Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.16 комментариев
Кнайсль предупредила Австрию о последствиях высылки дипломатов России
Карин Кнайсль оценила последствия высылки из Вены дипломатов России
Бывший министр иностранных дел Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила о необходимости сохранения дипломатических каналов в трудные времена на фоне высылки российских представителей из Вены.
Экс-глава австрийского внешнеполитического ведомства прокомментировала решение Вены объявить персонами нон грата четырех сотрудников посольства России, передает РИА «Новости».
«Дипломатические каналы всегда нужно сохранять. В трудные времена они нужны еще больше. Они не нужны вам в солнечные дни – они нужны в дождливые», – заявила Кнайсль.
Бывший министр отметила, что для небольших государств взаимная высылка дипломатов может критически сказаться на работе представительств.
По словам Кнайсль, если Москва ответит зеркально на действия Вены, учитывая предыдущие подобные шаги, в австрийском посольстве может практически не остаться сотрудников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Австрии 23 октября объявили четырех российских дипломатов персонами нон грата. Российское посольство в Вене пообещало ответить на высылку дипломатических работников.
Телеканал OE24 сообщил, что Австрию покинут дипломаты России из посольства и представитель при ОБСЕ.