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    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Если спасать семью, то радикально

    Физически мы все раньше взрослеем, а социально нас всячески старательно оставляют детьми. Тут даже без помощи профессиональных психологов понятно, что клинч этот разрушительно действует на человека.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Россию «деколонизировать» невозможно

    Постсоветские гуманитарии выполняли двоякую задачу. С одной стороны, они давали местной номенклатуре оправдание для этнических чисток (от увольнений русских и до погромов и экспроприации квартир русского населения). С другой стороны, колониальная тематика вызывала отклик у всевозможных западных посольств и фондов.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Глобализация, которую мы потеряли

    В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.

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    9 июля 2024, 12:00 • Новости дня

    Американист: Саммит НАТО станет сборищем «хромых уток»

    Американист Дудаков: Саммит НАТО станет сборищем «хромых уток»

    Американист: Саммит НАТО станет сборищем «хромых уток»
    @ Patrick Semansky/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    График саммита выходит за пределы привычного распорядка дня Байдена. Поэтому стоит ожидать от американского лидера новых ляпов. Другое дело, что встреча в целом станет очередным сборищем «хромых уток», сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее западные СМИ сочли, что саммит НАТО в Вашингтоне станет решающим испытанием пригодности Джо Байдена для второго президентского срока.

    «С одной стороны, Байден на этом саммите НАТО будет находиться в выгодном для себя положении. Встреча проходит в Вашингтоне, соответственно, ему не придется куда-то лететь и тратить на это силы», – рассуждает американист Малек Дудаков.

    «Другое дело, что во второй половине дня запланирован ряд мероприятий, среди которых званый ужин, намеченный на девять-десять вечера. А это выходит за рамки типичного распорядка жизни Байдена. Судя по тому, что мы знаем, он находится в неплохой форме часов до четырех пополудни, а далее ему становится тяжело», – добавляет аналитик.

    На этом фоне эксперт ожидает в вечернее время «каких-то ляпов и проявления старческих проблем Байдена». «Что касается самого саммита, то его основная проблема в том, что это сборище «хромых уток», – считает собеседник.

    «В Вашингтон приедут Макрон, который лишился большинства в парламенте, Шольц, рискующий проиграть предстоящие выборы, Трюдо в аналогичной ситуации. Да и для самого Байдена этот саммит НАТО может оказаться последним», – перечислил спикер.

    Он также указал на целый комплекс проблем, с которыми сейчас сталкивается альянс: это и невозможность согласовать новые транши для Киева, и противоречия вокруг вступления Украины в НАТО, и проблемы с тем, что не все участники блока нарастили военные расходы до 2% ВВП. «Думаю, что этот саммит будет провальным», – заключил Дудаков.

    Напомним, во вторник стартует трехдневный саммит НАТО, он пройдет в Вашингтоне. Между тем, как пишет The Wall Street Journal, изначально Белый дом «надеялся, что саммит продемонстрирует лидерство президента Байдена» в альянсе. «Вместо этого он стал решающим испытанием его пригодности для второго срока», – подчеркивает издание.

    Со схожими настроениями выступает и The New York Times. Журналисты замечают – съезд блока был призван показать России, что «появилась более крупная и мощная группа западных союзников, более преданных, чем когда-либо». Однако «еще до официального начала саммита его омрачила неопределенность относительно того, останется ли Байден в гонке на второй срок», указывают авторы публикации.

    В свою очередь Financial Times напоминает слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия «не сможет нас переждать», и добавляет: «Но за этими словами скрываются некоторые из самых крупных зверей альянса, которые находятся в плачевном состоянии».

    FT указывает на провал блока президента Франции Эммануэля Макрона на парламентских выборах в стране, риски вокруг канцлера Германии Олафа Шольца и самого Джо Байдена, который «возможно, находится в худшем состоянии из всех».

    7 июля 2024, 17:24 • Новости дня
    Минфин США и Белый дом поспорили из-за рисков введения новых санкций против России

    NYT: Белый дом боится навредить кампании Байдена новыми санкциями против России

    Минфин США и Белый дом поспорили из-за рисков введения новых санкций против России
    @ Tom Brenner/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Вашингтон не вводит новые санкции против России, так как такие меры могут вызвать рост цен на нефть и бензин, пишет издание The New York Times.

    Также сообщается, что рост цен на нефть и бензин в США негативно повлияет на предвыборную кампанию президента США Джо Байдена. Такая перспектива не дает Вашингтону вводить ограничения, передает RT. При этом американский минфин настаивает на необходимости введения подобных санкций.

