  • Новость часаКремль: Обсуждение гарантий Украине без России исключает Европу из урегулирования
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    Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа не может защититься от американского хамства

    Как бы европейцы ни ненавидели Трампа, как бы ни тяготились своей зависимостью от Америки, они вынуждены страдать и терпеть. В надежде на то, что после ухода Трампа хоть что-то изменится.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Холодная война в спорте сменилась холодным миром

    В каком состоянии российский спорт подошел к долгожданному, но половинчатому снятию блокады? Команды закалились в «Играх БРИКС» и «Играх будущего», мы научились делать качественные турниры в заданных условиях. Но эти соревнования все же не заменят конкуренции на высшем уровне.

    13376 комментариев
    14 июля 2026, 14:42 • Новости дня

    Биржевые цены на европейский газ превысили 630 долларов

    Стоимость газа в Европе достигла 632 долларов на фоне ближневосточного конфликта

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки фьючерсов на голубое топливо ускорили рост на фоне очередного витка напряженности между США и Ираном, превысив отметку 630 долларов за тысячу кубометров.

    Во вторник днем августовские контракты по индексу крупнейшего европейского хаба TTF прибавили в цене 4,5%, передает РИА «Новости».

    Стоимость тысячи кубометров на лондонской бирже ICE достигла 632,2 доллара. Накануне расчетная цена торгового дня составляла 604,7 доллара.

    Стремительное удорожание углеводородов обусловлено новой волной эскалации на Ближнем Востоке, где США и Иран продолжают обмениваться ударами. На этом фоне американский президент Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в регионе. «Штаты намерены обеспечивать безопасность Ормузского пролива и получать за это плату», – заявил он.

    Текущий рост газовых котировок начался в марте после первых атак по иранской территории. Максимум за время конфликта зафиксировали 19 марта на уровне 853,7 доллара из-за резкого сокращения производства СПГ Катаром. При этом исторический рекорд европейского рынка был установлен весной 2022 года на отметке 3892 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость голубого топлива на европейских площадках увеличилась до 593 долларов за тысячу кубометров.

    Неделей ранее котировки на газ достигли отметки 567 долларов.

    В начале прошлого месяца цены июльских фьючерсов превысили 600 долларов.

    13 июля 2026, 18:45 • Новости дня
    Deutsche Bank и UniCredit подали иск к Linde из-за потерь после ухода из России
    Deutsche Bank и UniCredit подали иск к Linde из-за потерь после ухода из России
    @ Matthias Balk/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупнейшие европейские банки Deutsche Bank и UniCredit начали судебное разбирательство с германской промышленной группой Linde, требуя компенсировать убытки, возникшие после прекращения ее деятельности в России.

    Как пишет FT, финансовые организации пытаются вернуть сотни миллионов евро активов, которые были заморожены российскими судами. Как отмечает FT, Deutsche Bank оценивает свои потери примерно в 244 млн евро, UniCredit – около 460 млн евро, а Commerzbank – примерно в 90 млн евро, передает ТАСС.

    Первое заседание по делу Deutsche Bank состоится 14 июля во Франкфурте. Банк требует от Linde выплатить 260 млн евро компенсации.

    В основе спора лежат контракты, заключенные в 2021 году между консорциумом с участием Linde и компанией «Русхимальянс» на строительство газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. В рамках соглашения российская сторона перечислила Linde около одного млрд евро, а европейские банки предоставили гарантии по авансовым платежам и исполнению обязательств перед «Русхимальянсом».

    После начала специальной военной операции и введения санкций Евросоюза Linde в 2022 году приостановила работу в России. Банки, в свою очередь, отказались выполнять выданные гарантии, заявив, что соответствующие выплаты могут нарушать ограничения ЕС. Теперь кредитные организации настаивают на возмещении понесенных убытков, связанных с невозможностью исполнения обязательств и последующим замораживанием средств.

    Ранее российский суд арестовал активы Deutsche Bank по иску компании «Русхимальянс». Позже петербургский арбитраж взыскал с Commerzbank почти 95 млн евро по гарантиям контракта с Linde.

    В конце 2024 года «Русхимальянс» подал очередной иск к нидерландскому подразделению этой германской группы.

