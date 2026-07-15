Дрон ВСУ убил женщину при ударе по зданию в курском приграничье

  • Новость часаЗахарова: Войска «коалиции желающих» на Украине станут законной целью ВС России
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    Прибалтику накрыли увольнения и безденежье
    В США предрекли проблемы французским истребителям Rafale на Украине
    Дробницкий назвал последствия «санкций Грэма» против России
    Нацбанк Украины решил изменить дизайн новой купюры из-за «российского» шрифта
    Глава Еврокомиссии предложила Украине «безопасные заводы дронов»
    МИД призвал россиян не распространять кадры работы ПВО в Персидском заливе
    ЕС и Украина заключили соглашение о совместном производстве беспилотников
    Бывший глава МИД Венгрии Сийярто перешел на работу в китайский автопром
    МВД заявило об отмене штрафов водителям за стоянку в очередях на АЗС
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем жить в малых городах

    Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.

    13 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Нетаньяху пытается создать в Иране «управляемый хаос»

    Израильское правительство рассматривает управляемый хаос в регионе как оптимальную стратегию своего политического выживания. Интересы населения еврейского государства и всех остальных учитываются по остаточному принципу.

    3 комментария
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американская элита поколениями поет ястребиные песни

    Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.

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    15 июля 2026, 18:15 • Новости дня

    Дрон ВСУ убил женщину при ударе по зданию в курском приграничье

    Дрон ВСУ убил женщину при ударе по зданию в Курской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жертвой удара украинского беспилотника по приграничному поселку Хомутовка Курской области стала 36-летняя местная жительница, получившая несовместимые с жизнью ранения.

    Украинский беспилотник нанес удар по административному зданию в приграничном поселке Хомутовка Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

    «К огромной скорби, в результате атаки погибла 36-летняя женщина», – заявил глава региона.

    Пострадавшая получила тяжелые ранения. Родственники экстренно доставили ее в Дмитриевскую центральную районную больницу, однако спасти пациентку не удалось: реанимационные действия оказались безуспешными. Губернатор выразил соболезнования близким погибшей и пообещал оказать ее семье всю необходимую поддержку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Октябрьском районе Курской области при ударе беспилотника по автозаправочной станции пострадали беременная женщина и ребенок.

    Ранее местный тракторист получил ранение из-за взрыва дрона на проезжей части. До этого в результате атаки вражеского коптера на блокпост погибла семья курского фельдшера.

    15 июля 2026, 13:45 • Новости дня
    В Константиновке обнаружены британские и польские наемники ВСУ

    Российские военные в Константиновке обнаружили британских и польских наемников ВСУ

    В Константиновке обнаружены британские и польские наемники ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наемники из Британии и Польши воевали в Константиновке в ДНР на стороне ВСУ, сообщил командир батальона 103-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным «Моздок».

    Российские войска проводят зачистку Константиновки в ДНР от разрозненных групп ВСУ, в рядах которых замечены британские и польские наемники, передает ТАСС.

    Командир батальона 103-го мотострелкового полка Южной группировки с позывным «Моздок» сообщил об обнаружении иностранных бойцов.

    «Находили наемников. Я показывал флаг, и документы его были – из Великобритании. Ну и поляки тоже», – рассказал офицер на видео, распространенном Минобороны. По его словам, присутствие польских военных подтвердил один из российских бойцов, проходивший срочную службу в Польше и узнавший язык на слух.

    Командир отметил, что сейчас в населенном пункте идет зачистка от небольших групп противника. Украинское командование не разрешает им отступать, поэтому шансов выйти у них практически нет, и единственным выходом остается сдача в плен.

    Российские подразделения продолжают отрезать части противника, развивая наступление на Краматорск. Офицер подчеркнул, что линия Авдеевка – Константиновка – Краматорск является одним из главных рубежей обороны, и после взятия первых двух городов продвижение должно пойти более стремительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня командир батальона с позывным «Моздок» заявил о полной утрате противником возможности выхода из города.

    В начале июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении этого населенного пункта.

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    15 июля 2026, 14:30 • Новости дня
    Дробницкий назвал последствия «санкций Грэма» против России

    Американист Дробницкий: «Санкции Грэма» против России станут провалом политики США

    Дробницкий назвал последствия «санкций Грэма» против России
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Законопроект покойного сенатора Линдси Грэма о санкциях США против России, вероятно, все же будет принят. Однако такое решение не только станет самым заметным за последние десятилетия провалом санкционной политики Вашингтона, но и подтолкнет нынешнюю западную систему к развалу, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) был брокерской фигурой в США, поскольку брал деньги у обеих групп влияния: и у израильской, и у евроатлантической. Некоторые ошибочно, на мой взгляд, указывают на то, что у него сложилась «персональная химия» с Дональдом Трампом. На деле покойного сенатора не любили даже однопартийцы», – говорит американист Дмитрий Дробницкий.

