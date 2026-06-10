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    10 июня 2026, 18:00 • В мире

    «Одноразовую агентуру» против России Запад будет готовить в Молдавии

    «Одноразовую агентуру» против России Запад будет готовить в Молдавии
    @ sis.md

    Tекст: Евгений Крутиков

    В Молдавии объявлено о завершении глубокой реформы местной разведки и контрразведки. Какие провалы молдавских спецслужб вынудили Кишинев к данным шагам, какая именно страна НАТО курировала реформу – и каких антироссийских шагов теперь стоит ожидать от молдавских спецслужб?

    В Молдавии проведена глубокая реформа разведывательного ведомства (Службы информации и безопасности, СИБ) при активном содействии одного из неназванных государств Европы с целью повышения эффективности работы. Об этом рассказала глава государства Майя Санду. По словам политика, изменения прошли при содействии иностранных партнеров, однако конкретную страну она предпочла скрыть.

    «Я доверяю СИБ. И говорю это потому, что доверяю не только ей, но и нашим партнерам. В серьезных государствах службы разведки и безопасности не развивают тесного сотрудничества, если им не доверяют», – отметила Санду.

    В то же время она признала, что риски провалов полностью исключить невозможно, отметив аресты двух агентов СИБ в Москве и передачу Белоруссии бывшего замглавы СИБ Александра Балана, который был агентом спецслужбы этой страны. «Это не значит, что где-то в том или ином направлении не может быть таких людей. Это риск, который всегда существовал», – пояснила Санду.

    Прокуратура Молдавии проводит расследование из-за провала двух молдавских агентов в Москве. Следствие началось после обвинений со стороны оппозиционных депутатов, которые утверждают, что агентов выдало руководство СИБ. В качестве доказательства парламентарии отметили, что оба агента были арестованы сразу же по прибытии в российскую столицу. Они дали признательные показания и были обменены на Балана и супругу офицера Оперативной группы российских войск в Приднестровье, которую задержали в аэропорту Кишинева.

    Санду не оглашает публично имя того «западного партнера», который провел реформу молдавской спецслужбы. Но в принципе это не такой уж и большой секрет. Единственным серьезным представителем спецслужбы страны члена НАТО, который несколько раз в последнее время посещал Кишинев, был бывший глава румынской разведки Эдуард Рауль Хельвиг.

    Резкая активизация молдавской разведки началась осенью 2022 году после назначения тринадцатым за всю историю директором СИБ 34-летнего бывшего сотрудника молдавских отделений фона Сороса (запрещен в России) Александру Мустяцэ.

    У него, конечно же, нет никакого опыта в разведке и сфере безопасности, отсутствует профильное образование и знание, зато он легко управляем.

    До назначения директором СИБ Мустяцэ в фонде Сороса отвечал за акции в Гагаузии, которая традиционно отличается пророссийскими настроениями. Это единственный его опыт практической работы «на земле».

    Надо сказать, что и в Румынии тогдашний глава разведки Эдуард Хельвиг не был профессионалом. Он либеральный журналист, перешедший на партийную работу. В 2023 году он подал в отставку и вернулся в публичную политику, а его на этом посту в ранге и.о. руководителя внутренней разведки сменил уже профессионал генерал Рэзван Ионеску. При этом в Румынии существует разделение офисов спецслужб, и именно внешняя разведка выделена в отдельное ведомство, которое с 2018 года возглавляет Габриэль Власе.

    Кураторство же Молдавии в Бухаресте почему-то осуществляет не внешняя разведка Румынии, а именно внутренняя, то есть генерал Рэзван Ионеску. Впрочем, и в Молдавии функции разведки и контрразведки совмещены в одном ведомстве, что в целом не свойственно западноориентированным странам.

    Изначально новый начальник молдавской спецслужбы сконцентрировался не на внешней разведке, а на чистке кадров и разгроме тех политических кругов, которые считаются противниками курса Майи Санду на вхождение в ЕС или даже объединение с Румынией. Но чуть позже стало отмечаться неожиданное усиление разведывательной активности молдаван за пределами своей страны.

    Сейчас Санду называет основной причиной реформы спецслужбы именно провалы молдавской разведки, случившиеся в последние годы. Несколько задержаний молдавских агентов в России стали причиной масштабной «охоты на ведьм» внутри СИБ. Были уволены практически все заместители руководителя и начальники отделов, а все кадры, имевшие отношение к СССР или России, подверглись переаттестации. Под подозрения попали все, кто учился в советских профильных заведениях, особенно в Минской школе КГБ.

    В результате всех этих сокращений, арестов и «реструктуризации» в СИБ образовался дефицит кадров. Чтобы заполнить вакансии, были приняты законы, разрешающие работу в разведке и контрразведке Молдавии лицам с двойным гражданством, но только с паспортами стран ЕС. Ранее это строго запрещалось. Заодно этим новым законом был легитимизирован и сам новый руководитель СИБ Александр Мустяцэ, у которого есть румынский паспорт.

    Таким образом в Молдавии речь идет о формировании де-факто новой спецслужбы по румынскому и французскому образцу, которая станет инструментом не столько разведывательной деятельности, сколько политического давления.

    Надо сказать, что Майя Санду особенно настаивает на том, что теперь – после кадровой чистки и румынской реформы - она и «партнеры» могут доверять СИБ. Речь не только в личной лояльности 34-летнего руководителя разведки, а скорее о лояльности европейским структурам в целом.

    Конечно, вряд ли на нынешнем этапе крупные западные спецслужбы будут делиться с молдаванами чувствительной информацией. Но можно предположить, что постепенно начнется процесс интеграции молдавской СИБ в румынскую разведку, а затем и более широком контексте в европейскую разведывательную систему с частичной утратой суверенитета.

    Молдавская разведка может быть интересна румынам и французам как поставщик «одноразовой агентуры».

    Наличие у многих молдаван российских паспортов или возможность быстро и легко получить разрешение на пребывание и работу в РФ делает их идеальными «ходячими модулями» для проникновения в Россию. При этом особая или долгая подготовка тут не требуется.

    Молдавская агентура может быть использована в качестве курьеров в том числе для осуществления террористических актов и диверсий на территории России, а также для получения «базовой» информации, то есть не требующей глубокого агентурного проникновения. Таких агентов в Кишиневе могут готовить десятками, не слишком обращая внимания на массовость их потерь.

    Причем инициатива теперь обязательно будет исходит от страны-куратора, то есть спецслужба Молдавии теряет свою субъектность на внешнем направлении. А это фактически означает постепенный демонтаж молдавской государственности чрез переподчинения ее основных государственных институтов третьей стране. Конкретно Румынии.

    Говорить в таком контексте о качестве и возможностях молдавской разведки становится бессмысленным. Остается только ожидать заключения отдельного соглашения между румынской и молдавской спецслужбами о сотрудничестве, который законодательно оформит фактическое уничтожение СИБ как самостоятельной национальной структуры.

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