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    13 июля 2026, 18:37 • Новости дня
    Путин обсудил с военкором ложь ЦИПСО
    Путин обсудил с военкором ложь ЦИПСО
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Попытка противника влиять на умы наших граждан использовалась еще нацистским преступником Йозефом Геббельсом, заявил президент России Владимир Путин в ходе форума Народного фронта «Все для Победы!» в разговоре с военкором Первого канала Ириной Куксенковой. По его словам, сейчас вражеская пропаганда для этих целей использует новые технологии.

    В ходе беседы с президентом Куксенкова затронула тему ведущейся противником информационной войны, передает ТАСС. «Мы должны быть начеку, мы должны быть собраны, мы должны быть внимательны, чтобы не стать жертвами вот этого влияния, чтобы не стать невольно агентом ЦИПСО, чтобы не разносить вот эту ложь», – сказала военкор.

    По ее словам, противник борется не только за умы наших детей, но и за всех россиян: «Сейчас ведется активная фаза информационной войны. И вот я как человек, который большую часть своей жизни посвятил военной журналистике, вижу механизм этой информационной войны, которую они применяют, – это новые практики, новые методики, которые похожи на то, как ведут себя мошенники, звонящие из кол-центра, когда старушки добровольно относят все свои сбережения и потом не понимают, как они это сделали самостоятельно».

    Куксенкова подчеркнула, что среди пострадавших есть люди с научной степенью, с критическим мышлением, однако они все равно стали жертвами мошенников, не понимая как это произошло. Говоря об информационных атаках, она подчеркнула их серьезную опасность: «Здесь другое. Здесь не наши сбережения, здесь наша страна».

    Владимир Путин ответил, что воздействие на общественное сознание является одним из инструментов информационного противостояния, который развивается вместе с технологиями. «Попытка повлиять на умы – это современное оружие. Такое же, как и современные беспилотники. Это все то же самое. Оно применяется давно», – сказал президент.

    Глава государства подчеркнул, что методы информационного воздействия постоянно совершенствуются. «Геббльс еще говорил – чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Просто все совершенствуется на новом технологическом уровне», – отметил Путин.

    По словам президента, отсутствие профессиональной и своевременной реакции на информационные атаки может привести к серьезным последствиям. «Результат может оказаться для нас очень серьезным, если профессионально и своевременно на это не реагировать, имея таких, как вы. Вам спасибо большое», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин сравнил заявления Евросоюза о российской угрозе с ложью по стандартам Йозефа Геббельса.

    Месяцем позже глава МИД Сергей Лавров назвал министра иностранных дел Германии хорошим учеником этого нацистского пропагандиста.

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    13 июля 2026, 19:47 • Видео
    Зеленский разогнал кабмин. Чего ждать?

    Владимир Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и о «новой политической стратегии», главной частью которой, судя по всему, станет новый министр обороны.

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    13 июля 2026, 14:36 • Новости дня
    Каллас сообщила о планах создать морской центр ЕС в Черном море

    Каллас: ЕС создаст центр для обеспечения морской безопасности в Черном море

    Каллас сообщила о планах создать морской центр ЕС в Черном море
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры иностранных дел государств Евросоюза обсуждают стратегию безопасности в Черном море, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    По ее словам, планируется создать специальный центр для защиты критической инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    «Сегодня мы обсудим стратегию по Черному морю. У нас уже готов проект морского центра, над которым совместно работают Болгария и Румыния. Он направлен на защиту критической инфраструктуры, а также противодействие гибридным угрозам в этом регионе», – заявила Каллас перед заседанием Совета ЕС.

    По данным издания Euractiv, европейские дипломаты планируют согласовать практические детали работы новой структуры. В повестке дня значатся вопросы ротационной системы командования и выбор места для размещения штаб-квартиры. Ожидается, что инициативу реализуют под руководством Софии и Бухареста.

    При этом между странами объединения сохраняются разногласия о роли Турции как долгосрочного партнера проекта. Создаваемый центр должен улучшить контроль за ситуацией на море и дополнить совместную противоминную деятельность Анкары, Бухареста и Софии.

    Ранее Румыния, Болгария и Турция договорились совместно обеспечивать безопасность подводной инфраструктуры Черного моря.