    По его мнению, законопроект об усилении санкций США против России, составленный Грэмом, в конце концов будет принят. «Многие в Штатах говорят, что это сделают в память о законодателе. Но на деле еще сам Грэм и его коллега-демократ Ричард Блюменталь сообщали, что достигли договоренности с Трампом о прохождении билля», – указал собеседник.

    Высокую вероятность принятия проекта эксперт объясняет тем, что евроатлантическое лобби и антироссийские «ястребы» «нашли дорожку в Белый дом», и политическая система, которую Трамп не смог ни сломать, ни реформировать, сыграла против американского лидера. «Кроме того, очевиден дрейф президента США. Еще весной 2025 года стало понятно, что он не способен в приказном порядке заставить Киев и Европу договориться о мире на приемлемых для России условиях», – добавил Дробницкий.

    С того момента европейцы продолжали применять в отношении Трампа целую серию приемов с лестью и заискиванием. «Параллельно последовали заявления и призывы вроде гарантий для Украины в духе пятой статьи Устава НАТО, присоединения к переговорам Евросоюза – вплоть до присутствия так называемых миротворческих частей после урегулирования украинского кризиса. Американская администрация все это слушала, но почти не возражала», – отметил политолог.

    Следующий «накат» произошел после начала противостояния США и Израиля с Ираном, продолжил аналитик. «Было очевидно, что слишком много матчасти, переданной еврейскому государству, потребуют от евроатлантического лобби немедленного действия. И оно последовало: зазвучали требования направить ресурсы на восточный фланг НАТО», – детализировал американист. По его мнению, проект санкций имени Грэма – часть разворота Трампа в сторону интересов Евроатлантики.

    «Речь фактически идет о введении ограничений против России в пользу Украины, поскольку удовлетворяются требования Европы и Киева по давлению на Москву. Причем предполагается применение инструмента вторичных санкций, а глава Белого дома, как известно, любит развязывать тарифные войны», – уточнил Дробницкий. Он напомнил, что ранее президент США неоднократно грозил Китаю и Индии пошлинами за покупку российских энергоресурсов. «Сложно представить, что после введения новых санкций Пекин «прогнется», а Индия не найдет лазеек», – заметил спикер.

    Как бы то ни было, после принятия билля разница между администрациями Трампа и Джо Байдена сведется лишь к тому, что в бюджете США не предусмотрены деньги на производство оружия для прямой передачи его Украине, указал американист. Впрочем, оговорился он, впереди бюджетный процесс, и Конгресс настроен в этом вопросе решительно.

    Как напомнил Дробницкий, объективные процессы требовали от Штатов найти такого лидера, который смог бы обеспечить относительно мягкий выход страны из финансово-экономической системы Запада. «Принятие законопроекта о санкциях против России серьезно повлияет на возможность США выйти из этого пике. Другими словами, билль не только станет самым заметным за последние десятилетия провалом санкционной политики Америки, но и подтолкнет нынешнюю систему к развалу», – допустил собеседник.

    Что касается требования Трампа о праве приостанавливать или отменять ограничения, то это вовсе не попытка противостоять санкционной кампании, а «обычное дело», считает американист. «Всегда исполнительная власть настаивала на том, чтобы президент мог давать послабления, ссылаясь на соображения национальной безопасности и экономических интересов. Кроме того, текущая администрация всегда стремится оставлять максимальную свободу действий. Их тактика сводится к тому, что сегодня они говорят одно, завтра – другое, а в результате, по задумке, должна быть сделка», – уточнил аналитик.

    Рассуждая о перспективах переговоров между Москвой и Вашингтоном по ключевым вопросам в случае принятия «санкций Грэма», Дробницкий высказал мнение, что диалог «находится в коме». «Единственный действительно серьезный вопрос, который страны могли бы обсуждать, – это разграничение зон влияния. Но для западного мира это означало бы признание права России быть великой державой, а также того, что порядок, построенный на правилах, официально демонтирован. А признавать этого они не хотят», – указал спикер.

    Однако поддержание контактов между Москвой и Вашингтоном с дипломатической точки зрения необходимо и правильно, добавил эксперт. «Одобрение в Штатах недружественного по отношению к нам закона, на мой взгляд, не повлияет на переговоры, но, возможно, скажется на осознании и оценках того, в каком состоянии находятся российско-американские взаимоотношения», – заключил Дробницкий.

    Ранее сообщалось, что новый американский законопроект о санкциях против России предусматривает введение ограничений против Банка России, а также Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ. По информации агентства, инициатива предполагает запрет для физических и юридических лиц США на любые операции с этими банками.

    Банкам могут закрыть доступ к американской финансовой системе, в том числе открывать и использовать корреспондентские счета в Штатах. Также планируется заморозка активов под юрисдикцией Вашингтона, ограничение кредитования, инвестиций и выдачи экспортных лицензий. При этом министерство финансов США может освободить от санкций иностранный банк, проводящий крупные операции с подсанкционными организациями, если это отвечает экономическим или внешнеполитическим интересам Америки.

    Законопроект предусматривает санкции против российского руководства, военного командования и российского энергетического сектора. Одной из центральных мер считается возможность введения пошлин размером до 100% для крупнейших покупателей российских нефти (Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан) и природного газа (Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия).

    Впрочем, как выяснило агентство Reuters, предусмотрено исключение для стран, импортирующих менее 15% экспорта природного газа из России и предпринимающих значительные шаги по сокращению таких закупок, что может освободить от действия закона Японию, Францию, Венгрию и Бельгию. Таким образом, основное давление будет направлено на Китай и Индию.

    Инициатива предполагает возможность отмены действия санкций президентом США Дональдом Трампом в случае, если он сочтет, что это отвечает национальным интересам. Как отмечает The Wall Street Journal, если законопроект примут, это станет первым случаем, когда Конгресс разрешит использовать пошлины в качестве геополитического оружия. Издание указывает, что прежде они использовались в качестве инструмента борьбы с недобросовестной торговой практикой.

    На этом фоне примечательно, что бизнес США за четыре года потерял 200 млрд долларов из-за санкций против Москвы. Такую оценку в разговоре с РИА «Новости» высказал главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи. Он признал, что западный бизнес не желал уходить с российского рынка, который был и остается для него привлекательным, стабильным и быстрорастущим.

    Напомним, законопроект представила в начале апреля 2025 года двухпартийная группа членов Сената. Авторами выступили покойный Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов), а также демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь, демократ от Нью-Гэмпшира Джинн Шахин и республиканец от Миссисипи Роджер Уикер.

    Сенаторы более года дорабатывали документ. По информации источника The New York Times, Трамп может проявить готовность поддержать законопроект, если его текст будет предусматривать исключительное право президента приостанавливать или отменять ограничения. Глава Белого дома считает, что эта опция станет для него важным инструментом при проведении переговоров.

    Накануне американский лидер назвал высокими шансы на принятие дорабатываемого в Конгрессе законопроекта об ужесточении санкций в отношении России. «Грэм очень хотел, чтобы этот законопроект был принят. Возможно, в него также будут включены санкции против Ирана и «Хезболлы», – сказал Трамп.

    Китай уже выступил против законопроекта США. Как заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, Пекин примет все необходимые меры, чтобы защитить своих граждан и предприятия. «Применение двойных стандартов и принуждения в конечном итоге приведет только к обратным результатам», – добавил он.

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    14 июля 2026, 19:47 • Видео
    США забирают Ормуз себе. Осилят?

    Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

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    14 июля 2026, 19:28 • Новости дня
    Макрон призвал не допустить капитуляцию Украины перед Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен закончиться капитуляцией Киева перед Россией.

    «История нашего континента показала, какой ценой обходится капитуляция. Мы не совершим эту ошибку снова», – подчеркнул глава государства в видеообращении, опубликованном на YouTube, передает РИА «Новости».

    Политик назвал недопустимыми любые попытки договориться с Москвой, если это нарушает интересы Киева. Он также высказался за дальнейшее оказание помощи Украине.

    Ранее французский лидер рассказал о планах президента США Дональда Трампа передать украинские территории России.

    Позже Макрон констатировал отказ Вашингтона от нейтралитета по данному конфликту.

    Глава российского МИД Сергей Лавров указал на нервозность подобных заявлений президента Франции о недопустимости капитуляции Киева.

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    14 июля 2026, 21:10 • Новости дня
    В ФРГ призвали сделать Калининград «дорогостоящей стратегической уязвимостью» России

    Экс-чиновник Минобороны ФРГ заявил о необходимости пересмотра подхода к Калининграду и Крыму

    В ФРГ призвали сделать Калининград «дорогостоящей стратегической уязвимостью» России
    @ IMAGO/HMB-Media/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший глава аппарата Министерства обороны Германии Нико Ланге выступил с призывом усилить давление на Россию в Калининградской области и Балтийском регионе. Соответствующее заявление он сделал, рассуждая о стратегии европейских стран в отношении Москвы.

    По мнению Ланге, европейским партнерам следует изменить подход к российским стратегическим территориям.