    «Этот спор является редким публичным случаем внутреннего разногласия в администрации Джо Байдена по поводу инфляции и политики в отношении Украины», – добавляют авторы NYT.

    Как пишет американское издание, «дебаты отражают напряженность, которая всегда лежала в основе новых усилий администрации по ограничению продаж российской нефти: как ослабить военную машину Москвы, не вызвав политической реакции, которая может возникнуть из-за причинения вреда американским водителям».

    Ранее в США заявили, что Россия из-за санкций США теперь имеет самую сильную экономику, которая у нее когда-либо была, ограничения ее только укрепили.

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    7 июля 2024, 21:25 • Новости дня
    Партия Ле Пен уступила левым и альянсу Макрона во втором туре выборов

    Tекст: Ольга Иванова

    На выборах во Франции лидирует коалиция левых партий «Новый народный фронт», на втором месте – президентская коалиция «Вместе», третье место предварительно занимает «Национальное объединение», сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на данные с участков.

    Так, «Новый народный фронт» получает от 175 до 205 мест в парламенте, коалиция «Вместе» Эммануэля Макрона – от 150 до 175 мест в парламенте. Правая партия Ле Пен «Национальное объединение» получит от 115 до 150 мест, передает РИА «Новости».

    Как сообщают французские СМИ, ни одна из партийных коалиций во Франции не набирает абсолютного большинства в парламенте, передает

    Ранее правая партия «Национальное объединение» заняла первое место в первом туре парламентских выборов во Франции.


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    8 июля 2024, 03:32 • Новости дня
    «Новый народный фронт» одержал победу на парламентских выборах во Франции

    Коалиция левых партий «Новый народный фронт» получила 182 места по итогам выборов во Франции

    «Новый народный фронт» одержал победу на парламентских выборах во Франции
    @ Panoramic/ Keystone Press/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    На парламентских выборах во Франции победу одержала коалиция левых партий «Новый народный фронт». Они получили 182 места в Национальном собрании страны, следует из окончательных данных, опубликованных МВД Франции.

    Отмечается, что второе место заняла коалиция «Вместе» Эммануэля Макрона. Она получила 168 мест в Национальном собрании, передает РИА «Новости».

    Блок «Национальное объединение»  во главе с Марин Ле Пен занял третье место на парламентских выборах. У них 143 места в нижней палате парламента страны, говорится в сообщении.

    Напомним, премьер Франции объявил об отставке на фоне первых итогов выборов в парламент.

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    8 июля 2024, 11:58 • Новости дня
    Рар: Либеральные элиты Европы в шоке от дипломатии Орбана

    Политолог Рар: Либеральные элиты Европы в шоке от дипломатии Орбана

    Рар: Либеральные элиты Европы в шоке от дипломатии Орбана
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Орбан прекрасно отдает себе отчет в том, что часть нынешнего руководства ЕС будет его проклинать за попытки урегулировать конфликт на Украине. Но пока Евросоюз хочет поражения России любой ценой, Венгрия пытается показать, что это безумие, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Китай и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

    «Виктор Орбан воспользовался временным председательством Венгрии в Евросоюзе, чтобы – как в свое время президент Франции Саркози, который председательствовал в ЕС в 2008 году – направить объединение на дипломатическое решение военного конфликта», – сказал германский политолог Александр Рар.

    По его словам, премьер-министр Венгрии хочет показать, что «не только правые силы ЕС, а все разумные хотят не войны с Россией, а мирного урегулирования». «Орбан прекрасно отдает себе отчет в том, что «либерально-зеленые» элиты в нынешнем руководстве Евросоюза не только его не поддержат, но и будут проклинать», – добавляет спикер.

    Он отмечает: пока руководство ЕС хочет «поражения России любой ценой, Орбан пытается показать, что такой подход – безумие». «Германия уже пыталась остановить дипломатию Венгрии. Глава МИД Бербок хотела отправиться в Будапешт, чтобы в резкой форме посадить Орбана на место. Но венгерский МИД попросил ее не прилетать. Для Германии как неформального лидера ЕС, это пощечина», – подчеркнул аналитик.

    Рар также считает, что Орбан «пытается подготовить почву для мирной дипломатии, которую затеял Дональд Трамп, если того изберут президентом через четыре месяца». «Опять немцы и либеральные элиты от этого в шоке», – акцентировал политолог.

