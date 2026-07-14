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Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 10,5 км
Шивелуч выбросил пепел на 10,5 км, объявлен красный код авиационной опасности
Активная фаза извержения на Камчатке привела к образованию пеплового шлейфа длиной 145 километров, создав угрозу для пролетающих самолетов, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).
Камчатская группа реагирования на вулканические извержения зафиксировала пепловый выброс вулкана Шивелуч на высоту 10,5 километра, передает KVERT.
Пепловое облако распространилось на 145 километров к востоку и юго-востоку от исполина. В связи с активностью вулкану присвоен красный код авиационной опасности.
«Взрывы выбросили пепел на высоту до 10,5 км над уровнем моря, облако пепла смещается на 145 км к востоку - юго-востоку от вулкана», – говорится в сообщении.
Специалисты отмечают, что экструзивное извержение вулкана продолжается, сопровождаясь мощной парогазовой активностью. В северной части купола растет новый блок лавы. Эксперты предупреждают, что пепловые выбросы на высоту до 12 километров могут произойти в любое время. Текущая активность вулкана способна повлиять на международные рейсы и низколетящие воздушные суда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 12 километров.
Месяцем ранее специалисты присвоили исполину наивысший красный код авиационной опасности.