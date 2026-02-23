23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.15 комментариев
В лицее Днепропетровска произошел взрыв во время демонстрации боеприпасов
В результате взрыва, произошедшего во время демонстрации боеприпасов школьникам в лицее Днепропетровска, пострадали два человека.
Взрыв произошел в одном из лицеев Днепропетровска во время демонстрации боеприпасов учащимся, передает RT.
По данным украинских журналистов, пострадали два человека. Обстоятельства происшествия и степень тяжести ранений уточняются. На месте работают экстренные службы.
Ранее дезертир ВСУ подорвал гранату в квартире Киева.
В декабре в городе Сумы на Украине у 11-летнего ребенка в руках взорвался запал гранаты.