    В контексте визита венгерского премьера в Пекин эксперт выразил уверенность в том, что «Орбан прекрасно понимает – Китай приветствует все мирные инициативы, особенно те, что придают КНР главенствующую роль в миротворчестве». «Тем временем немцы обвиняют венгра в том, что он за спиной Германии и Франции договаривается с «врагами» либеральной Европы – Путиным, Си Цзиньпином и Трампом», – заключил Рар.

    В понедельник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Китай. Его пресс-секретарь назвал последние поездки премьера «миссией мира», она продолжается. В ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Орбан высоко оценил китайский план по мирному урегулированию ситуации на Украине.

    Он напомнил, что конфликт продолжается уже больше двух лет, и указал, что Венгрия «живет в тени войны». «Венгры – миролюбивый народ. Поэтому мы стоим на стороне мира, а не войны», – добавил Орбан.

    Премьер уверен – урегулирование противостояния на Украина зависит не только от противоборствующих сторон, но и от таких мировых центров силы, как Китай, США и Евросоюз. К слову, он уже анонсировал следующий пункт своего турне – им стал Вашингтон.

    Между тем Си Цзиньпин заявил, что международному сообществу необходимо создать условия по возобновлению прямого диалога Москвы и Киева. Также важно не допустить «расплескивания» театра военных действий, эскалации боевых действий и «подливания масла в огонь» какой-либо из сторон, добавил он.

    Примечательно, что на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля, страны альянса намерены вновь раскритиковать Китай за его якобы помощь России в проведении спецоперации, пишет The Wall Street Journal. В числе главных тем анонсированы непосредственно Украина, Россия и расходы европейских стран на оборону.

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    9 июля 2024, 03:36 • Новости дня
    Антонов обвинил США в замалчивании инцидента с ударом по больнице в Киеве
    Антонов обвинил США в замалчивании инцидента с ударом по больнице в Киеве
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в США умалчивают о ракетном ударе по больнице в Киеве, чтобы использовать эту ситуацию для новых поставок оружия.

    «В США лицемерно замалчивают, что удар по гражданской инфраструктуре был нанесен украинской ракетой ПВО. Мы уже не раз видели, как киевский режим нагло перекладывает ответственность за свои варварские действия на Россию», – приводит РИА «Новости» слова российского дипломата.

    Напомним, после массированной атаки по объектам ВПК в столице Украины, в Киеве заявили, что Россия специально нанесла удары по детской больнице.

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    7 июля 2024, 21:59 • Новости дня
    Эксперты: Франция расколота на три части и вступает в период хаоса

    Tекст: Ольга Иванова

    Предварительные результаты парламентских выборов во Франции свидетельствуют о расколе страны на три части. По прогнозу российских политологов, теперь страна получит нестабильное правительство и будет политически ослаблена.

    «Франция получает расколотый на три части парламент, где любое правительство будет слабым и нестабильным в силу блокового характера. При любых раскладах Франция выйдет из этих выборов политически ослабленной», – полагает военный журналист Борис Рожин. Он также отмечает, что президент Франции фактически лишается перспектив для решения стратегических задач, стоящих перед республикой.

    Политолог Федор Лукьянов в своем Telegram-канале отметил, что «Жан-Люк Меланшон (лидер левых – прим. газеты ВЗГЛЯД) становится наиболее влиятельным политиком страны». Тактика сговора для вытеснения «Национального объединения» дала мощный эффект, «но пойдут ли левые на альянс с макронистами?».

    Политолог Владимир Корнилов назвал второго тура результат логичным. При этом он добавил, что «все только начинается. Теперь левые должны сформировать коалицию с Макроном. И это будет еще тот союз жабы и гадюки».

    «Вот вам и мажоритарное двухтуровое голосование, которое превратило в ничто 35% партии Ле Пен. Манипулировать тоже надо уметь!», – написал юрист Илья Ремесло.

    Политолог Малек Дудаков считает, что «макронисты выдыхают – как и консерваторам в Британии, им удалось избежать тотального разгрома. Но впереди целый год хаоса в расколотом парламенте и с неработающим правительством меньшинства. Только в июне 2025 могут пройти новые выборы».

    «Хваленая европейская демократия – это игра в три наперстка с электоратом. В этой игре даже протест встроен в cистему и не разрушает, а укрепляет ее», – добавляет политолог Александр Носович. По его словам, «пресловутая сменяемость власти означает несменяемость властвующей элиты».

