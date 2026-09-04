Доля людей с ожирением в Европе достигла максимума

Уровень ожирения в странах Евросоюза обновил максимум с 2017 года

Tекст: Мария Иванова

Показатель ожирения в Европейском союзе достиг максимального значения с 2017 года, передает РИА «Новости». По данным Евростата, в 2025 году каждый шестой житель ЕС, или 16,3%, страдал от этого заболевания.

В 2017 году уровень заболеваемости составлял 15,1%, а к 2022 году снизился до 14,8%. Ожирение диагностируется при индексе массы тела 30 и выше. Еще 35,4% европейцев в 2025 году имели предожирение (ИМТ от 25 до 30). Таким образом, более половины населения союза столкнулись с проблемой избыточного веса.

Проблема чаще затрагивает мужчин: ожирением страдают 17,4% из них против 15,3% женщин. Предожирение зафиксировано у 41,9% мужчин и 29,3% женщин. При этом недостаточная масса тела чаще встречается у женского населения – 2,9% против 1% у мужского.

Наибольшая доля людей с ожирением зафиксирована на Мальте (26,6%), в Латвии (24,6%) и Финляндии (23,2%). Наименьшие показатели отмечены в Италии (7%), Греции (12,8%) и Румынии (12,9%).

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