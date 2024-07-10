«Семья» Байдена почти спасла его от позорной пенсии

Tекст: Дмитрий Бавырин

То, что жена готова подменить мужа на работе, как будто бы признак семьи почти идеальной – по-настоящему слаженной команды. Получается, у президента США Джо Байдена как раз такая семья: его супруга – 73-летняя Джилл Байден – действительно его подменяет. Пока муж принимает в Вашингтоне саммит НАТО и Владимира Зеленского, жена колесит по стране и уговаривает стадионы разной степени наполненности проголосовать на выборах (обычно это делают сами кандидаты).

Все в США понимают: если надо, Джилл подменила бы Джо и на саммите НАТО. А вот он ее на своем собственном месте заменить бы теперь не смог: президент не в том состоянии, чтоб проводить подобные ралли. Как уверены многие, Байден очень плох.

Это и прежде было вполне очевидным, но после провальных для президента дебатов с Дональдом Трампом демократы и их сторонники как будто прозрели: настолько пожилой человек проиграет Трампу и на выборах тоже. Для самого Байдена это имело характер лавины, которая как будто должна была сбить его с ног и отправить на пенсию: те же самые политики, бизнесмены и журналисты, которые ели у него с рук, стали гавкать на хозяина.

Крупнейшие либеральные СМИ опубликовали сотни колонок с убедительными доводами, почему Байден должен уйти, и, что еще важнее, десятки расследований того, как от публики скрывали дряхлость президента, манипулируя СМИ (один такой скандал даже закончился увольнением радиоведущей, которая взяла у Байдена интервью по заранее согласованному списку вопросов, как будто проблема тут в ней).

Значительные спонсоры стали настойчиво требовать от Байдена внимания и уговаривать его сняться с гонки в пользу кандидата помоложе. Некоторые, наверное, не дозвонились в Белый дом, потому выступили в жанре открытого письма, а в мультимиллиардной империи Уолта Диснея и вовсе заявили, что лично Байдену больше ни цента не дадут.

Паникеры (а с точки зрения Белого дома – предатели) повылазили буквально отовсюду. Те, кто хочет срочной замены кандидата, нашлись и в Палате представителей, и в Сенате, и в аппарате Демократической партии – и всем им с удовольствием дают слово те же самые либеральные журналисты, которые еще недавно списывали дряхлость президента на «российскую пропаганду» и «ложь Трампа».

Все это, однако, бессмысленное сотрясение воздуха: Байден никуда не уходит. Сколь бы ни были влиятельны его новые критики, они не преуспеют, а внутрипартийный бунт будет подавлен. Президент предельно ясно дал понять это всем, кто умеет слушать. Как он сам выразился, переубедить его сможет только Господь Бог, и то – если лично спустится с небес на землю.

Если влиятельные люди действительно хотят добиться от президента самоотречения, им надо было убеждать не его, не друг друга, не американский народ и – тем более – не Господа Бога, а, например, Джилл Байден. Она бы мужа отговорить смогла.

Байден в политике более полувека, почти все это время Джилл рядом с ним. Личные биографы и другие журналисты, наблюдавшие их семью десятилетиями, единодушны в том, что мнение нынешней первой леди часто бывает определяющим для главы государства. Не стоит думать, будто патриарх – банальный подкаблучник (наоборот, Байден известен властностью и резким характером), однако жену он чрезвычайно уважает и доверяет ее чутью.

Собственно, если бы не супруга, Байден вряд ли стал бы президентом: именно она уговорила его баллотироваться в 2008-м, что в итоге обеспечило ему вице-президентство при Бараке Обаме, а в дальнейшем статус его как бы преемника.

Если Байден и колебался после того, как увидел реакцию страны на свою дуэль с Трампом, то только до тех пор, пока его по-старчески упрямое желание остаться не поддержали Джилл и Тед Кауфман – консильери его семьи и автор всех предвыборных стратегий (как правило, победных; Байден проигрывал выборы только Обаме).

Кауфман – дополнительная голова дона Байдена, которая десятилетиями думает вместе с ним или за него.

Считается, что серьезное влияние на президента также имеют другие члены его семьи – сын Хантер, сестра Валери и – в меньшей степени – брат Джеймс, занимавший значимое положение в схеме торговли влиянием главы клана Байденов.

Если говорить не о семье, а о «семье» (в мафиозном в том числе смысле), ее «кулаки» – это два юриста-политтехнолога Майкл Донилон и Рон Клейн. Последний в начале прошлого года уволился с одной из ключевых должностей в Белом доме – главы аппарата президента, но по-прежнему работает лично на Байдена и входит в его ближайшее окружение.

Также стоит выделить Стива Рикетти, наиболее таинственного из всех – его можно сравнить с главным капо при доне или помощником по особым поручениям.

