Жители Киева сообщили о пожарах на складах и густом дыме над городом

Tекст: Тимур Шайдуллин

О крупном пожаре в Киеве сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание «Страна.ua». По предварительным данным источника, огонь охватил территорию складов.

Журналисты опубликовали видеозаписи с места событий, демонстрирующие интенсивное горение. На кадрах отчетливо виден плотный столб дыма, высоко поднимающийся над жилыми кварталами.

Точное содержимое горящих помещений пока остается неизвестным. При этом официальных сообщений о взрывах на территории города сегодня не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Голосеевском районе Киева после серии мощных взрывов загорелись два склада.

В начале июля мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил масштабный пожар из-за атаки беспилотников. А в конце июня густой черный дым поднялся над горящим складским помещением в Дарницком районе города.