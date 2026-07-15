Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.13 комментариев
Жители Киева сообщили о пожарах на складах и густом дыме над городом
В одном из районов украинской столицы произошло сильное возгорание складских помещений, над городом поднимается высокий столб густого дыма. пишет местная пресса.
О крупном пожаре в Киеве сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание «Страна.ua». По предварительным данным источника, огонь охватил территорию складов.
Журналисты опубликовали видеозаписи с места событий, демонстрирующие интенсивное горение. На кадрах отчетливо виден плотный столб дыма, высоко поднимающийся над жилыми кварталами.
Точное содержимое горящих помещений пока остается неизвестным. При этом официальных сообщений о взрывах на территории города сегодня не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Голосеевском районе Киева после серии мощных взрывов загорелись два склада.
В начале июля мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил масштабный пожар из-за атаки беспилотников. А в конце июня густой черный дым поднялся над горящим складским помещением в Дарницком районе города.