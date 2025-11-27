  • Новость часаХаменеи обвинил США в разжигании конфликта на Украине
    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    3 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Китаю и Индии надо отойти от края пропасти

    В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.

    4 комментария
    Алексей Ярошенко Алексей Ярошенко Россия перестает быть нерусской

    Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.

    27 комментариев
    27 ноября 2025, 22:15 • Политика

    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом

    Примирение с Россией стало для Трампа семейным делом
    @ ABIR SULTAN/EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    «Концепция мира», вызвавшая шок у руководства Украины и ЕС, была составлена в узком кругу доверенных лиц президента США. Те, кто ее продвигает, тоже имеют особые отношения с Дональдом Трампом. Оказалось, что превозмочь противодействие американских элит реально только в том случае, если решать вопросы войны и мира внутри одной семьи.

    То, что новая попытка американцев замирить Украину тесно связана с зятем президента США, СМИ выяснили довольно быстро. Теперь Трамп подтвердил официально: да, Джаред Кушнер участвует – и уже на следующей неделе полетит в Москву на переговоры вместе со спецпредставителем Стивом Уиткоффом. Или не полетит, но его участие все равно полезно, потому что он «умный парень», подчеркнул довольный тесть.

    «Умному парню» 44 года, последние 16 лет он женат на Иванке Трамп, а в период 2017–2021 годов считался одним из самых влиятельных людей в Вашингтоне. Рабочий кабинет Кушнера был ближайшим к Овальному кабинету главы государства. Он числился старшим советником президента, Иванка – просто советником. Это посты без полномочий и четких обязанностей, с единственным ресурсом (доступ к главному телу). Из серии тех, где не место красит человека, а человек – место.

    У экс-президента Джо Байдена было двенадцать старших советников, причем шесть – одновременно, и некоторые из них осуществляли фактическое управление страной в периоды, когда пожилой лидер уходил в себя. У Трампа на втором сроке всего двое старших советников. Один уже носит приставку «экс», зато его знает каждый – это Илон Маск. Второй и единственный оставшийся – бизнесмен ливанского происхождения Массад Булос, чей профиль работы относительно узок: Ближний Восток, а также Африка, где он сыграл значительную роль в приостановке войны между Руандой и ДРК.

    Кушнер в Белом доме занимался тем же – Ближним Востоком. Он исповедует современный ортодоксальный иудаизм, ради него Иванка сменила веру, а их внутрисемейное влияние называют главной причиной того, что Дональд Трамп стал самым произраильским президентом США в истории.

    Зятя Трампа называют автором так называемых Авраамовых соглашений, которые заключались с арабскими странами для нормализации их отношений с Израилем. В контексте недавних ближневосточных войн фамилия Кушнера тоже всплывала, но скорее как неформального консультанта. Формально то, что критики первой администрации Трампа называли «кумовством», во вторую администрацию перенесено не было. Хотя на самом деле – было перенесено,

    и теперь надежды тех, кто хочет мира, держатся на этом кумовстве, как на гвозде.

    Сопротивление «вашингтонского болота» мирным инициативам очень велико. Чтобы они прошли, их приходится разрабатывать в кругу семьи.

    Судя по всему, Кушнер сработался с Уиткоффом на израильском треке (фактический руководитель переговоров с Москвой по-прежнему занимает пост спецпредставителя по Ближнему Востоку, а не по России или Украине). Но они были знакомы и раньше, потому что Уиткофф для Трампа тоже почти что часть семьи. Проходит по категории «близкие друзья».

    Они познакомились 40 лет назад в нью-йоркском гастрономе, где оформляли сделку. С тех пор и дружат, играют вместе в гольф, как два сапога пара – оба мультимиллионеры и застройщики.

    Как утверждают источники американских СМИ, Уиткофф и Кушнер были основными составителями первоначальной версии «мирной концепции Трампа» из 28 пунктов, которая учла многие (но не все) требования России. А представил эту версию ошалевшим украинцам министр армии США Дэн Дрисколл. Его должность – не то же самое, что глава Пентагона (министр войны), и сведена к надзору за хозяйственными делами в войсках. Но именно он привез киевлянам новое предложение по миру, от которого у них глаза на лоб полезли. А эффект закрепил, согласно свидетельствам, голливудской фразой: «Пора заканчивать это дерьмо».

    Тем не менее под нажимом украинцев и европейцев «концепция» была сокращена с 28 до 22 пунктов (что порождает подозрения о том, что она скорее мертва, чем жива), однако первоначальный натиск Дрисколла явно произвел на них впечатление. Трамп, как говорят, весьма гонцом доволен. А он, что характерно, тоже «свой человечек» из узкого круга.

    К семье президента Дрисколл примыкает со стороны вице-президента как однокашник и закадычный приятель Джей Ди Вэнса. Сам вице-президент Вэнс – друг и деловой партнер одного из сыновей Трампа. Так и перезнакомились.

    Кроме того, Вэнс – самый последовательный критик Украины и военного противостояния с Россией в высшем руководстве США. Поэтому (но не только поэтому) он кажется еще и самым нормальным человеком в Белом доме. И если нынешняя непопулярность Трампа (38% поддержки) к выборам 2028 года перейдет на него как главного кандидата в преемники, это будет довольно разочаровывающе.

    Но пока линия рационалистов Вэнса – Уиткоффа побеждает «ястребиную», основными проводниками которой остаются госсекретарь Марк Рубио и глава Минфина Скотт Бессент.

    Среди политических комментаторов в Вашингтоне утвердилось мнение, что мирный план получился настолько лояльным к России именно потому, что Рубио не принимал участие в его составлении – только в согласованиях с Москвой. А в заявлениях капитолийских «ястребов» – сенаторов и членов Палаты представителей, которые обрушились на мирный план и лично на Уиткоффа как слишком дружелюбного дипломата, вряд ли случайно проскакивают призывы вернуть украинский кейс в Госдеп и «не мешать Марко Рубио делать его работу».

    Амбициозному любимчику американской элиты (то есть Рубио) в принципе не может понравиться то, что его отодвинули от решения украинской проблемы. Но, вероятно, именно потому, что его отодвинули, проблема постепенно начала решаться.

    Еще одним отодвинутым отказался спецпредставитель президента по Украине Кит Келлог, «мирный план» которого подразумевал заморозку конфликта по фактической линии разграничения – то, к чему призывает сейчас Киев. Келлог вообще подыгрывал Зеленскому, за что награжден украинскими орденами и поддержан трудоустройством дочки в волонтерскую организацию. Но декабрь – последний месяц их союза. Подавая заявление об отставке, генерал-лейтенант якобы заявил друзьям, что Украиной в Белом доме теперь занимаются слишком много людей. А Киеву он в общем и целом посоветовал смириться.

    Этот уход – тяжелая потеря для лагеря «ястребов». Особенно с учетом того, что на место Келлога прочат не кого-нибудь, а того самого Дрисколла, а также Джареда Кушнера. В этом случае вопрос урегулирования практически полностью замкнется на – в расширенном толковании – семью Трампа, что случается с важными проектами лидеров, имеющих проблемы с доверием.

    Сам министр армии, по слухам, метит выше. Ему сулят пост главы Пентагона после того, как любимый телеведущий Трампа Питт Хегсет окончательно себя дискредитирует. Вероятно, свою нынешнюю киевскую миссию Дрисколл воспринимает как тестовое задание – и именно поэтому старается. Но хотелось бы думать, что через Вэнса он принадлежит к лагерю рационалистов Белого дома, осознающих, что крепкий мир возможен только через давление на Киев.

    Такой политике будут яростно противиться «ястребы». Утечка записи переговоров Уиткоффа с российской стороной, сделавшая его мишенью для критики, – пример их сопротивления в жанре «саботаж». И он явно требует от команды Трампа реакции в виде расследования. Иллюзия, будто ей дадут порешать вопросы войны и мира в узком семейном кругу, была разрушена, а ответ на вопрос, кто именно ее разрушил, зависит от того, каким каналом связи пользовался отряд по принуждению Украины к миру: уж не Государственного ли департамента?

    Еще в январе газета ВЗГЛЯД дала прогноз, что первым, кто предаст Трампа, станет Марко Рубио. Ему именно сейчас такое нужнее многих прочих – как «ястребу», тесно связанному с Конгрессом, которого довольно грубо потеснили в аппаратной борьбе. Но кое-что можно сказать и в его защиту: для столь грубой работы Рубио слишком осторожен.

    Он должен понимать, что удар по команде миротворцев в Белом доме – это удар по президентской семье из-за сильного пересечения множеств. Трамп такого не простит, что и делает его кумовство с опорой на узкий круг последней надеждой американских пацифистов.

