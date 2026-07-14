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    Как бы европейцы ни ненавидели Трампа, как бы ни тяготились своей зависимостью от Америки, они вынуждены страдать и терпеть. В надежде на то, что после ухода Трампа хоть что-то изменится.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Холодная война в спорте сменилась холодным миром

    В каком состоянии российский спорт подошел к долгожданному, но половинчатому снятию блокады? Команды закалились в «Играх БРИКС» и «Играх будущего», мы научились делать качественные турниры в заданных условиях. Но эти соревнования все же не заменят конкуренции на высшем уровне.

    13376 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Милосердие – поповское слово?

    Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.

    16 комментариев
    14 июля 2026, 10:50 • Новости дня

    США впервые применили морские дроны для ударов по Ирану

    TWZ: США впервые применили морские дроны для ударов по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы Соединенных Штатов в ходе удара по объектам в иранском городе Бендер-Аббас задействовали новейшие надводные аппараты для уничтожения подводной лодки, пишут американские СМИ.

    Центральное командование ВС США подтвердило использование беспилотных катеров в боевых условиях, пишет The War Zone.

    Атака проводилась 12 июля, она была направлена на иранские военные объекты, включая крупный ремонтный комплекс для кораблей.

    «Вчера, используя несколько ударных надводных дронов одностороннего действия, силы CENTCOM успешно поразили подводную лодку и пункт технического обслуживания кораблей в Иране», – заявили представители командования.

    Три аппарата Corsair атаковали порт на военно-морской базе, что существенно снизило наступательные возможности Тегерана.

    Президент США сообщил о намерении взять под контроль Ормузский пролив и возобновить морскую блокаду иранских портов. По его словам, Вашингтон планирует взимать плату в размере 20% со всех грузов для обеспечения безопасности в этом нестабильном регионе.

    Блокада морского сообщения официально возобновляется 14 июля. Военные США будут перенаправлять суда и контролировать трафик в Оманском заливе, продолжая масштабное давление на Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные поразили ракетные комплексы и малые суда Ирана в районе Ормузского пролива. Трамп объявлял об окончании режима прекращения огня с Тегераном.

    Месяцем ранее морской беспилотник Corsair использовался для эвакуации экипажа сбитого американского вертолета в Оманском заливе.

    13 июля 2026, 16:21 • Новости дня
    NYT: Экс-президента Ирана Ахмадинежада арестовали за связи с «Моссадом»
    NYT: Экс-президента Ирана Ахмадинежада арестовали за связи с «Моссадом»
    @ AP Photo/Ebrahim Noroozi/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад находится под домашним арестом по подозрению в многолетнем сотрудничестве с израильской разведслужбой «Моссад», пишет The New York Times (NYT).

    По данным NYT, израильская спецслужба в течение года проводила тайную операцию по вербовке иранского политика. Планировалось, что он станет новым лидером страны после возможной смены власти.

    По данным расследования, в 2024 году «Моссад» организовал личную встречу Ахмадинежада с занимавшим пост директора разведки Давидом Барнеа в Будапеште. Для прикрытия израильтяне задействовали венгерского ученого, который пригласил политика на климатическую конференцию.

    Израиль неоднократно перечислял значительные суммы пресс-секретарю экс-президента Акбару Джаванфекру. Кульминацией операции стал день атаки на Тегеран 28 февраля, когда ракеты разрушили здание охраны Ахмадинежада, после чего его вывезли в безопасное место агенты «Моссада».

    Впоследствии политик покинул укрытие после предполагаемой ссоры с израильскими кураторами. На публике он появился лишь недавно на похоронах аятоллы Али Хаменеи в окружении сотрудников КСИР, которые, по словам источников, «выглядели как охранники». Сейчас он находится под домашним арестом.

    Напомним, Соединенные Штаты и Израиль планировали вернуть к власти бывшего иранского президента. Американские СМИ назвали Махмуда Ахмадинежада желаемым для Вашингтона новым руководителем страны.

