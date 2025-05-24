Tекст: Дмитрий Бавырин

Бывший главвврач Белого дома, а ныне конгрессмен от Техаса Ронни Джексон считает, что после диагностирования агрессивной формы рака простаты Джо Байдену осталось жить год-полтора. «Я разговаривал со многими урологами, и все пришли к единому мнению, что у него осталось от 12 до 18 месяцев. Надеюсь, они смогут эффективно лечить его, и Байден проживет еще много-много лет. Но это далеко зашедшее заболевание», – заявил Джексон в интервью сайту Washington Free Beacon.

В эти дни мейнстримные СМИ Америки категорично утверждают то, о чем раньше и заикнуться боялись: истинное состояние здоровья президента намеренно скрывали, как и его когнитивные способности. Глава государства действительно был дряхл телом и памятью, но всю информацию об этом приказали списывать на «российскую пропаганду» или «нечистоплотные методы политической борьбы».

Теперь республиканцы постараются выжать из сокрытия покровов максимум пользы и уже объявили о начале расследования, главная цель которого – выяснить, кто управлял Америкой в дни, когда президент Байден уходил в себя. Скорее всего, это не столь интересно, как кажется на первый взгляд: с Байденом никогда не было такого, чтоб он был один в поле воин, – за ним всегда стояла семья, его небольшой, но полноценный клан. Клан и управлял – на паях с партийной бюрократией.

Во всей этой ситуации по-настоящему ужасает другое: несколько простых допущений показывают, что планета была близка к катастрофе – к третьей мировой войне или даже к первой ядерной.

Радикальные сценарии эскалации конфликта вокруг Украины обсуждали в мировых СМИ еще совсем недавно. Ее ждали с условием, что Вашингтон и Киев в своем желании нанести России побольше ущерба слишком далеко зайдут. Эскалация остановилась в том моменте, когда Украина ждала от Байдена разрешения наносить удары американскими дальнобойными ракетами по целям в глубоком тылу РФ. На практике это означало, что американские военные будут своими руками на основании данных своей разведки наводить свои ракеты на Москву и Петербург, потому что передача всего этого на управление украинцев – миф, созданный для успокоения публики.

Такой поворот не смог бы остаться без ответа Москвы – и ответа именно военного. Если бы ответа не последовало, никакие словесные угрозы и предупреждения в будущем не воспринимались бы противником серьезно: если такое «съели», что угодно «съедят».

В обратном пытались убедить Вашингтон киевляне, прибалты и другие безумные личности: якобы Москва просто блефует. Мы, мол, поднажмем, а она поднажать побоится.

Байден, плох он был или хорош, уговорить себя на ракетные удары по крупным городам ядерной державы не дал – отнекивался с первого и до последнего дня, а от Владимира Зеленского потребовал отложить этот вопрос до президентских выборов в США. На тех выборах победил Дональд Трамп, и вопрос насчет ракет был снят: все, кто переживал за мир во всем мире, выдохнули. Вместо третьей мировой по расписанию разрядка.

Разрядка может стать недолгой, но все было бы принципиально иначе, если бы на тех выборах выиграл не Трамп, а Байден.

Это может показаться немыслимым и парадоксальным, но шанс переизбраться президентом у него действительно был. Даже в состоянии «живого трупа» Байден значительно более перспективный кандидат, чем Камала Харрис. Ее разгромное поражение от Трампа проистекало не из силы Трампа (он был и остается пожилым скандалистом с высоким антирейтингом), а из ее слабости. Это хорошо видно, если разбирать результаты выборов по округам и сравнивать их с электоральной картой 2020 года: значительная часть традиционного электората демократов не переметнулась к Трампу, а просто проигнорировала выборы, хотя за Байдена голосовала строем.

В случае переизбрания Байдена и его смерти через полтора-два года президентом США все-таки стала Камала Харрис. Не исключено, что план партийной элиты демократов состоял именно в этом: провести Камалу в Белый дом дорогой от байденовской могилы. По крайней мере, однажды она уже проворачивала такое в прошлом.

