чтобы очень устраивало.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв

    Программный директор клуба "Валдай"

    Почему соседи по Латинской Америке отказались помочь Мадуро
    Вашингтон потребовал от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем
    Times назвала четыре возможных способа получения США контроля над Гренландией
    Работавший на СССР и Россию экс-сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс умер в тюрьме в США

    Причина того, что от вида современной международной политики большинство граждан и даже искушенных наблюдателей охватывает предчувствие конца света, не только во влиянии нашего прошлого опыта. Он, само собой, имеет значение хотя бы потому, что неизбежно заставляет сравнивать происходящее с тем, что было в свое время усвоено в качестве нормы. И никто совершенно не обязан рождаться с пониманием того, что всякая норма является продуктом определенного контекста, а он постоянно меняется.

    В конце концов, будь мы такими скептиками, правовые основы внутренней и международной жизни вообще не имели бы малейшего шанса на реализацию. Ведь следование им не может быть только следствием принуждения – иначе международное право не существовало бы даже в самом усеченном виде. Хотя бы потому, что силы, способной заставлять всех даже минимально соблюдать правила, в мире не было и нет.

    И в той мере, где они все-таки соблюдаются, решающую роль играет именно вера в то, что поддерживаемый такими правилами порядок вещей является сравнительно идеальным: норма может быть оторвана от контекста, ее создавшего, и существовать сама по себе. А когда действенность правил публично и открыто отрицается самыми могущественными державами, то удар наносится как раз по тому, что воспринимается в качестве незыблемого, и на этом основывает свое право на существование.

    Иными словами, трагизм, сопровождающий очередное доказательство того, что право в мировой политике – штука весьма относительная, является нормальной реакцией здорового сознания. И было бы слишком цинично обвинять людей в том, что они приняли привычное за норму – ведь как раз это является причиной того, что нормы хоть как-то соблюдаются. Привычка не бросать мусор мимо урны является не менее важной для соблюдения правил, чем присутствие неподалеку блюстителя порядка.

    Однако проблема катастрофичного восприятия реальности намного глубже – это, в первую очередь, протест. Мы, по определению одного выдающегося мыслителя XX века, помним время открытых возможностей выбора, и не можем встать на позицию признания того, что эти возможности закрылись.

    Особенно это актуально сейчас: еще какие-то 15 лет назад все человечество жило в условиях совершенно открытого мира, где даже цифровая деспотия не приобрела еще хоть сколько-нибудь заметного размера. Масштаб и интенсивность «сжатия» этой свободы выбора являются по историческим меркам беспрецедентными. На Западе или в Китае в большей степени, в России и странах Мирового большинства – в меньшей, но по количеству разнообразных ограничений, с которыми сталкивается обычный человек, наши времена могут быть сравнимы только с периодами Мировых войн, когда страны разделяли не государственные границы, а линии фронта.

    Мир действительно радикально изменился за последние 10-15 лет. И никому, в сущности, не должно быть дела до того, что эти неприятные трансформации стали объективным следствием накопленных и нерешаемых проблем.

    Результатом становится бунт против той реальности, которую профессиональный историк просто фиксирует. Этот бунт принимает форму осуждения действий политиков, которые своими решениями регистрируют переход количественных изменений в качественные. Они могут делать это с разной степенью таланта или патриотизма. Или даже артистизма, как это показывает нам текущее американское правительство: мало сомнений в том, что широко анонсированная там ревизия политического мировоззрения будет иметь преимущественно косметические последствия.

    Однако мы не знаем примеров того, чтобы государственный деятель изменил ход развития страны или мировой политики только на основе своих субъективных соображений. Даже новое внешнеполитическое мышление правящей верхушки СССР времен Михаила Горбачева было следствием накопленных проблем, с которыми советское государство столкнулось в своем противостоянии с Западом на протяжении холодной войны 1949-1991 годов.

    Мало кто ставит под сомнение, что компетентность руководства Советского союза на завершающем этапе его существования не в полной мере соответствовала требованиям упавшей на его плечи ответственности. Но его приход к власти в 1985 году также представляет собой качественное проявление тех количественных изменений, что были накоплены внутри советского строя за несколько десятилетий.

    Поражающая воображение устойчивость к внешним вызовам государственной системы братской КНДР – это не следствие гениальности ее руководства. Намного большую роль сыграло уникальное геополитическое положение страны и исторические обстоятельства. А правительство Северной Кореи уже компетентно воспользовалось предоставленными историей возможностями.

    И, наконец, даже если бы странами континентальной Европы или Британией сейчас руководили одни гении, им все равно не удалось бы исправить ее бедственное внешнеполитическое положение. Просто потому, что современное геополитическое ничтожество Европы – следствие перехода в качественные тех количественных изменений, что были накоплены за весь период после Второй мировой войны.

    Среди них наиболее важным было последовательное сокращение самостоятельности европейцев и необходимости для них нести ответственность за собственные поступки. В результате Европа подошла ко второй четверти XXI века совершенно готовой к тому, чтобы перейти в новое для себя качество – второстепенного участника международной жизни, но одного из главных ее раздражителей.