    Еврокомиссия в прошлом году разработала план создания специального хаба для мониторинга судоходства.

    Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил о готовности Анкары возглавить морскую оперативную зону в регионе.

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    13 июля 2026, 09:25 • Новости дня
    Каллас сообщила о провале согласования 21-го пакета санкций против России

    Послы Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России

    Каллас сообщила о провале согласования 21-го пакета санкций против России
    @ Michael Brandt/dpa/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Послы ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций к встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Послы стран Европейского союза не смогли утвердить 21-й пакет санкций против России к встрече министров иностранных дел в Брюсселе, рассказала глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    «Работа над 21-м пакетом санкций не закончена», – сообщила дипломат.

    По ее словам, европейские министры надеются внести в черный список 250 человек в рамках промежуточных ограничений. Уточняется, что речь идет о людях, работающих в различных отраслях, передает ТАСС.

    Ранее издание Euractiv отмечало, что государства ЕС также не смогли договориться о предложенном Еврокомиссией плане запрета на въезд для участников спецоперации. Причиной отказа стала невозможность технической реализации этой инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку направленных против уровня жизни россиян ограничений.

    Страны Евросоюза приступили к обсуждению новых мер для российского военно-промышленного комплекса.

    Позже европейские дипломаты допустили вероятность отклонения двадцать первого пакета санкций из-за исключения наиболее жестких инициатив.

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    13 июля 2026, 18:54 • Новости дня
    Каллас заявила о провале идеи ЕС запретить поставки российских морепродуктов
    Каллас заявила о провале идеи ЕС запретить поставки российских морепродуктов
    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия предлагала ввести эмбарго на импорт морепродуктов из России, однако инициатива не нашла поддержки, сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.

    «Сначала о рыбе. Когда я пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», – сказала она, передает ТАСС.

    По итогам встречи руководителей министерств иностранных дел государств Евросоюза она подтвердила полный отказ от ограничений на поставки российской рыбы. Сам 21-й пакет рестрикций на прошедшем заседании вновь остался неутвержденным.

    Каллас также объяснила логику формирования ограничительных мер. По ее словам, европейские чиновники всегда выдвигают максимально жесткие предложения, заранее понимая неизбежность исключения некоторых пунктов для итогового согласования сильного документа.

    Ранее Еврокомиссия инициировала полный запрет на импорт российской трески. Позже европейские страны исключили из нового документа наиболее жесткие меры.

    В итоге послы государств Евросоюза не утвердили 21-й пакет антироссийских санкций.

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    14 июля 2026, 10:29 • Новости дня
    Европа и Украина создали коалицию по ПРО

    Девять стран Европы решили создать для Украины систему ПРО

    Европа и Украина создали коалицию по ПРО
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Девять европейских государств договорились поддержать разработку украинской системы противоракетной обороны для снижения зависимости от американских технологий.

    Европейские страны создали «чисто оборонительную коалицию по противоракетной обороне», пишет Politico. В нее вошли Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Британия.

    Они поддержат разработку системы Project Freyja компанией Fire Point. Новая ПРО должна интегрироваться с существующими радарами стандарта НАТО и стать дешевой альтернативой американским комплексам Patriot.

    «То, что мы здесь строим, предназначено не только для Украины. Это демонстрация того, что Европа может обеспечить свою собственную безопасность, защитить свои интересы и действовать с силой», – заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Разработка системы сопряжена с техническими и промышленными трудностями, однако Владимир Зеленский надеется на ее запуск через год.

    Украина испытывает нехватку перехватчиков из-за их использования США и союзниками на Ближнем Востоке. Зеленский подчеркнул потребность в 300 ракетах Patriot к зиме.

    Макрон также пообещал передать Киеву лицензию на производство перехватчиков Aster, крылатых ракет SCALP и бомб A2SM, а также поставить 16 истребителей Rafale в 2028-2029 годах и батареи SAMP/T.

    Британский премьер-министр Кир Стармер подтвердил присоединение страны к кредиту ЕС для Украины на 90 млрд евро. Две трети этих средств направят на оборонные нужды, что позволит британским компаниям получать контракты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, девять европейских государств и Украина объявили о формировании оборонительной коалиции против баллистических ракет.