    «Крым и Калининград не должны быть для России стратегическими форпостами. Напротив, они должны превратиться в дорогостоящие стратегические уязвимости», – заявил он, передает RT.

    Он также выразил мнение, что европейским государствам необходимо наращивать давление на Россию в Калининградской области и акватории Балтийского моря. Высказывания Ланге прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий в странах Европы о мерах военного и политического сдерживания России, а также усиления внимания НАТО к Балтийскому региону.

    Напомним, европейские страны отрабатывают сценарии возможной изоляции Калининградской области. В мае глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал НАТО нанести удары по этому региону.

    Сенатор Григорий Карасин счел подобные слова поводом для начала ограниченной военной операции.

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    15 июля 2026, 09:31 • Новости дня
    Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска

    ВС России поразили цеха с БПЛА в порту Одессы и сухогрузы в Черноморске

    Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Высокоточными ударами в порту Одессы поражены резервуары с ГСМ, два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, в порту Черноморска, а также в Днепро-Бугском морском торговом порту уничтожены сухогрузы и контейнеровоз, сообщило Минобороны.

    Минобороны сообщило о продолжении групповых ударов по военной инфраструктуре на Украине высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными аппаратами.

    В морском торговом порту Одессы поражены объекты портовой инфраструктуры, использовавшиеся для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ. Кроме того, на территории порта выведены из строя два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, в том числе узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет», следует из сообщения в Max Минобороны.

    В морском торговом порту Черноморска в Одесской области, как уточнило Минобороны, поражены контейнеровоз и сухогруз, которые доставляли грузы для ВСУ. В Днепро-Бугском морском торговом порту Николаевской области в момент выгрузки поражены два сухогруза, также задействованные в поставках грузов для ВСУ.

    Ранее российские военные нанесли групповые удары по портам Одессы, Черноморска и Днепро-Бугскому с поражением объектов портовой инфраструктуры, резервуаров с топливом и судов.

    Вооруженные силы России продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и судам, работающим в интересах украинской армии, с основной целью в виде государственного морского торгового порта Южный в Одесской области.

    В ходе удара по порту Черноморска российские военные поразили объекты портовой инфраструктуры, резервуары с горюче-смазочными материалами, наливные эстакады, насосную станцию перекачки горючего, склад с боеприпасами, пункт управления контейнерными перевозками и несколько судов, доставлявших грузы для ВСУ.

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    15 июля 2026, 00:55 • Новости дня
    Захарова ответила на реплику Каллас о роли рыбы в политике словами «она протухла»

    Захарова ответила на открытия Каллас о роли рыбы в геополитике

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила реплику главы евродипломатии Каи Каллас после того, как ее инициатива запрета импорта российской рыбы в 21-м пакете санкций была исключена.

    «Когда я пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», – заявила Каллас на пресс-конференции в Брюсселе.

    Ранее она выступила с идеей запретить поставки российских морепродуктов в ЕС, но поддержки ее инициатива не нашла. Но через это Каллас открыла для себя весомую роль рыбы в геополитике.

    «Пока Каллас разбиралась с геополитическим занижением рыбы, она протухла. И не только рыба», – прокомментировала «Комсомольской правде» открытие главы евродипломатии Мария Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия инициировала полный запрет на импорт российской трески. Позже европейские страны исключили из нового документа наиболее жесткие меры. Российская рыба победила санкции Запада.


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    15 июля 2026, 12:34 • Новости дня
    Американист оценил перспективы «санкций Грэма» против России

    Американист Дудаков: Эффект «санкций Грэма» против России будет смазанным

    Американист оценил перспективы «санкций Грэма» против России
    @ Igor Kralj/PIXSELL/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Весной–летом 2025 года, на пике торговых войн, у законопроекта покойного Линдси Грэма* о санкциях против России могли быть реальные последствия. Сейчас же многие страны научились обходить американские ограничения. Поэтому даже если «ястребы» продвинут билль, это вряд ли поможет внешней политике США, а также попыткам Вашингтона давить на Россию, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Законопроект имени Линдси Грэма (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) почти полтора года обсуждается в США. Покойный сенатор пытался его всячески продвинуть, но ему так и не удалось утвердить инициативу на уровне Конгресса», – напомнил американист Малек Дудаков. По его мнению, во-первых, причина в том, что реализация законопроекта изначально выглядела чем-то из области фэнтези.

    «Проект радикален. В изначальной версии предусматривалось введение тарифов в размере 500% в отношении покупателей российских энергоресурсов. Мера затронула бы Китай, Индию и страны Юго-Восточной Азии. Можно представить, что было бы с американской экономикой в этом случае – ничем хорошим для Америки это не закончилось бы», – пояснил собеседник.