    Возмущение тем, что наши вчерашние мечты остались нереализованными, ведет к идеализации прошлого, даже если прежнее положение дел в действительности не так чтобы очень устраивало. Самый яркий пример наших дней – это реакция европейских союзников США на последние решительные действия и заявления Вашингтона. Она, как мы видим, является преимущественно негативной и осуждающей, исключения тут незначительны. И совершенно некритической по отношению к прошлому опыту отношений партнеров по обе стороны Атлантики.

    Но не будем забывать, что еще какие-то 30 лет назад европейцы настойчиво стремились ослабить свою зависимость от США. Ссылаясь при этом на некоторую ненадежность своих старших товарищей по нелегкому бизнесу ограбления остального человечества.

    Вся внешняя политика ведущих европейских держав в 1990–2000 годы была наполнена интригами, заставлявшими серьезно усомниться в том, что они довольны своим сотрудничеством с Вашингтоном. Однако теперь времена т.н. Либерального мирового порядка видятся нашим западным соседям чуть ли не «золотым веком» мирового устройства.

    В самых общих словах, причина того, что происходящие в мире изменения воспринимаются многими катастрофически – это не заблуждения, а естественное свойство человеческой натуры. И «вылечить» его, избавиться раз и навсегда от этого «заблуждения», невозможно. Да и не нужно, потому что идеализированное отношение к жизни часто становится причиной добрых поступков.

    Протест против изменений, разрушающих то, что казалось привычным, является глубоко эмоциональной и совершенно неисторической реакцией. Но нереально превратить все читающее человечество, или даже существенную его часть, в невообразимую по размерам толпу бесстрастных историков. А это значит, что проблема массовой реакции в духе «как страшно жить» только в незначительной степени может быть решаема при помощи формулы «что делать». 

    Наши мудрые предки придерживались провиденциального мировоззрения – уверенности в том, что все происходящее является следствием Божьей воли. Это было сравнительно надежным способом, но сложно применимо в современных условиях.

    Поэтому единственный способ справиться с паникой и сократить возможности для того, чтобы нами манипулировали – это развивать в себе критический и сравнительно ироничный взгляд на мир. В основе которого лежит сочетание того, что происходящее не является конечной формой существования человеческой цивилизации. А недолговечный характер положения, отвечающего нашим моральным представлениям, не является основанием отказываться от попыток воспроизвести его в будущем.

    Иначе и оскотиниться недолго. 

    Другие материалы автора

    Главное
    National Interest сообщил об эффективности тактики России против дронов ВСУ
    NYT: Танкеры у Венесуэлы сменили флаги на российские
    Polymarket отказалась выплачивать выигрыш за ставки на вторжение США в Венесуэлу
    В правительстве решили проанализировать положение пенсионеров в России
    Названа причина смерти Брижит Бардо
    В Москве силовики сорвали андеграундный фестиваль
    Суд изменил приговор мужчине за куртку с камерой на экзамене по ПДД

    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам? Подробности

    Перейти в раздел

    «Буревестник» и «Посейдон» изменили принципы ядерного сдерживания

    «Россия продемонстрировала всему миру новое слово в военной технике». Такими словами эксперты описывают проведение в 2025 году испытаний двух новых видов вооружений – аппаратов «Буревестник» и «Посейдон». Что это за системы и почему они так встревожили наших потенциальных противников? Подробности

    Перейти в раздел

    «Меня не убили – значит, не убьют». Что помогает выжившим после теракта в Хорлах

    «Им было важно уничтожить как можно большее количество наших людей. Наверняка дроны направляли наемники – ни сердечной жалобы, ни братской крови они не чувствуют». Выжившие после украинского удара в новогоднюю ночь по кафе в херсонских Хорлах рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД, во что они верят. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему соседи по Латинской Америке отказались помочь Мадуро

    Казалось бы, после преступного похищения Соединенными Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадура все страны Латинской Америки должны почувствовать себя уязвимыми – и объединиться против американского империализма. Некоторые действительно заявляют об этом. Но другие не только не хотят помогать Венесуэле, но даже радуются действиям США. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как подать на алименты 2026: куда подавать заявление, размер, ответственность за неуплату

      Не только бывшие супруги в определенных случаях имеют право на алименты. Рассказываем, кто и в каких случаях может получить данный вид помощи от другого члена семьи, на какую сумму можно рассчитывать, что делать в случае отказа выплачивать алименты и какие документы для всего этого требуются.

    • ЕГЭ 2026: расписание, изменения, обязательные предметы

      Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и в 2026 году останется ключевым инструментом измерения итоговых знаний школьников, в том числе для поступления в вузы. Расскажем об особенностях проведения ЕГЭ в 2026-м и о том, в какие дни пройдут экзамены по тем или иным предметам.

    • Как правильно снять и передать показания счетчиков ЖКХ в 2026 году

      Каждый собственник квартиры в многоквартирном доме должен ежемесячно платить коммунальные услуги, а для этого передавать показания соответствующих приборов учета. Как, кому и каким способом требуется это делать и что будет, если не выполнять данную процедуру?

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации