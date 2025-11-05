Умер виновник ненависти к США во всем мире

Tекст: Дмитрий Бавырин

Ричард Чейни перестал дышать ровно через полвека – день в день – после «резни на Хеллоуин». Так журналисты прозвали внезапные отставки в администрации президента Джеральда Форда, спровоцированные двумя молодыми политиками-интриганами – самим Чейни и его многолетним сообщником по преступлениям против человечности Дональдом Рамсфелдом.

Одним из тех, кто к разочарованию этой парочки пережил «резню», был госсекретарь Генри Киссинджер. Заговорщики ненавидели великого дипломата как соавтора «разрядки» и сторонника сотрудничества с Москвой. Но все, что смогли – это убрать «хитроумного Генри», как его называл Брежнев, с поста советника по нацбезопасности.

Если бы Чейни уже тогда обладал тем влиянием, которого достиг на пике карьеры, планета могла бы довертеться до большой войны сверхдержав. К счастью, он стал беспрецедентно могущественным вице-президентом гораздо позже – в XXI веке, когда это было менее опасно для человечества, но крови все равно пролил немало и изменил историю в худшую сторону.

До третьей мировой пока не дошло, но вторая холодная – это во многом его заслуга как идеолога, лоббиста и подвижника расширения НАТО, сдерживания Москвы и ввода американских войск, куда захочется.

Пройти путь от электромонтера в Вайоминге, которого полиция неоднократно задерживала за пьяную езду, до вашингтонского Макиавелли мог только человек по-настоящему упорный.

У Чейни начисто отсутствовала харизма, зато он десятилетиями плел паутину из своих людей на важных постах. Неразговорчивый, всегда собранный, помешанный на власти внутри страны и на борьбе с врагами вовне функционер предпочитал оставаться в тени и в то же время в центре влиятельной группы новых консерваторов – неоконов. Они подстраивали свои взгляды на внутреннюю политику под веянья нового времени, но в области политики внешней оставались «ястребами» старой школы, убежденными в исключительном праве США менять режимы где угодно на что угодно.

Как министр обороны при Джордже Буше старшем и вице-президент при Джордже-Буше младшем, Чейни отвечал за две такие операции - в Панаме и Ираке. В Панаме все прошло более-менее гладко, - Вашингтон вернул себе пусть не канал, но контроль за местным правительством. А вот война с Саддамом Хусейном открыла ящик Пандоры со страшными последствиями для большей части планеты, что делает Дика Чейни не сугубо американским великим Гудвином, а отрицательным персонажем мирового значения.

Про войну в Ираке правильнее сказать, что Чейни ее не просто начал, пользуясь влиянием на Буша. Он ее создал из ничего. Манипулирование данными разведки, фальсификация доказательств и планомерное уничтожение свидетельств собственных незаконных действий породили конфликт, который не принес выгоды никому, кроме вице-президента и его команды. Теракт 11 сентября дал этим людям повод начать войну, а сама война - возможность сосредоточить в своих руках максимум власти.

Президент России Владимир Путин, вспоминая о рабочих встречах с Джорджем Бушем, неоднократно указывал, что обещания президента США по сворачиванию антироссийских инициатив почему-то аннулировались при возвращении Буша в Вашингтон. Как правило, это означало, что против выступил Чейни, а хозяин Белого дома опять поддался его русофобкому влиянию.

Однако большая часть негатива за такую политику и за войну в Ираке тогда досталась госсекретарю Колину Пауэллу. По приказу президента он тряс пробиркой на заседании Совбеза ООН, но потому вспоминал эти минуты, как самые тяжёлые в жизни, поскольку был аппаратным противном Чейни и самой идеи свергать Хуссейна через большую войну.

Благодаря тому, что абсолютным большинством американцев нападение на Ирак с тех пор тоже отрефлексировано как страшная ошибка, Чейни удостоился редкой прижизненной чести - хорошего биографического фильма о себе, но точно не был этому рад.

