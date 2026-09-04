В Кремле оценили вероятность появления новых планов по урегулированию конфликта

Трамп пообещал заставить Европу оплатить помощь США Украине

Трамп: США намерены взыскать с ЕС выделенные Байденом на помощь Украине деньги

Tекст: Ольга Иванова

Вашингтон намерен взыскать с европейских стран сотни миллиардов долларов, направленных администрацией Джо Байдена на поддержку Киева, передает РИА «Новости». По словам Трампа, европейские союзники должны компенсировать эти затраты.

«Администрация Байдена передала Украине совершенно бесплатно гораздо больше боеприпасов, чем мы использовали в Иране. Сотни миллиардов долларов были даны Украине и НАТО безвозмездно», – подчеркнул глава Белого дома.

Политик добавил, что Европа могла бы самостоятельно оплатить военные поставки, если бы поступила соответствующая просьба. Несмотря на задержку, США все равно потребуют возврата этих средств, отметил он в своей публикации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американский лидер назвал поставки оружия Киеву на 300 млрд долларов причиной истощения арсеналов США.

Ранее политик возложил на Европейский союз ответственность за оплату стоимости военного оборудования для Украины.

В конце прошлого года Дональд Трамп объявил о прекращении прямых американских трат на поддержку украинской армии.