    «В Прибалтике, особенно в Латвии, правительства иногда раз в полгода меняются – и что? У власти одна и та же компания друзей и старых знакомых, которые время от времени придумывают себе новые партии. А курс, которым они ведут свои страны, законсервирован намертво. Вмурован в вечную мерзлоту», – заключил он.

    Напомним, согласно предварительным данным на выборах во Франции лидирует коалиция левых партий «Новый народный фронт», на втором месте – президентская коалиция «Вместе», а третье место занимает «Национальное объединение».

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    8 июля 2024, 10:50 • Новости дня
    НАТО собралось создать 35-50 бригад для «отражения нападения России»
    НАТО собралось создать 35-50 бригад для «отражения нападения России»
    @ Kay Nietfeld/dpa/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс считает, что ему необходимо от 35 до 50 дополнительных бригад для отражения возможного «российского нападения», сообщил анонимный военный источник.

    В каждой такой бригаде должно состоять от 3 до 7 тыс. военнослужащих, их формирование может столкнуться с трудностями, сказал собеседник Reuters, передает ТАСС.

    Он добавил, что это «секретные» планы НАТО, и не раскрыл детали.

    По мнению агентства, пока непонятно, откуда военный блок возьмет необходимое число людей для формирования такого числа формирований. Это может быть сделано за счет перевода войск из других регионов и за счет дополнительного набора.

    Ранее депутат немецкого парламента Севим Дагделен заявляла, что НАТО из-за недальновидной политики увеличивает возможность прямого участия военного блока в конфликте на Украине.

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    9 июля 2024, 09:18 • Новости дня
    Во Франции начали расследование против Ле Пен

    Во Франции начали расследование против Ле Пен по факту финансирования кампании

    Во Франции начали расследование против Ле Пен
    @ Lewis Joly/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Прокуратура Парижа начала расследование в отношении лидера парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен в связи с подозрением в нарушении правил финансирования избирательной кампании в 2022 году, сообщает канал BFMTV.

    Уточняется, что причиной начала расследования стало обращение Национальной комиссии по счетам предвыборных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP), проверяющей законность возмещения средств за расходы кандидатов во время выборов, передает ТАСС.

    Известно, что данный орган часто сообщает о нарушениях в прокуратуру и подал уже несколько заявлений касательно нескольких кандидатов на президентских выборах 2022 года. При этом только в отношении Ле Пен было начато расследование.

    По данным телеканала, речь идет о проблеме с «источниками финансирования кампании». Так, в 2023 году между CNCCFP и кандидатом от «Нацобъединения» возникал лишь спор по поводу 300 тыс. евро, потраченных партией на аренду рекламного пространства на 12 автобусах во время предвыборной агитационной кампании.

    Ле Пен же пыталась оспорить исключение этой суммы из числа возмещаемых расходов, обратившись в Конституционный совет.

    Напомним, подведены итоги парламентских выборов во Франции. Вопреки большинству прогнозов, «Национальное объединение» Марин Ле Пен только на третьем месте.

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    7 июля 2024, 01:12 • Новости дня
    Американский беспилотник приблизился к Калининградской области
    Американский беспилотник приблизился к Калининградской области
    @ Tyler Woodward/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вблизи Калининградской области зафиксировано присутствие американского разведывательного беспилотника RQ-4B Global Hawk, свидетельствуют данные Flightradar.

    БПЛА с позывным FORTE16 замечен над территорией Польши вблизи российской границы. БПЛА находился на высоте около 17,1 км, передает РИА «Новости».

    Напомним, в конце июня министр обороны Андрей Белоусов поручил Генштабу внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации, связанные с ростом активности беспилотников США в Черном море.

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    8 июля 2024, 13:00 • Новости дня
    Лукьянов: Орбан пользуется неспособностью ЕС жестко карать отступников
    Лукьянов: Орбан пользуется неспособностью ЕС жестко карать отступников
    @ Li Xueren/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Орбан оказался в ситуации, когда внимание буквально всего мира обращено на него. Теперь, вероятно, он попытается встретиться с экс-президентом США Дональдом Трампом, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Китай, ставший третьим пунктом в череде визитов в рамках «мирной миссии».

    «Премьер-министр Венгрии довольно элегантно продумал свой «миротворческий вояж». Он изначально посетил непосредственных участников конфликта, а затем отправился в Пекин, который предпринимает попытки по созданию условий для проведения мирных переговоров», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай».