Всех этих людей нельзя назвать неизвестными, скорее, они (за исключением Клейна) непубличны. И хотя они чрезвычайно влиятельны, без Байдена все эти люди – никто, а теперь пришло и то время, когда Байден никто без них.

Рассуждая о степенях влиятельности, важно отличать политических назначенцев, чиновников Белого дома и аппарат Демократической партии от семьи Байдена в обоих смыслах. Первые три группы, скажем так, его деловые партнеры и коллеги по работе, а последняя – это и есть Джо Байден.

Семья Байденов – полноценный клан, главным предприятием и ценностью которого были не алмазные рудники или нефтяные вышки, а политическая карьера главы клана. Ближний круг президента – это дополнительные мозги, глаза, руки, с помощью которых он взаимодействует с официальными сотрудниками Белого дома, чьи фамилии общеизвестны. И именно эти люди в наибольшей степени ответственны за то, что метальные и физические проблемы Байдена удавалось ретушировать, внушая демократам, что их кандидат все еще тянет, хотя даже из России было видно – нет, не тянет.

В России распространено мнение, будто США управляет совсем не Байден, и что сам он – лишь некая ширма для общности лиц, которую стесняются назвать мировым правительством. В самих США с такой оценкой тоже многие бы согласились, особенно среди ядерного электората Трампа. Правда, «трамписты» полагают, что главный в этой масонской ложе – Барак Обама, а россиянину Обаму в таком качестве «продать» будет трудно.

Если не вдаваться в конспирологию, окружение Байдена и впрямь похоже на некую «тайную ложу», которой в 2020 году наконец-то удалось стать главной в США, и за этот свой статус она готова сражаться до последнего. Пока что программа-минимум – дотянуть до партийного съезда 19 августа, проштамповать там номинацию отца-мужа-начальника, а дальше как пойдет.

Вполне вероятно, что ноябрьские выборы низвергнут этот клан и наконец-то заставят его проиграть, но списывать Байденов раньше времени не стоит – прежде у них почти все и почти всегда получалось. Достаточно посмотреть, как работал аппарат Байдена на протяжении его президентства. При объективных провалах в политике и слабости государственных назначенцев этот аппарат работал как часы, прикрывая шефа и его тайны. Во времена Трампа в тех же самых коридорах царил бардак, а вся чувствительная информация вытекала наружу.

Клан досрочно переиграл и всех внутрипартийных критиков, надеявшихся, что Байдену хватит одного президентского срока. Был осуществлен решительный и техничный натиск, после которого критики замешкались и предпочти отступить, пропуская «белого ходока» вперед. Теперь жалеют страшно, только поделать ничего нельзя: единственный способ убрать Байдена из гонки – его собственное на это согласие. Все угрозы, шантажи и бунты запоздали и не сработают.

«Семья» – другое дело, она может многое. Но окружение Байдена себе не враги, они не хотят досрочного заката собственной эпохи. Джилл скучно быть просто учительницей, Хантер и Джеймс вообще рискуют сесть за торговлю влиянием патриарха, а ближайшие советники, в отличие от кадровых сотрудников Белого дома, почти наверняка уйдут на политическую пенсию, поскольку уже не смогут сменить команду.

Самому «молодому» и перспективному из них – Клейну – 62 года, а Кауфману все 85, попробуйте найти приличное место консильери в таком возрасте.

Примечательно, что более всех Байденом недовольны СМИ и те спонсоры демократов, которые представляют индустрию развлечений, например, «Нетфликс» и «Дисней». Оно и понятно: Байден нынче плох как «картинка», а эти люди как раз на картинках специализируются. Но из-за профдеформации они придают повышенное значение медиа, недооценивая изощренные интриги и старый добрый лоббизм «от дома к дому», которыми всегда были сильны Байдены.

В ноябре для Байденов «час икс», а уже в следующем году, вероятно, очищение огнем (Трамп не скрывает, что возвращается в том числе ради мести). Семья нервничает, и теперь в рабочих совещаниях отца в Белом доме участвует также сын, что само по себе скандально, учитывая недавнее решение присяжных по первому делу Хантера – верифицированному алкоголику, сексоголику, наркоману, преступнику и растяпе, который подставил клан, забыв в ремонте ноутбук с компрометирующей всех информацией.

Отец простил – старые ирландские кланы знают цену родной крови, тем более что в конечном счете ситуацию почти удалось разрулить, а со времен второй части «Крестного отца» нравы заметно смягчились.

Нельзя исключать, что Байдена действительно отправит в отставку лично Господь Бог, с 81-летними людьми такое случается. Но как кандидата и политика «семья» его не сдаст, не может себе такого позволить: они либо выплывут вместе, либо утонут вместе, а до тех пор отец будет гордиться сыном, сын – физически поддерживать отца, мать тащить на своих плечах общение с избирателями, капо Рикетти решать вопросики, а старый Кауфман думать, как дальше жить.