    Офис политика официально опроверг мартовские слухи о его гибели при ракетном обстреле.

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    13 июля 2026, 18:37 • Новости дня
    Путин обсудил с военкором ложь ЦИПСО
    Путин обсудил с военкором ложь ЦИПСО
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Попытка противника влиять на умы наших граждан использовалась еще нацистским преступником Йозефом Геббельсом, заявил президент России Владимир Путин в ходе форума Народного фронта «Все для Победы!» в разговоре с военкором Первого канала Ириной Куксенковой. По его словам, сейчас вражеская пропаганда для этих целей использует новые технологии.

    В ходе беседы с президентом Куксенкова затронула тему ведущейся противником информационной войны, передает ТАСС. «Мы должны быть начеку, мы должны быть собраны, мы должны быть внимательны, чтобы не стать жертвами вот этого влияния, чтобы не стать невольно агентом ЦИПСО, чтобы не разносить вот эту ложь», – сказала военкор.

    По ее словам, противник борется не только за умы наших детей, но и за всех россиян: «Сейчас ведется активная фаза информационной войны. И вот я как человек, который большую часть своей жизни посвятил военной журналистике, вижу механизм этой информационной войны, которую они применяют, – это новые практики, новые методики, которые похожи на то, как ведут себя мошенники, звонящие из кол-центра, когда старушки добровольно относят все свои сбережения и потом не понимают, как они это сделали самостоятельно».

    Куксенкова подчеркнула, что среди пострадавших есть люди с научной степенью, с критическим мышлением, однако они все равно стали жертвами мошенников, не понимая как это произошло. Говоря об информационных атаках, она подчеркнула их серьезную опасность: «Здесь другое. Здесь не наши сбережения, здесь наша страна».

    Владимир Путин ответил, что воздействие на общественное сознание является одним из инструментов информационного противостояния, который развивается вместе с технологиями. «Попытка повлиять на умы – это современное оружие. Такое же, как и современные беспилотники. Это все то же самое. Оно применяется давно», – сказал президент.

    Глава государства подчеркнул, что методы информационного воздействия постоянно совершенствуются. «Геббльс еще говорил – чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Просто все совершенствуется на новом технологическом уровне», – отметил Путин.

    По словам президента, отсутствие профессиональной и своевременной реакции на информационные атаки может привести к серьезным последствиям. «Результат может оказаться для нас очень серьезным, если профессионально и своевременно на это не реагировать, имея таких, как вы. Вам спасибо большое», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин сравнил заявления Евросоюза о российской угрозе с ложью по стандартам Йозефа Геббельса.

    Месяцем позже глава МИД Сергей Лавров назвал министра иностранных дел Германии хорошим учеником этого нацистского пропагандиста.

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    13 июля 2026, 19:47 • Видео
    Зеленский разогнал кабмин. Чего ждать?

    Владимир Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и о «новой политической стратегии», главной частью которой, судя по всему, станет новый министр обороны.

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    13 июля 2026, 23:57 • Новости дня
    Трамп объявил о планах США устроить бомбардировку ядерного объекта в Натанзе
    Трамп объявил о планах США устроить бомбардировку ядерного объекта в Натанзе
    @ Aaron Schwartz/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США собираются нанести новые удары по иранскому ядерному объекту в Натанзе, сообщил американский президент Дональд Трамп.

    В интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту он заявил: «Мы сделаем это. Мы разнесем «Гору Кирка». Передайте иранцам, чтобы они готовились».

    В США объектом у «Горы Кирка» называют предприятием в Натанзе. В американских политических кругах заявляют, что Иран возобновил работы на этом объекте, передает ТАСС.

    Глава Белого дома также заявил, что США намерены ударить по Ирану «этим вечером» и «завтра», добавив, что Тегеран «ни черта не сможет с этим поделать». При этом он допустил, что бомбардировка предприятия в Натанзе может состояться «достаточно скоро».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном. Позже американский лидер объявил о прекращении перемирия.

