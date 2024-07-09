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    9 июля 2024, 19:00 • В мире

    Саммит НАТО обозначит финал карьеры Байдена

    Эксперты поделились ожиданиями от саммита НАТО в Вашингтоне

    Саммит НАТО обозначит финал карьеры Байдена
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Олег Исайченко

    В Вашингтоне стартует трехдневный саммит НАТО. Ожидалось, что главным лейтмотивом серии мероприятий будет выработка антироссийских и антикитайских решений. Однако в фокусе внимания и партнеров США по альянсу, и западных СМИ оказалось состояние здоровья Джо Байдена. По мнению экспертов, все это указывает на заведомую провальность саммита и высокую вероятность того, что встреча в Вашингтоне может поставить точку в политической карьере президента США.

    Во вторник стартует трехдневный саммит НАТО, который пройдет в Вашингтоне. Как пишет The Wall Street Journal, изначально Белый дом «надеялся, что саммит продемонстрирует лидерство президента Байдена» в альянсе, но «вместо этого он стал решающим испытанием его пригодности для второго срока».

    Со схожими настроениями выступает и The New York Times. Журналисты замечают – саммит альянса был призван показать России, что «появилась более крупная и мощная группа западных союзников, более преданных, чем когда-либо». Однако «еще до официального начала саммита его омрачила неопределенность относительно того, останется ли Байден в гонке на второй срок», указывают авторы публикации.

    В свою очередь Financial Times напоминает слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия «не сможет нас переждать», и добавляет, что многие из лидеров альянса «находятся в плачевном состоянии»: среди них президент Франции Эммануэль Макрон, чья партия провалилась на выборах в парламент, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц и собственно Джо Байден, который «возможно, находится в худшем состоянии из всех».

    В то же время французская Le Figaro пишет, что Макрон может не поехать на саммит в Вашингтон, так как опасается формирования «левого» коалиционного правительства. «Идет гонка на скорость. Поездка в Вашингтон на три дня, когда каждый день на счету, означает спекуляцию на том факте, что левые не смогут прийти к соглашению. Если им это удастся, давление после его возвращения будет очень сильным», – сказал источник из числа действующих министров.

    По его словам, властям необходимо согласовать кандидатуру премьера до 17 июля, то есть за сутки до начала первого заседания нижней палаты парламента в новом составе. Однако в окружении Макрона заявили газете, что президент отправится на саммит, поскольку «он не в том состоянии, чтобы не идти».

    Тем не менее первое место в фокусе внимания западных аналитиков занимает Байден и его состояние после неудачных дебатов с Дональдом Трампом. Как пишет Associated Press (AP) со ссылкой на источники в Белом доме, Байден глубоко понимает ситуацию вокруг конфликта на Украине или угроз Китая, но затрудняется в вопросах конкретных мер, принимаемых в контексте этих проблем.

    Впрочем, в рамках стартующего саммита у президента США есть одно важное преимущество. «С одной стороны, Байден на этом саммите НАТО будет находиться в выгодном для себя положении. Встреча проходит в Вашингтоне, соответственно, ему не придется куда-то лететь и тратить на это силы», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Другое дело, что во второй половине дня запланирован ряд мероприятий, среди которых званый ужин, намеченный на девять-десять вечера. А это выходит за рамки типичного распорядка жизни Байдена. Судя по тому, что мы знаем, он находится в неплохой форме часов до четырех пополудни, а далее ему становится тяжело», – добавляет аналитик.

    На этом фоне эксперт ожидает в вечернее время «каких-то ляпов и проявления старческих проблем Байдена». «Что касается самого саммита, то его основная проблема в том, что это сборище «хромых уток», – считает собеседник. «В Вашингтон приедут Макрон, который лишился большинства в парламенте, Шольц, рискующий проиграть предстоящие выборы, Трюдо в аналогичной ситуации. Да и для самого Байдена этот саммит НАТО может оказаться последним», – перечислил спикер.

    Он также указал на целый комплекс вызовов, с которыми сейчас сталкивается альянс: это и невозможность согласовать новые транши для ВСУ, и противоречия вокруг вступления Украины в НАТО, и проблемы с тем, что не все участники блока нарастили военные расходы до 2% ВВП. «Думаю, что этот саммит будет провальным», – прогнозирует Дудаков.

    В целом западная пресса сконцентрировалась на фигуре Байдена, потому что его состояние для американских избирателей важнее и интереснее, нежели бедственное положение ВСУ.

    «Все понимают, что Украине не дадут членство в НАТО, на которое так рассчитывали многие политики в Киеве. А новые формулировки, описывающие сотрудничество альянса с Зеленским, никого не интересуют», – считает политолог Владимир Корнилов.

    «Поэтому самое главное на саммите – как его проведет Байден, сможет ли он справиться с проблемами и показать публике, что он еще на что-то способен. На это брошены все усилия его команды. Но если Байден проявит себя плохо – тогда призывы сняться с предвыборной гонки не просто усилятся, а начнут звучать внутри его команды. Тогда финал его карьеры определится окончательно», – полагает собеседник.

    «Также многим интересно, с кем и как будет общаться премьер Венгрии Виктор Орбан после своих визитов в Киев, Москву и Пекин. И что-то мне подсказывает, что он не ограничится официальными контактами в Вашингтоне, но и попробует встретиться со своим старым другом Дональдом Трампом. Это тоже будет определенной интригой», – пояснил эксперт.

    В свою очередь сенатор Андрей Климов считает, что западные СМИ решили увязать проблематику здоровья Джо Байдена с результатами саммита НАТО из-за того, что военному альянсу и ВСУ нечем похвастаться на поле боя, а «рассказывать о том, как они сплотились и третий год штурмуют Россию – это сплошное уныние и разочарование».

    «Пока в Вашингтоне собираются представители стран с 1/8 населения планеты, в Москву прилетел лидер Индии с полуторамиллиардным населением. Ранее к нам приезжал Си Цзиньпин, глава первой экономики мира. Если сложить мощь наших стран – получится огромная глыба, на фоне которых у стран НАТО нет особых перспектив»,

    – рассуждает собеседник. «Поэтому тема здоровья Байдена вышла на первый план: зарубежные журналисты пытаются работать на сенсациях, которые менее опасны. Выжил – здорово. Не выжил – «мы же предупреждали». А другие новости им нельзя писать из-за высокой степени цензурирования и полного провала в мировой политике», – заключил Климов.

    На этом фоне в Кремле все же намерены внимательно следить за саммитом НАТО. «Это альянс, который считает РФ врагом, противником. Мы будем самым внимательным образом следить за риторикой, которая будет иметь место, за переговорами, за решениями, которые будут приниматься и фиксироваться на бумаге», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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