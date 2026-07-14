Корабль «Союз МС-29» с новым экипажем МКС успешно стартовал с Байконура

Поддубный: По инициативе «Единой России» создают места памяти Героев СВО

Tекст: Валерия Городецкая

Объект благоустроен по партийной Народной программе, говорится в канале «Единой России» в Max.

В рабочей поездке также участвовали губернатор региона Владимир Владимиров и депутат Госдумы Зураб Макиев.

«Мы живем во время, когда личное мужество стало социальной нормой, и мы не можем позволить, чтобы Герои существовали только в телевизоре. Они являются ориентирами для жителей нашей страны и, в первую очередь, для детей. Мы должны сделать так, чтобы время героев было отражено везде», – подчеркнул журналист.

В свою очередь Якушев обратил внимание на необходимость комплексной застройки современных микрорайонов. По его словам, помимо жилых домов нужно возводить спортивные объекты и комфортные зоны отдыха. Политик добавил, что по Народной программе в стране уже благоустроено около 120 ты. общественных пространств, а в выборе проектов приняли участие 70 млн россиян.

В начале июля Поддубный заявил о необходимости бесшовного перехода военных специалистов на гражданские специальности.

В мае Владимир Якушев сообщил о включении конкретных региональных инициатив в новую Народную программу партии.

Весной секретарь Генсовета «Единой России» рассказал о благоустройстве 120 тыс. общественных пространств по всей стране.