    Трамп заявил о планах нанести мощнейшие удары по Ирану.

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    14 июля 2026, 00:26 • Новости дня
    Иран заявил об ударах по судну США и американским объектам в Кувейте

    Press TV заявил об ударах Ирана по судну США и американским объектам в Кувейте

    Иран заявил об ударах по судну США и американским объектам в Кувейте
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иранские военные нанесли удары ракетами и дронами по американскому судну, а также по военным объектам в Кувейте, сообщает телеканал Press TV.

    «ВМС Ирана нанесли удар с помощью крылатых ракет по враждебному судну США в ответ на ракетные атаки на ряд военных объектов», – сообщает Press TV.

    Телеканал также заявил, что иранские силы задействовали дроны-камикадзе для ударов по американским системам военной связи, складам топлива и системе ПВО Patriot. Кроме того, под удар попали диспетчерская вышка и склад боеприпасов в Кувейте, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует.

    Белый дом заявил, что США собираются нанести новые удары по иранскому ядерному объекту в Натанзе.

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    13 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    Хуситы заявили о планах Йемена перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
    Хуситы заявили о планах Йемена перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
    @ Planet Labs PBC/Handout/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представитель хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Фарх предупредил о скором закрытии Баб-эль-Мандебского пролива, сообщают иранские СМИ.

    Власти Йемена рассматривают возможность ограничения судоходства в ближайшее время, передает «Газета.Ru» со ссылкой на агентство Fars.

    Член политического бюро движения «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Фарх дал понять, что руководство страны твердо намерено закрыть проход для торговых судов.

    Представитель движения подчеркнул масштабность возможных последствий такого шага для глобального энергетического рынка.

    «Баб-эль-Мандеб станет единым с Ормузским проливом, а цена на нефть вырастет до 200 долларов за баррель», – заявил он.

    Ранее Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума. Американские военные нанесли новые удары по целям в Иране.

    В апреле хуситы уже грозились закрыть стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив.

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    14 июля 2026, 05:24 • Новости дня
    Иран ударил по центру спутниковой связи США в Бахрейне

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские военные ударили по центру спутниковой связи Соединенных Штатов в Бахрейне, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

    Удар наносился по базе Джуффейр, поражены склады оружия, центр спутниковой связи и жилое здание сил США, указали в КСИР, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    До этого американские военные сообщали, что третью ночь подряд проводят удары по иранской территории.

    Также США решили перекрыть доступ к морским гаваням Ирана, оставив Ормузский пролив открытым для других государств.

    На прошлой неделе Тегеран объявлял об ответной военной операции против американских баз в Кувейте и Бахрейне.

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    13 июля 2026, 18:22 • Новости дня
    Цена нефти Brent взлетела после объявления планов Вашингтона по Ирану

    Tекст: Денис Тельманов

    Мировые цены на нефть продемонстрировали резкий рост на фоне новостей о планах США восстановить блокаду морских портов Ирана.

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2026 года на лондонской бирже ICE росла более чем на 5%, передает ТАСС. Такая динамика отмечена после заявления президента США Дональда Трампа о планах восстановить блокаду морских портов Ирана.

    По данным торгов на 17:21 московского времени, цена Brent увеличивалась на 5,29%, достигая 80,03 доллара за баррель. Однако уже к 17:31 рост несколько замедлился.

    В это время нефть Brent торговалась на отметке 79,63 доллара за баррель, показывая прибавку в 4,76%. Одновременно стоимость фьючерсов на американскую нефть марки WTI поднималась на 4,78%, составив 74,82 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли новые удары по целям в Иране. Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума.

    Ранее цена нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель.

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    13 июля 2026, 14:57 • Новости дня
    ВС Йемена атаковали аэропорт Саны из-за иранского самолета

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительственные войска повредили взлетно-посадочную полосу в столице страны, чтобы не допустить приземления борта из Ирана на контролируемую повстанцами-хуситами территорию.

