    26 января 2026, 14:50 Мнение

    США переходят к тактическим играм

    Европа – самая близкая и доступная цель, окончательный захват которой может обеспечить США хоть каким-то стабильным ресурсом на будущее. Иными словами, понимая свою неспособность контролировать большую часть мира, Вашингтон хочет силой консолидировать оруэлловскую «Океанию».

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв

    Программный директор клуба "Валдай"

    Нравится нам или нет, но страны Запада еще долго, а может и всегда, останутся главным направлением внешнеполитического внимания России. Просто потому, что именно оттуда всегда исходила угроза существованию российского государства. Это один из законов геополитики – самым важным направлением внешних связей для державы является самое угрожающее.

    И даже сейчас, когда мы весьма успешно развиваем сотрудничество с Востоком и Югом, находим там новые рынки и технологии, природа отношений с Западом остается наиболее тесно связанной с основной функцией и смыслом существования государства в России – защиты жизни и свободы создавшего его народа.

    Все остальные наши соседи такой опасности не представляют либо по причине отсутствия у них физических возможностей, либо в силу географической удаленности от основных административных и промышленных центров России. Во многом поэтому мы можем крепить дружбу и сотрудничество с Китаем – обе стороны понимают, что стремиться тут к «игре с нулевой суммой», то есть постоянно ослаблять партнера исходя из вероятности будущего столкновения, не нужно.

    Другое дело США и Европа – эти державы сейчас и в будущем останутся если не прямыми военно-политическими противниками России, то ее конкурентами. Поэтому внимательно смотреть за теми процессами, что там происходят – важнейшая задача российской дипломатии и экспертизы. И не удивительно, что происходящие в последний год конфликты внутри «трансатлантической семьи» получают так много нашего внимания.

    Прошедший на той неделе форум в Давосе, несмотря на свой «всемирный» характер, стал для всех площадкой, где можно было наблюдать развитие конфликта внутри коллективного Запада. В центре этого конфликта – стремление США обеспечить себе максимально крепкие позиции в Европе, подчинив ее окончательно в политическом и экономическом смысле.

    Американцам это нужно для решения двух своих проблем: объективного сжатия того пространства, которое они могут контролировать в глобальном масштабе, и необходимости направить часть средств внутрь страны. Там, судя по беспорядкам в Миннеаполисе, все действительно уже закипает.

    И для правящей уже год в США политической группировки внутренние проблемы многократно важнее внешних. Европа тут – самая близкая и доступная цель, окончательный захват которой может обеспечить США хоть каким-то стабильным ресурсом на будущее. Иными словами, понимая свою неспособность контролировать большую часть мира, США хотят силой консолидировать оруэлловскую «Океанию».

    Пока их достижения на этом пути не выглядят как безусловные. Что американцам, похоже, точно удалось – это отсечь европейцев от урегулирования украинского конфликта в его современном виде. На состоявшихся в Эмиратах пару дней назад переговорах России, США и представителей киевского режима европейцы не присутствовали ни в каком виде. Более того, они даже не проводили никаких параллельных совещаний, как это бывало раньше. Европа, похоже, начала принимать свое положение внешнего наблюдателя.

    Что США удалось меньше – так это продавить свою максималистскую позицию по поводу Гренландии. Сейчас, само собой, американские официальные лица будут делать вид, что результаты переговоров – победа президента США. Однако в действительности, даже если будет в конечном итоге согласовано размещение на острове американских военных баз на территориях, выведенных из-под суверенитета Дании, а компании США получат право бесконтрольно добывать в Гренландии разные полезные ископаемые – это весьма далеко от гарантированного контроля над островом. Но складывается впечатление, что даже это теперь станет предметом торга.

    Что совершенно точно удалось пока европейцам, так это перевести разговор из плоскости «отдать Гренландию» в «учесть интересы США на острове». А тут, при способности, можно разговаривать довольно долго.

    Ситуация становится похожей на положение в Венесуэле после того, как американцы похитили в начале января ее президента – вроде бы состоялся сокрушительный успех, но что предстоит в будущем совершенно неизвестно. Иными словами, все внешнеполитические победы США при Дональде Трампе представляют пока не долгосрочное решение поставленных задач, а тактические достижения с совершенно непонятными перспективами.

    В странах – основных конкурентах США – России и Китае – это, видимо, понимают и хладнокровно смотрят на американские внешнеполитические горки. И на эмоциональный фон, создаваемый вокруг каждого события с участием США на мировой арене.

    На пути яркой тактической игры с неопределенными результатами наши американские партнеры заполняют международную повестку самыми причудливыми идеями. И как уже повелось, реализуемость концепций, которые мы все с жаром обсуждаем, выглядит очень относительной. Приведем пример: даже на основе элементарного анализа фактов современной жизни можно доказать, что рассуждения о восстановлении США «доктрины Монро» в отношениях с Латинской Америкой являются не более чем информационным шумом.

    Во-первых, потому что причиной наблюдаемых изменений в американской внутренней и внешней политике является сокращение доступных США ресурсов. А это значит, что Америке нечего особенно предложить своим южным соседям в обмен на то, что они получают или рассчитывают получить от Китая. Они же развивают связи с Пекином не потому, что симпатизируют ему. Им просто это выгодно, а получить аналогичные выгоды от США как-то не светит. И можно сколько угодно пинать страны Западного полушария ногами, они все равно будут смотреть «налево»: туда, где Китай обещает выгодное сотрудничество. Теперь пример такого поведения демонстрирует еще и Канада.

    Во-вторых, нет ровно никаких оснований думать, что конкуренты США на мировой арене – Россия, Китай, а в будущем может и Индия – будут иметь хоть какие-то рациональные основания не использовать в своих интересах любые негативные последствия американской политики для жителей стран Латинской Америки. А это значит, что даже применительно к такой могущественной державе, как США, и ее «заднему двору» говорить всерьез о «сфере влияния» является упрощением на грани потери смысла.

    Точно так же легко мы можем убедиться, что сила, с которой носятся в Вашингтоне, уже несколько столетий не является надежным инструментом решения хоть сколько-нибудь масштабных задач в международных отношениях. Государства могут силой решать проблемы только на внутреннем уровне. Но в международной политике мы не знаем примеров из новой и новейшей истории, когда государства могли бы таким образом решать сравнительно важные для себя в долгосрочном плане проблемы.

    Даже нынешнее печальное положение Европы является результатом ее собственного внутреннего конфликта в первой половине XX века, а не умышленного «завоевания» американцами и, на определенное время, СССР. Европейцы сами довели себя до текущей безрадостной ситуации, и целенаправленно никакая внешняя сила их не подчиняла.

    Мы не можем всерьез говорить о том, что украинская проблема в российской внешней политике может быть раз и навсегда решена при помощи силовых методов. После того, как дипломатическое урегулирование конфликта в его нынешней форме будет найдено, нам предстоит пройти еще длительный путь политической работы, пока русский и украинский народы смогут создать устойчивый способ совместного развития. Иными словами, сила может помочь решить частный вопрос, но не может обеспечить спокойствие вдолгую.

    В самих США это прекрасно понимают, но других вариантов стратегии также не видят. Уже слишком далеко зашли те проблемы, с которыми Америка, и весь Запад, сейчас сталкиваются. Решить их привычным способом – затеять мировую войну – также нельзя: слишком опасно для себя самих. Вот и приходится искать промежуточные решения до тех пор, пока жизнь сама не расставит все по своим местам. Не очень надежная основа для внешнеполитической стратегии. 

    Как меняется российский экспорт газа

    Потеряв украинский транзит, Россия лишилась еще части газовых поставок. Однако потери на европейском рынке удалось частично восполнить за счет роста экспорта газа в Азию. Причем кроме уже традиционного покупателя нашего газа – Китая, серьезно нарастил закупки Узбекистан. Начать покупать газ у России может и Казахстан. На рынке СПГ у России тоже есть успехи. Подробности

    Сеанс унижения от Трампа вынудил Зеленского взглянуть в будущее

    Как и обещал президент США Дональд Трамп, его встреча с Владимиром Зеленским в Давосе состоялась, хотя украинская сторона попыталась ее отменить. Американцы продемонстрировали, что держат Зеленского за мальчика на побегушках, а сам он показал, что готовит пути к отступлению и хочет свалить вину за свой провал на Европу. Подробности

    Почему Красная армия отказывалась от уникальных видов оружия

    85 лет назад, в январе 1941 года, в СССР стартовало проектирование так называемого ампуломета. Это был один из примеров уже забытых сегодня систем вооружений, на которые в первый период Великой Отечественной делалась серьезная ставка. Что это были за системы и почему они в итоге не оправдали надежд? Подробности

    Страны «оси» создают новый альянс

    Десятилетиями фундаментом Евросоюза являлась связка между Францией и Германией. Однако в конце прошлой недели Берлин сделал радикальный шаг, фактически подорвав этот альянс и начав строить другой союз, напомнивший о дружбе Гитлера с Муссолини. Почему немецкое руководство решило дружить прежде всего с Италией? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

      Очередное предательство США. Теперь курды

Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    • Гренландская сделка Трампа: главное

      Стали известны подробности «сделки по Гренландии», на которую европейские страны НАТО уломал президент США Дональд Трамп. Трамп получит немало, но меньше, чем рассчитывал. Но шанс расширить территорию США, как он мечтал, у него все-таки есть.

    • Трамп унизил Зеленского, а Зеленский – Европу

      Главным итогом визита президента США Дональда Трампа на экономический форум в Давос стала «лебединая песня» Владимира Зеленского. Поэтому сам Зеленский пытался этой встречи избежать. Не вышло.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