Фильм называется «Власть», а сняли его либеральные комики - враги Чейни. Действуя скорее на территории телевидения и присущих ему шоу, где пропаганда совмещается с веселухой, они изобразили вице-президента фигурой вполне демонической. Начав историю с пробной кровавой мессы - травмы простого рабочего на производстве, дошли до реальной хроники с тысячами жертв политики неоконов.

Одутловатый толстяк Чейни в исполнении звездного красавчика Кристиана Бейла стал закоперщиком большинства бед для Америки и некоторых - для человечества. Он стоит за пытками в секретных тюрьмах ЦРУ. За превращением СМИ в органчики с оценками вместо фактов. За уничтожением американских свобод, когда стали прослушивать и даже похищать без санкции суда. За отменой налогов, сделавшей богатых богаче. За попыткой установить диктатуру. За коррупцией в Пентагоне. За успехи ИГИЛ.

По мнению создателей фильма, интриги Чейни разрушили прежнюю систему, что вызвало хаос, а хаос вознес Дональда Трампа.

При этом в качестве сюжетного стержня используется наглый, даже бесстыжий прием. Голос за кадром, два с лишним часа разоблачающий Чейни в традициях сериала «Криминальная Россия», якобы принадлежит погибшему в автокатастрофе военнослужащему, чье сердце бывшему вице-президенту пересадили в 2012 году. При этом донор выражает неудовольствие тем, что его орган подарит Чейни еще 10 лет жизни.

В итоге подарил 13 лет, позволив дотянуть до 84, - и это очень хорошо с точки зрения справедливости. Из-за добавочного времени Чейни застал крах всего, что создавал десятилетиями: своей политики, своего клана и своей репутации.

Из-за расхождений во взглядах на Россию, НАТО, глобализм и миграцию, неоконы оказались главными врагами трампистов в Республиканской партии. С учетом, сколь сильно скомпрометировал их период Буша, это, возможно, только помогло Трампу, как и то, что лицом антитрамповского сопротивления стала Лиз Чейни - старшая из двух дочерей, чьей задачей было продолжить семейное дело.

Благодаря поддержке отца, она бодро стартовала, но, объявив Трампу войну, была смятена отдачей - потеряла все значимые посты и разгромно проиграла выборы. Горечь от этого оказалась столь велика, что Чейни-старший поставил на зеро все, что у него осталось: вслед за дочкой поддержал на президентских выборах Камалу Харрис. Этим некогда всемогущий «серый кардинал» перечеркнул себя в глазах последних симпатизантов - консервативных сторонников «жесткой руки» и бескомпромиссной войны с коммунистами.

Потому что в глазах такого типа американцев Камала Харрис от коммунистов ничем не отличается, а «жесткая рука» нужна для того, чтоб не пускать ее в Вашингтон.

Так состоялся крах его наследия, его полное и окончательное фиаско внутри партии, которой отдал 60 лет. Благодаря второму сердцу, Чейни дошел до жизни такой и успел все это увидеть, включая фильм «Власть», где даже Никсон - отрицательный персонаж второго плана, а Буш-юниор в общем-то неплохой, но, к сожалению для всех, некомпетентный парень.

Отрывки из «Власти» вряд ли покажут на церемонии прощания с Чейни. Она, вероятно, вообще будет закрытой, несмотря на государственный статус похорон: покойный не любил публичность, а нынешний президент США, как и оппозиция в лице демократов, не любили покойного. Но в случае, если прощание с одним из самых зловещих политиков в истории Америки сведется к трауру в кругу семьи, про него будет сказано много теплых слов теми, кому не нужно для этого кривить душой.

Даже создатели «Власти» приняли контраст между Чейни на работе - циничным, агрессивным, хитрым и безжалостным, и Чейни в кругу домашних. «Серый кардинал» Белого дома слыл заботливым, любящим, почти идеальным мужем и отцом, однажды доказав это так убедительно, как мог только он: прервал политическую карьеру, поскольку она ставила под удар младшую дочь.

К сожалению, его амбиции были слишком велики для того, чтобы остаться простым электриком, который несет свет и тепло еще кому-то за пределами собственной семьи.