В истории США был случай, когда президентом переизбрали человека, скрывая от всех, что он смертельно болен и очень скоро умрет:

этим человеком был Франклин Делано Рузвельт. Строго ограниченная группа лиц в Демпартии знала о реальном состоянии президента, но боялась менять кандидата – у любого другого демократа было значительно меньше шансов выиграть выборы в 1944 году. Таким образом, во многом номинальный пост вице-президента превращался в кресло преемника, которому предстоит возглавить страну, и элита подобрала удобного ей кандидата, навязав его Рузвельту. Новым вице-президентом стал сенатор от штата Миссури Гарри Трумэн, сделавший имя на борьбе с коррупцией в ленд-лизе.

Самому Рузвельту взгляды Труэмэна были во многом чужды, но об этом даже не знал – они с сенатором были едва знакомы. А когда президент умер, и государство возглавил Трумэн, внешняя политика была пересмотрена во многих аспектах, включая отношения с СССР. Если Рузвельт хотел сотрудничать с Москвой, то Трумэн – противостоять коммунистам по всему миру. Так началась первая холодная война.

Между Байденом и Харрис не так много различий по русскому вопросу, как между Рузвельтом и Трумэном (но это не точно; свои взгляды на очень и очень многое она так и не смогла внятно сформулировать). Общего в их ситуациях то, что Харрис тоже была для клана Байдена чужаком, навязанным «старине Джо» со стороны конкурирующего клана – клана Клинтонов. Именно этой группе влияния – одной из наиболее непримиримых в отношении Москвы – досталась бы внешняя политика после смерти Байдена, а Госдеп с высокой долей вероятности возглавила бы Виктория Нуланд.

Сама Камала оказалась бы ситуации, когда ей приходится доказывать, что она – настоящий лидер, достойный кабинета президента США, а не попала в него случайно путем дворцовых интриг (как на самом деле и было). В подобных условиях да с «ястребиной» командой от первой женщины в Белом доме стоило ожидать шагов, которые ее аппарат назвал бы «смелыми» и «решительными», хотя на самом деле они были бы глупыми и опасными. Ракетные удары по российским столицам – это только один из вариантов, после которого эскалацию было бы уже трудно остановить. Начать третью мировую войну можно было и многими другими путями.

От Камалы на уровне инстинкта ожидаешь поведения женщины, которая по-настоящему обидевшему ее мужчине будет мстить очень по-женски – не взирая на любые последствия. При ней как президенте США столь опасные отношения сложились бы у Вашингтона с Москвой. Если бы президентами США стали Аннналена Бербок или Кая Каллас, эффект был бы аналогично опасный, но от подобного развития событий мы застрахованы конституцией США.

История не терпит сослагательного наклонения, но, если описанная выше последовательность кажется непротиворечивой, тот, кто уговорил Байдена сняться с выборов, является человеком, уберегшим планету от ядерной войны. Фамилия его известна – Барак Обама.

На особую роль Обамы в том, что Байден после долгих уговоров все-таки снял свою кандидатуру, указывали многие информированные люди в США, вплоть до Трампа. А после того, как дело было сделано, обиду Байдена на бывшего президента подтвердил целый ряд источников в его окружении.

Это похоже на правду. Клан Байдена провел своего старика через горнило праймериз, отбил атаки после провальных дебатов с Трампом – и шло к тому, что кандидата все-таки донесут до выборов, пусть он и разваливается на части. Но вмешался Обама, с одной стороны, обладающий среди рядовых членов Демпартии высоким авторитетом, с другой, не боящийся обращаться к ней через голову партийной элиты. В какой-то момент конфликт между ними стал публичным: Обама открыто заявлял, что Байдену нужно подобрать замену.

В то же время он не хотел, чтобы кандидатом стала Харрис – не верил в ее победу. Однако продавить процедуру новых праймериз через партийное руководство Обама все-таки не смог, а вот Байдена они общими усилиями все-таки сломали. «Старина Джо» перестал быть кандидатом, Камала Харрис не стала президентом, а США и Россия не находятся сейчас в состоянии войны, хотя могли бы.

Получается, Обама задним числом все-таки заслужил свою Нобелевскую премию Мира, которую ему когда-то выдали авансом. Но только в том случае, если история терпит сослагательное наклонение. А она его все-таки не терпит.