    Президент США ранее пообещал передать Киеву лицензию на производство зенитных комплексов Patriot.

    Российские и западные эксперты исключили возможность быстрого решения проблемы украинской противовоздушной обороны.

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    14 июля 2026, 06:39 • Новости дня
    Аномальная жара заставила Францию экстренно вскрыть зимние запасы газа
    Аномальная жара заставила Францию экстренно вскрыть зимние запасы газа
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Франция в начале июля выкачала из подземных газохранилищ свыше 200 миллионов кубометров газа: запасы, предназначенные для зимнего отопительного сезона, приходится тратить уже летом из-за массовой работы кондиционеров, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE)..

    В начале июля из французских подземных хранилищ пришлось выкачать более 200 млн кубометров газа из-за массового включения кондиционеров, передает РИА «Новости». Обычно запасы топлива формируются летом для зимнего отопительного сезона, однако сейчас почти половина закачиваемого объема сразу же расходуется.

    За первые десять дней июля в хранилища поступило 367,9 млн кубометров газа, при этом обратно было отобрано 211,5 млн кубометров. Это максимальный десятидневный объем выкачки с момента окончания отопительного сезона весной. Темпы заполнения хранилищ оказались рекордно низкими: общий объем запасов увеличился лишь на 0,14%, тогда как годом ранее прирост составлял 0,29%.

    «Сейчас на всю инфраструктуру Европы легла нагрузка сопоставимая с пиковыми зимними месяцами по потреблению ресурсов - это касается и газа. Причина: аномальная жара и рост нагрузки на весь ресурсоснабжающий комплекс за счет кондиционеров и вынужденный перевод всех охладительных системы на максимальные мощности», – пояснил финансовый советник Алексей Родин. Независимый эксперт Леонид Хазанов добавил, что активный отбор топлива продолжится как минимум две недели из-за высоких температур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Газпром» спрогнозировал дефицит газа в европейских подземных хранилищах к началу отопительного сезона.

    Европейский союз понизил необходимый уровень заполнения резервуаров перед зимой с 90 до 80 процентов.

    Еще в мае Франция перешла к нетто-отбору топлива на фоне рекордно слабого пополнения запасов.

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    13 июля 2026, 07:33 • Новости дня
    FT: Евросоюз закупил рекордное количество СПГ у России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В первой половине года европейские страны закупили почти 10 млн тонн сжиженного природного газа с российского предприятия «Ямал СПГ», значительно увеличив объемы поставок, сообщает британская пресса.

    Европейский союз в первой половине года импортировал рекордные 9,89 млн тонн сжиженного природного газа с крупнотоннажного завода «Ямал СПГ», что на 18% больше показателя прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    Основными покупателями российского топлива выступили Франция, Бельгия и Испания, закупившие 3,6 млн, 2,9 млн и 2,7 млн тонн соответственно. За эти поставки Европа могла заплатить около 6 млрд евро.

    В январе Совет ЕС утвердил запрет на поставки российского СПГ с 2027 года, а трубопроводного газа – с осени того же года. Ограничения на импорт по краткосрочным контрактам начали действовать уже весной.

    При этом поставки топлива в страны Азии за аналогичный период упали на 74%, составив 510 тыс. тонн. Источники издания отметили, что снижение экспорта в этот регион продиктовано опасениями возможных санкций со стороны Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе – апреле года экспорт российского сжиженного природного газа в европейские страны ощутимо возрос. В марте европейские государства ввезли российского газа на 933 млн долларов. В мае импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа из России достиг 2,267 млрд кубометров.

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    13 июля 2026, 21:32 • Новости дня
    ЕС, Британия и Украина создали новую коалицию противоракетной обороны

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Девять европейских государств и Украина объединились для разработки совместного противоракетного потенциала и защиты континента от новых угроз.

    Лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Британии, а также киевский режим объявили о формировании новой оборонительной инициативы, передает РИА «Новости».

    Цель объединения заключается в разработке возможностей для противодействия баллистическим ракетам.

    «Мы, лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Украины и Британии, признавая растущую угрозу, которую представляют баллистические ракеты, и возрастающую важность оборонных возможностей для безопасности европейского континента, объявляем сегодня о начале создания оборонительной коалиции против баллистических ракет», – говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Елисейского дворца.