    Во-вторых, инициатива не дает никакого дополнительного инструментария исполнительной власти, продолжил политолог. «Дональд Трамп может вводить любые рестрикции и экспортные ограничения без одобрения со стороны Конгресса», – уточнил Дудаков. По его оценкам, законопроект по «санкциям Грэма» изначально рассматривался как рычаг давления на Россию и те страны, которые находятся в тесной кооперации с Москвой.

    «Целью была попытка запугать государства полномасштабными вторичными тарифами и другими мерами, сделав таким образом их более сговорчивыми. Другое дело, что, скажем, Китай и Индия отлично понимают: Вашингтон блефует. Поэтому эффект введения ограничений в итоге окажется смазанным», – считает собеседник.

    Он допускает, что весной–летом 2025 года, на пике торговых войн, у законопроекта могли быть реальные последствия. «Сейчас же многие страны научились обходить американские санкции, – добавил американист. – Таким образом, «ястребы» могут продвинуть билль, но вряд ли это серьезно поможет внешней политике США и попыткам давить на Россию и на наших ближайших контрагентов».

    Ранее сообщалось, что новый американский законопроект о санкциях против России предусматривает введение ограничений против Банка России, а также Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ. По информации агентства, инициатива предполагает запрет для физических и юридических лиц США на любые операции с этими банками.

    Банкам могут закрыть доступ к американской финансовой системе, в том числе открывать и использовать корреспондентские счета в Штатах. Также планируется заморозка активов под юрисдикцией Вашингтона, ограничение кредитования, инвестиций и выдачи экспортных лицензий. При этом министерство финансов США может освободить от санкций иностранный банк, проводящий крупные операции с подсанкционными организациями, если это отвечает экономическим или внешнеполитическим интересам Америки.

    Законопроект предусматривает санкции против российского руководства, военного командования и российского энергетического сектора. Одной из центральных мер считается возможность введения пошлин размером до 100% для крупнейших покупателей российских нефти (Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан) и природного газа (Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия).

    Впрочем, как выяснило агентство Reuters, предусмотрено исключение для стран, импортирующих менее 15% экспорта природного газа из России и предпринимающих значительные шаги по сокращению таких закупок, что может освободить от действия закона Японию, Францию, Венгрию и Бельгию. Таким образом, основное давление будет направлено на Китай и Индию.

    Инициатива предполагает возможность отмены действия санкций президентом США Дональдом Трампом в случае, если он сочтет, что это отвечает национальным интересам. Как отмечает The Wall Street Journal, если законопроект примут, это станет первым случаем, когда Конгресс разрешит использовать пошлины в качестве геополитического оружия. Издание указывает, что прежде они использовались в качестве инструмента борьбы с недобросовестной торговой практикой.

    На этом фоне примечательно, что бизнес США за четыре года потерял 200 млрд долларов из-за санкций против Москвы. Такую оценку в разговоре с РИА «Новости» высказал главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи. Он признал, что западный бизнес не желал уходить с российского рынка, который был и остается для него привлекательным, стабильным и быстрорастущим.

    Напомним, законопроект представила в начале апреля 2025 года двухпартийная группа членов Сената. Авторами выступили покойный Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов), а также демократ от Коннектикута Ричард Блюменталь, демократ от Нью-Гэмпшира Джинн Шахин и республиканец от Миссисипи Роджер Уикер.

    Сенаторы более года дорабатывали документ. По информации источника The New York Times, Трамп может проявить готовность поддержать законопроект, если его текст будет предусматривать исключительное право президента приостанавливать или отменять ограничения. Глава Белого дома считает, что эта опция станет для него важным инструментом при проведении переговоров.

    Накануне американский лидер назвал высокими шансы на принятие дорабатываемого в Конгрессе законопроекта об ужесточении санкций в отношении России. «Грэм очень хотел, чтобы этот законопроект был принят. Возможно, в него также будут включены санкции против Ирана и «Хезболлы», – сказал Трамп.

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    14 июля 2026, 22:16 • Новости дня
    Газманов раскрыл пророческий смысл песни «Офицеры»
    Газманов раскрыл пророческий смысл песни «Офицеры»
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Народный артист России Олег Газманов признался, что один из его хитов – песня «Офицеры» – на фоне ситуации в ряде стран Балтии и Восточной Европы стала пророческой.

    «Предсказание страшное: «На разрытых могилах ваши души хрипят. Что ж мы, братцы, наделали? Не смогли уберечь их. Теперь они вечно в глаза нам глядят». Когда смотришь, что происходит в Польше, в Литве, в Латвии, когда могилы наших воинов, которые освобождали эти страны от фашизма, фактически разрушены, оплеваны, поруганы», – приводит РИА «Новости» слова артиста, сказанные на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

    Газманов напомнил, что написал песню «Офицеры» в 1991 году.