    По его мнению, выбор Китая в качестве третьего пункта неслучаен. «В последние месяцы Пекину отводят роль миротворца: многие политики убеждены, что китайское руководство способно повлиять на Россию», – пояснил собеседник. При этом визит Орбана в КНР заставит европейских бюрократов вновь заявить, что венгерский премьер действует не по мандату Евросоюза, а по собственной инициативе, считает Лукьянов. Он напомнил, что в том же ключе в ЕС выступали из-за поездки Орбана в Москву.

    Собеседник признался, что его удивила «относительно вялая» реакция Евросоюза на встречу венгра с Владимиром Путиным. «На этом фоне возникает вопрос спекулятивного характера: а нет ли среди более крупных и более влиятельных стран Европы тех, кто на самом деле не возражает против шагов премьер-министра Венгрии?», – рассуждает аналитик.  

    При этом он убежден: Орбан действует прежде всего в собственных интересах. «Он оказался в ситуации, когда абсолютно весь мир смотрит на него. Его кураж и подход окупится с точки зрения публичной политики. На Нобелевскую премию мира Орбан, конечно, рассчитывать не может, потому что действует не совсем в русле западной политики, но и без этого для маленькой страны оказаться в центре всеобщего внимания – большое достижение», – считает Лукьянов.

    Кроме того, действия Орбана отвечают интересам Будапешта. «Политик очень обеспокоен тем, что продолжение боевых действий может привести к их расползанию, и это затронет Венгрию», – добавил собеседник. Во избежание такого сценария следующим пунктом «мирной миссии» венгерский премьер выбрал Вашингтон.

    «Изначально предполагалось, что он отправится туда исключительно в качестве участника саммита НАТО. Но теперь повестка визита явно будет расширена – Орбан летит в Вашингтон еще и как человек, который активнейшим образом старается наладить мирный процесс», – подчеркнул политолог. Он не исключает, что в США тот встретится и с Дональдом Трампом, политиком, чья команда также предлагает инициативы по прекращению огня на Украине.

    Вместе с тем на саммите НАТО, как ожидается, вновь прозвучит критика в адрес Китая. «Это стало уже рутинным. В альянсе выработаны стандартные клише, которые они используют в своих документах», – отметил Лукьянов. На этом фоне явно выделяется Орбан, который не только посетил Пекин, но и высоко оценил предложения Китая по украинскому конфликту.

    «Венгерский премьер давно выступает в роли «мальчиша-плохиша» в НАТО. Но наиболее интересный момент с его вояжем, на мой взгляд, заключается в том, что Орбан не боится каких-то жестких ответных мер. Видимо, он исходит из того, что ни Евросоюз, ни НАТО сейчас не в том состоянии, чтобы жестко карать отступников в своих рядах», – заключил аналитик.

    В понедельник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Китай. Его пресс-секретарь назвал последние поездки премьера «миссией мира», она продолжается. В ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем Орбан высоко оценил китайский план по мирному урегулированию ситуации на Украине.

    Он напомнил, что конфликт продолжается уже больше двух лет и указал, что Венгрия «живет в тени войны». «Венгры – миролюбивый народ. Поэтому мы стоим на стороне мира, а не войны», – добавил Орбан.

    Премьер уверен – урегулирования противостояния на Украина зависит не только от противоборствующих сторон, но и от таких мировых центров силы, как Китай, США и Евросоюз. К слову, он уже анонсировал следующий пункт своего турне – им стал Вашингтон.

    Между тем Си Цзиньпин заявил, что международному сообществу необходимо создать условия по возобновлению прямого диалога Москвы и Киева. Также важно не допустить «расплескивания» театра военных действий, эскалации боевых действий и «подливания масла в огонь» какой-либо из сторон, добавил он.

    Примечательно, что на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля, страны альянса намерены вновь раскритиковать Китай за его якобы помощь России в проведении спецоперации, пишет The Wall Street Journal. В числе главных тем анонсированы непосредственно Украина, Россия и расходы европейских стран на оборону.

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    7 июля 2024, 04:55 • Новости дня
    Захарова обобщила «эпитеты американских экспертов» в отношении Байдена

    Захарова посоветовала США «разобраться со своей выборной катастрофой» вместо рассуждений о выборах в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Поскольку эпитеты американских экспертов в отношении главы Белого дома Джо Байдена находятся где-то между «ментально нездоровый» и «в принципе неадекватный», США стоит разобраться со своей «выборной катастрофой», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя критику выборов в Иране со стороны США.

    «А сразу после мы заслушаем их мнение об электоральной ситуации в мире», – заявила Захарова в Telegram.