    Новое объединение призвано дополнить уже существующие системы противоракетной обороны, выстроив общие возможности для всей Европы. Участники планируют разработать единые эксплуатационные требования, сформировать технические рабочие группы и подготовить дорожные карты развития.

    Государства-основатели также пригласили присоединиться к инициативе другие страны, которые разделяют их принципы и стратегические цели в сфере безопасности.

    В мае Киев запланировал производство собственных систем противоракетной обороны из-за нехватки американских перехватчиков.

    В июне британское оборонное ведомство успешно протестировало новые высокоточные баллистические ракеты Nightfall для нужд ВСУ.

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    14 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Кремль: Обсуждение гарантий Украине без России исключает Европу из урегулирования
    Кремль: Обсуждение гарантий Украине без России исключает Европу из урегулирования
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытки европейских государств сформулировать гарантии безопасности по Украине без учета интересов Москвы закрывают им путь к участию в процессе мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Формулировать гарантии безопасности без участия России невозможно. Если действительно, действительно, это позиция европейцев убежденная, и, если они настаивают на этой позиции, это абсолютно исключает возможность участия европейских стран в процессе урегулирования», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами, передает РИА «Новости».

    Комментируя недавнее заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке гарантий безопасности для Киева без участия российской стороны, Песков отметил, что подобные инициативы лишь подтверждают тупиковость выбранного европейцами курса. По его словам, такой подход не способствует конструктивному диалогу.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал обсуждение гарантий безопасности для Киева без участия Москвы.

    Ранее в Кремле констатировали невозможность участия европейских государств в мирном урегулировании кризиса.

    В январе глава немецкого правительства признал необходимость согласия России для развертывания многонациональных сил на украинской территории.

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    13 июля 2026, 20:22 • Новости дня
    Каллас сообщила о вызове представителя России при ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейские дипломаты намерены провести беседу с отечественным посланником на фоне введения санкционных ограничений за предполагаемые хакерские нападения на инфраструктуру западных стран.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала демарш в отношении Москвы из-за бездоказательных обвинений в компьютерных взломах, передает РИА «Новости». «ЕС вызовет представителя России при Европейском союзе», – сказала она по итогам заседания министров иностранных дел.

    Накануне европейские власти ввели санкции против девяти физических лиц и четырех организаций. Их безосновательно подозревают в причастности к хакерским атакам на страны Европы и на Украину. Российская сторона неоднократно отвергала подобные нападки.

    В начале июня президент РФ Владимир Путин отмечал, что все западные заявления о российских компьютерных взломах строятся исключительно на формулировке «весьма вероятно». Глава государства напомнил об отсутствии хотя бы одного доказанного факта подобных преступлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз ввел новые санкции против девяти физических лиц и четырех организаций из-за предполагаемых кибератак.

    Власти ЕС внесли в черный список членов разведывательной группы Turla.

    Министерство иностранных дел Франции вызовет российского посла в связи с масштабной кампанией кибершпионажа.

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    13 июля 2026, 12:01 • Новости дня
    Кобахидзе обвинил Каллас в «постыдном абсурде»

    Кобахидзе обвинил Каллас в постыдном абсурде

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил об «абсурде» европейской бюрократии, которая в понедельник в Брюсселе на уровне глав МИД ЕС обсуждает Черноморский регион без участия его страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Европейская бюрократия ставит себя в комичное положение. Грузия обеспечивает связь с Черным морем семи государств, абсурдно не учитывать нашу роль», – сказал он на пресс-конференции.

    Комментируя заявление комиссара ЕС по внешней политике и безопасности Каи Каллас о нежелании говорить с правительством Грузии при готовности поддерживать народ страны, которое она сделала в Брюсселе перед форумом, председатель грузинского кабмина назвал его «полностью постыдным».

    «Такая позиция (Каллас) заслуживает очень тяжелых оценок», – сказал Ираклий Кобахидзе, отметив, что еврокомиссар фактически отказалась признавать суверенитет Грузии и волеизъявление ее граждан.