    Композиция была посвящена военнослужащим разных поколений и стала ключевой патриотической песней Газманова. Ее традиционно исполняют на концертах ко Дню Победы и Дню защитника Отечества. Произведение обрело огромную популярность среди военных и ветеранов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, песни Шамана, Майданова и Газманова внесли в школьную программу. Газманов стал вторым в рейтинге лучших исполнителей 2025 года.

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    15 июля 2026, 08:23 • Новости дня
    Атаковавшие Брянское приграничье операторы дронов ВСУ понесли массовые потери

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Операторы БПЛА из состава 105-го Черниговского пограничного отряда, которые били по объектам гражданской инфраструктуры Брянской области, понесли массовые потери, сообщили в российских силовых структурах.

    Операторы дронов из состава 105-го Черниговского пограничного отряда Вооруженных сил Украины понесли серьезные потери, передает ТАСС.

    Эти военнослужащие ранее наносили удары по гражданским объектам на территории Брянской области.

    Информацию о ликвидации украинских специалистов подтвердили в российских силовых структурах. «Анализ некрологов уничтоженных противников в Черниговской области показал массовые потери среди вражеских операторов БПЛА из состава 105-го Черниговского пограничного отряда. Украинские националисты атаковали объекты гражданской инфраструктуры Брянской области и были ликвидированы бойцами «Севера»», – рассказал собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черниговской области Украины увеличилось количество дезертиров в рядах ВСУ.

    Бойцы группировки войск «Север» узнали о назначении командирами взводов курсантов без боевого опыта.

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    14 июля 2026, 19:36 • Новости дня
    На сайте МОК восстановили раздел о России
    На сайте МОК восстановили раздел о России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный портал Международного олимпийского комитета возобновил работу страницы, посвященной российским атлетам.

    Доступ к этому информационному блоку был закрыт с 2023 года, передает РИА «Новости».

    На прошлой неделе исполком организации принял решение о временном восстановлении статуса Олимпийского комитета России. Кроме того, были отменены рекомендации для международных федераций, касающиеся ограничений в отношении отечественных спортсменов.

    Осенью 2023 года ОКР лишился своего статуса из-за включения в состав региональных советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Позднее российская сторона скорректировала устав, исключив всех региональных членов из структуры.

    Напомним, исполком Международного олимпийского комитета восстановил в правах Олимпийский комитет России. Организация рекомендовала снять ограничения на участие российских спортсменов в международных стартах.

    Еврокомиссия осудила возможное возвращение отечественных атлетов на мировую арену.

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    15 июля 2026, 08:08 • Новости дня
    ВС России нанесли групповые удары по портам в Одессе и Черноморске

    ВС России нанесли удары по портам в Одессе и Черноморске

    ВС России нанесли групповые удары по портам в Одессе и Черноморске
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли групповые удары по портам Одессы, Черноморска и Днепро-Бугскому, поражены портовая инфраструктура, резервуары с топливом и четыре судна, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы Российской Федерации продолжили наносить удары по портам на Украине, используемым для доставки грузов для ВСУ, сообщило в Max Минобороны.

    По данным министерства, групповые удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам в портах Одессы и Черноморска в Одесской области. В результате были поражены объекты портовой инфраструктуры, задействованные для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с ГСМ для ВСУ.

    Кроме того, в портах Черноморска и Днепро-Бугского были поражены четыре морских судна, которые, как уточнили в ведомстве, осуществляли доставку грузов в интересах ВСУ. Другие детали произошедшего в сообщении министерства не приводятся.

    Минобороны накануне сообщило о поражении ударными беспилотниками трех сухогрузов на рейде порта Одесса, задействованных в интересах ВСУ.

    В ходе удара по порту Черноморска российские военные поразили плавучий док для подводных дронов ВСУ, резервуары с ГСМ и несколько транспортных судов.

    В ночь на 12 июля высокоточное оружие и беспилотники уничтожили на побережье Одесской области места хранения горючего, склады вооружений и транспортные суда украинской армии.

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    15 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Эксперт объяснил выбор целей для новых ударов по портам Одессы и Черноморска

    Эксперт Анпилогов: Новые удары по украинским портам снижают способность Киева бить вглубь России

    Эксперт объяснил выбор целей для новых ударов по портам Одессы и Черноморска
    @ Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Удары России по украинским портам важны не только для истощения логистического маршрута, но и для урона ВПК противника. Киев использует мощности станочного парка портовых заводов для сборки беспилотников и ремонта военной техники, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее ВС России ударили по портам в Одессе, Черноморске и Николаеве.