    Захарова отметила, что американские СМИ цитируют «заготовку» об иранских выборах – 1 июля США заявили, что президентские выборы в Иране «несвободные или несправедливые».

    Официальный представитель МИД России подчеркнула, что выборы в Иране критикуют люди, которые после дебатов кандидатов в президенты США «неделю не могут понять, как ими руководит «справедливо и свободно» выбранный Байден».

    Захарова подчеркнула, что половина страны осознавала проблему еще в 2020 году, но голоса этих американцев были подавлены «пропагандистскими СМИ». Другая половина жителей США все это время отказывалась признавать сложившуюся ситуацию, но теперь «столкнулась с реальностью захватившей Америку либеральной диктатуры».

    Напомним, внеочередные президентские выборы проводились в Иране в связи с гибелью в авиакатастрофе в середине мая Эбрахима Раиси. Победу на выборах одержал экс-министр здравоохранения и депутат меджлиса Масуд Пезешкиян.

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    8 июля 2024, 12:25 • Новости дня
    В офисе Зеленского предсказали плачевные для себя результаты саммита НАТО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим не ожидает «положительного» результата от саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне, заявил советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко.

    Киевское руководство не могло представить себе последствия «политического шторма» после дебатов кандидатов в президенты США Джо Байдена и Дональда Трампа, сказал Лещенко в эфире украинского телевидения, передает ТАСС.

    «Соответственно, в самой Демократической партии уже нет уверенности в своем кандидате [действующем президенте США Байдене]. То есть в этих условиях очень сложно рассчитывать на какие-то, я бы сказал, приятные нашему уху формулировки», – отметил он.

    Советник главы офиса добавил, что если на саммите НАТО прозвучат высказывания, содержащие план вступления Украины в альянс, то это станет достижением для киевского режима.

    Ранее американская пресса сообщала, что члены НАТО планируют выступить с критикой в адрес Китая на саммите в Вашингтоне. Также источник заявлял, что страны этого военного блока якобы намерены предоставить киевскому режиму военной помощи на 40 млрд евро в 2025 году.

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    8 июля 2024, 03:20 • Новости дня
    Премьер Франции объявил об отставке на фоне первых итогов выборов в парламент

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил об отставке после публикации предварительных результатов внеочередных парламентских выборов, сообщает BFMTV.

    «В соответствии с демократической традицией утром 8 июля я подам президенту республики прошение об отставке», – приводит ТАСС слова Атталя.

    При этом премьер подчеркнул, что готов исполнять обязанности главы правительства столько, сколько необходимо, особенно «в свете беспрецедентной политической ситуации в стране» и предстоящих Олимпийских игр в Париже.

    Напомним, партия Ле Пен уступила левым и альянсу Макрона во втором туре выборов.


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    7 июля 2024, 22:05 • Новости дня
    Столтенберг сообщил, что не давал обещаний о вступлении Украины в НАТО

    Tекст: Максим Попов

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о вступлении Украины в альянс не обсуждался в контексте десятилетнего срока.

    По словам Столтенберга, никто не говорил, что Украину примут в состав НАТО через десять. Самое главное на данный момент – это обеспечить ее победу в вооруженном конфликте, сказал он, передает РИА «Новости».

    Глава альянса подчеркнул, что победа Украины в конфликте с Россией является предварительным условием для любого будущего членства страны в НАТО.

    Также Столтенберг отметил, что для достижения переговорного урегулирования конфликта и установления «прочного и справедливого мира» необходимо продолжать оказывать Украине широкую военную поддержку.

    Напомним, в пятницу Столтенберг отметил, что Североатлантическому альянсу в конфликте на Украине не нужны новые Минские соглашения («Минск-3»), а необходимы гарантии безопасности для Киева.


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    8 июля 2024, 00:05 • Новости дня
    Результаты выборов во Франции не изменили позицию Парижа в отношении Украины

    Tекст: Максим Попов

    Прошедшие внеочередные парламентские выборы во Франции не приведут к изменениям в поддержке Парижем Киева, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    По словам Филиппо, несмотря на результаты выборов, французская помощь Украине останется прежней. Париж продолжит вооружать и финансировать Украину, подчиняясь политике Евросоюза, НАТО и США, отметил он в беседе с ТАСС.

    Также Филиппо выразил уверенность, что риторика властей Франции в отношении России не изменится. Он отметил, что ни один из кандидатов не планировал вносить какие-либо изменения в отношения с Москвой.

    Напомним, партия Ле Пен уступила левым и альянсу Макрона во втором туре выборов.


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