    «Постыдное отношение со стороны Каи Каллас к Грузии и ее народу, очень тяжелое», – заявил он.

    При этом премьер-министр Грузии заявил об открытости к сотрудничеству с Евросоюзом, который заморозил отношения с Тбилиси два года назад, обвиняя якобы в «отступлении от демократии».

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    11 июля 2026, 15:37 • Новости дня
    Euractiv назвал Евросоюз разваливающейся футбольной командой

    Издание Euractiv назвало Евросоюз разваливающейся футбольной командой

    Tекст: Мария Иванова

    Европейское объединение из 450 млн граждан переживает острый системный кризис на фоне политической слабости ключевых стран и фактической невозможности дальнейшего расширения, отмечают СМИ.

    Европейское издание Euractiv сравнило нынешнее состояние Евросоюза с кризисом в спортивном коллективе, передает РИА «Новости».

    «Если подумать... то поразительно, как сильно сегодняшняя Европа напоминает не справляющуюся футбольную команду... Ведь сборная Евросоюза из 450 млн граждан стремительно стареет», – пишет портал.

    Журналисты отмечают слабую игру главных звезд объединения – Германии и Франции. Лидеры этих государств потеряли общественную поддержку, подобно утратившим уважение тренерам. Различные политические перестроения не приносят ожидаемого результата.

    Привлечение новых участников, включая Молдавию и Черногорию, остается технически сложной задачей. Интеграция Украины также сопряжена с серьезными политическими трудностями. Омоложение населения за счет мигрантов в текущих условиях авторы считают невозможным.

    Попытки конкурировать с Россией, США и Китаем через милитаризацию и увеличение расходов выглядят неубедительно. Издание сомневается, что рост бюрократии и протекционизм способны обеспечить экономическое возрождение региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Euractiv сообщило о срыве повестки ужина на недавнем саммите Евросоюза. Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц обсудили в Лондоне возможные контакты с Россией.

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    13 июля 2026, 14:27 • Новости дня
    ЕС выделил Молдавии 120 млн евро на усиление противовоздушной обороны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет Евросоюза принял решение направить Кишиневу 120 млн евро на модернизацию систем противовоздушной обороны.

    Финансирование будет осуществляться из Европейского фонда мира, передает ТАСС.

    «Совет ЕС утвердил сегодня выделение 120 млн евро из Европейского фонда мира в поддержку Вооруженных сил Молдавии для усиления противовоздушных возможностей этой страны. Это позволит финансировать закупку систем ПВО средней дальности», – говорится в официальном заявлении Совета ЕС.

    В мае 2024 года Молдавия и Евросоюз подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности и обороны.

    Позже бывший молдавский президент Игорь Додон обвинил Брюссель в активных поставках военной техники Кишиневу.

    В июне текущего года глава республики Майя Санду объявила о завершении глубокой реформы местной разведки при содействии европейских партнеров.

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    13 июля 2026, 10:15 • Новости дня
    Газ в Европе подорожал из-за ближневосточного конфликта

    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 593 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских площадках увеличилась на 3% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Стоимость августовских фьючерсов по индексу TTF на лондонской бирже ICE достигла 592,5 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости». Торги открылись у отметки в 587,1 доллара, показав рост на 2,1%.

    Повышение котировок энергоносителей связано с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Нефть марки Brent также демонстрирует рост в пределах 4%. Удорожание газа началось еще 2 марта после ударов США и Израиля по Ирану.

    Максимальная стоимость топлива за время текущего конфликта была зафиксирована 19 марта на уровне 853,7 доллара за тысячу кубометров. Тогда Катар, крупнейший мировой производитель СПГ, резко сократил производство. В марте средние цены подскочили почти на 60% к февралю.

    Впоследствии котировки колебались: в апреле они упали на 14%, в мае выросли на 5%, а в июне снизились на 6%. Исторический рекорд стоимости газа в 3892 доллара за тысячу кубометров был установлен весной 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в минувшую пятницу стоимость газовых фьючерсов в Европе снизилась до 584 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее котировки голубого топлива на европейских биржах достигли отметки почти в 586 долларов.

    В начале прошлого месяца биржевые цены на газ превысили 600 долларов за тысячу кубометров на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

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