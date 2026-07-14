Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
Биржевые цены на европейский газ превысили 630 долларов
Стоимость газа в Европе достигла 632 долларов на фоне ближневосточного конфликта
Котировки фьючерсов на голубое топливо ускорили рост на фоне очередного витка напряженности между США и Ираном, превысив отметку 630 долларов за тысячу кубометров.
Во вторник днем августовские контракты по индексу крупнейшего европейского хаба TTF прибавили в цене 4,5%, передает РИА «Новости».
Стоимость тысячи кубометров на лондонской бирже ICE достигла 632,2 доллара. Накануне расчетная цена торгового дня составляла 604,7 доллара.
Стремительное удорожание углеводородов обусловлено новой волной эскалации на Ближнем Востоке, где США и Иран продолжают обмениваться ударами. На этом фоне американский президент Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в регионе. «Штаты намерены обеспечивать безопасность Ормузского пролива и получать за это плату», – заявил он.
Текущий рост газовых котировок начался в марте после первых атак по иранской территории. Максимум за время конфликта зафиксировали 19 марта на уровне 853,7 доллара из-за резкого сокращения производства СПГ Катаром. При этом исторический рекорд европейского рынка был установлен весной 2022 года на отметке 3892 доллара.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость голубого топлива на европейских площадках увеличилась до 593 долларов за тысячу кубометров.
Неделей ранее котировки на газ достигли отметки 567 долларов.
В начале прошлого месяца цены июльских фьючерсов превысили 600 долларов.