    «Россия регулярно бьет по портовой инфраструктуре противника, чтобы истощить логистические цепочки ВСУ. Более того, сам факт удара повышает страховочную стоимость судов. Это, в свою очередь, естественным образом сокращает количество проходящих кораблей», – говорит военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Другими словами, после каждой серии ударов все меньше бизнесменов решаются отправлять в украинские порты свои сухогрузы и контейнеровозы. «Само судно стоит в разы дороже, чем фрахт», – указал спикер.

    Аналитик также обратил внимание на то, что значимость российских ударов повышается параллельно с наращиванием Западом усилий по созданию в Болгарии и Румынии морского центра. «Вероятно, сухогрузы и контейнеровозы, пораженные в Одессе, Черноморске и Николаеве, могли прийти из румынской Констанцы, а также болгарских Варны и Бургаса», – допустил эксперт.

    «Как бы то ни было, истощение логистических цепочек черноморских поставок существенно сокращает не только военные возможности ВСУ непосредственно на фронте, но и снижает их способности бить вглубь территории России», – заметил собеседник.

    «Более того, затопление судов в порту делает невозможным для других кораблей работу у причальной стенки, а вынос портовых кранов не позволяет проводить манипуляции более чем на 80 метров. Поражение судов, которые на первый взгляд кажутся гражданскими, необходимо еще и потому, что на деле ВСУ используют их для запуска безэкипажных катеров и совершения терактов против России», – уточнил спикер.

    Атакованные Россией объекты в Одессе, Черноморске и Николаеве также имеют важное значение из-за располагающейся там инфраструктуры. «Порты – это готовые площадки для организации военных производств с развитым станочным парком, подведенным электричеством, подъездными путями, другими коммуникациями. А фактическое нахождение в черте города, по задумке Киева, должно обеспечивать их прикрытие гражданскими объектами», – продолжил Анпилогов.

    Он напомнил, что в трех атакованных портах со времен СССР работали Ильичевский и Одесский судоремонтные заводы, Николаевский судостроительный завод «Океан», завод имени 61 Коммунара. «При этом мощности одесского порта использовались для узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет». Этот беспилотник дальностью около 800 км используется для ударов по мирным жителям и гражданским объектам в европейской части России», – заметил собеседник.

    Системность атак на черноморские порты объясняется также точечной работой российских сил. «У нас нет задачи полностью уничтожить всю инфраструктуру. К тому же причалы не так просто вывести из строя – это фундаментально крепкие конструкции. Россия использует не дорогие ракеты, вроде «Искандера», а БПЛА «Герань», делая ставку на массовость. После каждой атаки военное руководство оценивает нанесенный урон и планирует следующие удары», – объяснил эксперт.

    Ранее Минобороны сообщило в своем канале в Max о групповых ударах высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА по черноморским портам Украины. Так, в Одессе были поражены объекты инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ.

    В Черноморске, а также в порту «Днепро-Бугский» Николаевской области были атакованы контейнеровозы и сухогрузы, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что удары по портам должны стать частью изоляции Украины, и рассказывала, как Киев сделал FPV-дроны главным оружием террора.

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    14 июля 2026, 23:40 • Новости дня
    Экипаж «Союз МС-29» успешно перешел на МКС

    Экипаж «Союз МС-29» перешел на МКС

    Экипаж «Союз МС-29» успешно перешел на МКС
    @ Скриншот с видео пресс-службы Роскосмоса

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские космонавты Петр Дубров и Анна Кикина с астронавтом НАСА Анилом Менони открыли люки корабля «Союз МС-29» и перешли на борт Международной космической станции (МКС).

    «Как с первого раза радость, самочувствие вполне адекватное ситуации. В моем случае это второй раз, и как-то по-другому воспринимает тело, чем в первый раз», – поделилась Анна Кикина с борта МКС.

    Ее коллега Петр Дубров добавил, что есть ощущение возвращения к чему-то привычному, в чем уже бывал долговое время, работал, проводил время с коллегами.

    «Когда взлетаешь, действительно кажется, что на Земле была этакая командировка, а сейчас вернулся как будто бы домой», – признался он.

    На орбитальной станции экипаж «Союз МС-29» встречали российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, американские астронавты Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Кристофер Уильямс, представитель Европейского космического агентства Софи Адено.

    Экипаж «Союза» Дубров, Кикина и Менон проведет на орбите 261 сутки, выполнит 38 экспериментов, проведет два выхода в открытый космос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета «Союз-2.1а» с кораблем стартовала во вторник с космодрома Байконур. Спустя несколько часов «Союз МС-29» успешно  пристыковался к МКС. Космонавт Кикина показала трогательный рисунок перед отправкой на МКС.

