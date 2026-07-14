Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
Корабль «Союз МС-29» с новым экипажем МКС успешно стартовал с Байконура
Носитель «Союз-2.1а» оторвался от стартовой площадки № 31 космодрома Байконур, следует из трансляции Роскосмоса.
На борту находятся три члена экипажа, передает ТАСС. Примерно через девять минут после пуска аппарат отделится от ракеты и выйдет на заданную орбиту. Полет пройдет по быстрой двухвитковой схеме сближения. Ожидается, что стыковка с модулем «Причал» состоится около 20:56 по московскому времени.
Ранее специалисты установили ракету с кораблем «Союз МС-29» на стартовый стол Байконура. Государственная комиссия официально разрешила запуск космического аппарата.
Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов поблагодарил руководителя НАСА Джареда Айзекмана за поддержку экипажа перед стартом.