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    14 июля 2026, 21:03 • Новости дня
    Эксперт: Поручение президента о переезде госкорпораций в регионы создаст новые центры роста

    Политолог Данилин: Госкорпорации могут стать драйверами роста российской глубинки

    Эксперт: Поручение президента о переезде госкорпораций в регионы создаст новые центры роста
    @ Tim Hall/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Перенос штаб-квартир госкорпораций из Москвы в регионы может стать одним из инструментов нового этапа пространственного развития России. Это решение запустит в субъектах федерации цепную реакцию экономического роста – от создания рабочих мест до развития инфраструктуры и малого бизнеса, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Во вторник президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ. Среди них – поручение правительству по перемещению госпкорпораций из Москвы в регионы.

    «Перенос головных офисов и отдельных подразделений крупных компаний в регионы – это часть пространственной стратегии развития страны, в рамках которой акцент постепенно смещается от одной столичной агломерации к формированию нескольких сильных центров роста по всей России. Такой подход позволяет сделать экономическую систему страны более сбалансированной», – сказал политолог Павел Данилин.

    По его словам, появление в регионе крупной корпорации дает эффект, который выходит далеко за пределы самой компании. «Когда в субъект заходит крупный работодатель, он приводит с собой не только специалистов и новые рабочие места, но и развитие сопутствующих отраслей. Растет строительство, расширяется сфера услуг, увеличиваются налоговые поступления. Вокруг таких центров постепенно формируется новая экономическая активность, которая начинает работать на развитие всей территории», – пояснил эксперт.

    При этом, отметил Данилин, подобный процесс уже идет не только в государственном секторе. «Отдельные команды «Яндекса», «ВКонтакте», Ozon и Авито уже работают в Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани и Калининграде. При этом компании сохраняют свои штаб-квартиры в Москве, но выносят часть ключевых подразделений в регионы, создавая там новые центры компетенций», – отметил собеседник.

    «Такая же логика постепенно распространяется и на крупнейшие государственные компании. «Росатом», «Ростех», РЖД и «Сбер» развивают региональные центры присутствия, а переезд штаб-квартиры «Газпрома» в Санкт-Петербург и «Русгидро» в Красноярск стали наиболее заметным примером такого подхода. Это показывает, что развитие крупных экономических центров за пределами Москвы является вполне реализуемой задачей», – добавил политолог.

    По его мнению, поручение президента о контроле переезда госкорпораций имеет долгосрочное значение для регионов. «Речь идет не только о росте отдельных экономических показателей. Увеличиваются доходы бюджетов, расширяется рынок труда, появляются новые возможности для специалистов и бизнеса. В результате меняется сама структура экономики территорий, а их финансовая зависимость от одного центра постепенно снижается», – объяснил Данилин.

    «В конечном счете, и это главное – повышается качество жизни людей. Развитие крупных работодателей становится стимулом для обновления городской среды, появления новых сервисов и создания рабочих мест. У жителей регионов появляется больше возможностей строить карьеру и развивать свой бизнес там, где они живут, не обязательно переезжая в столицу», – резюмировал политолог.

    Ранее Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам XXIX Петербургского международного экономического форума. Среди ключевых решений – поручение правительству РФ представить сведения о численности и доле работников госкорпораций и компаний с госучастием, которых планируется переместить из Москвы в другие регионы.

    Мера затронет те компании, где численность сотрудников в столице превышает две тыс. человек. Правительству предстоит собрать данные о совокупной доле перемещаемых работников и детально проработать графики переезда, а отчет с конкретными сроками ожидается до 30 сентября 2026 года.

    Ответственным за исполнение назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Поручение стало частью комплекса мер по сбалансированному развитию регионов, включая разработку стратегий по цифровым платформам, инвестпроектам и правовому режиму для городов опережающего развития

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    14 июля 2026, 22:43 • Новости дня
    Собянин: В сторону Московского региона за последние сутки летело 340 БПЛА

    Собянин: За последние сутки 340 дронов летело в сторону Москвы

    Tекст: Катерина Туманова

    Вечером вторника столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о 340 дронах ВСУ, летевших в сторону Московского региона, часть из которых была уничтожена силами ПВО на подлете к городу.

    «За последние сутки в направлении Московского региона летело 340 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Более 50 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве», – написал он в Max-канале.

    Ранее, около 21 часа во вторник, Собянин сообщил об уничтожении еще семи беспилотников под Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за ночь над Россией уничтожили 288 дронов ВСУ. Силы ПВО сбили 252 украинских дрона за вторник, 14 июля.

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