    Удар по объекту инфраструктуры был нанесен для предотвращения посадки иранского воздушного судна, передает ТАСС.

    Аэропорт Саны в настоящее время находится под контролем движения «Ансар Аллах».

    «Террористические формирования хуситов, поддерживаемые иранским режимом, запретили йеменской национальной авиации приземляться в аэропорту столицы Саны и настояли на том, чтобы иранский [самолет] вторгся на территорию Йемена, поэтому взлетно-посадочная полоса аэропорта подверглась удару», – заявили в министерстве обороны страны.

    Незадолго до атаки военное ведомство призвало эвакуировать персонал и предостерегло граждан от приближения к территории гавани.

    В министерстве подчеркнули готовность перехватывать любые самолеты, нарушающие воздушное пространство, для защиты национального суверенитета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года ВВС Израиля уничтожили инфраструктуру центрального аэропорта Саны.

    Гендиректор воздушной гавани сообщил об уничтожении шести пассажирских самолетов.

    Месяцем ранее йеменские хуситы закрыли акваторию Красного моря для израильских судов.

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    13 июля 2026, 15:42 • Новости дня
    Трамп заявил о планах нанести мощнейшие удары по Ирану

    Трамп: США планируют наносить серьезные удары по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты планируют нанести серьезные удары по иранской территории, заявил президент США Дональд Трамп.

    С таким заявлением Трамп выступил во время прямого эфира на телеканале Fox News, передает ТАСС. «У нас была сделка. Никто не знает, что у нас была сделка, она была согласована, а потом они ее нарушили», – подчеркнул американский лидер.

    Глава государства добавил, что ранее с иранской стороной было заключено десять соглашений. В связи с их срывом Вашингтон намерен наносить очень сильные удары по Ирану.

    Ранее Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном. Позже американский лидер объявил о недействительности режима прекращения огня.

    На прошлой неделе глава Белого дома анонсировал подготовку очередного мощного удара по Исламской республике.

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    14 июля 2026, 08:00 • Новости дня
    Секрет пороха помешал немецким инженерам скопировать советскую «Катюшу»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германия, даже если бы к ней в руки попала боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша», не смогла бы ее воссоздать из-за секретного пороха, рассказал историк-архивист, биограф одного из создателей установки Георгия Лангемака Александр Глушко.

    Секретность боеприпасов не позволила бы противнику воспроизвести установку даже при захвате исправного образца, передает ТАСС. Историк-архивист Александр Глушко отметил, что немецкое командование безуспешно стремилось разобраться в устройстве советских снарядов. «Даже если бы установка попала в руки немцев, они все равно не смогли бы ее повторить. Главная тайна заключалась в порохе. Его рецептуру воспроизвести было невозможно – именно там был спрятан секрет», – пояснил биограф одного из создателей оружия Георгия Лангемака.

    Ровно 85 лет назад, 14 июля 1941 года, батарея капитана Ивана Флерова впервые применила систему залпового огня под Оршей. Из-за строжайшей секретности машины тщательно маскировали, а маршруты передвижения знал лишь ограниченный круг лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, появление реактивной системы залпового огня «Катюша» кардинально изменило ход боевых действий Великой Отечественной войны.

    Немецкие солдаты прозвали эту артиллерийскую установку «сталинским органом».

    Современным развитием знаменитой машины стала российская система «Торнадо-С».

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    13 июля 2026, 20:05 • Новости дня
    МВД завело дело на Дантеса и Дурнева за помощь ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области начало уголовное преследование украинского певца Владимира Гудкова и блогера Алексея Дурнева.

    Украинского певца Владимира Гудкова и блогера Алексея Дурнева подозревают в оказании помощи Вооруженным силам Украины и дискредитации российской армии, передает РИА «Новости». По данным следствия, они поставляли транспорт и снабжение украинским боевикам.

    «Управлением внутренних дел ВГА Харьковской области возбуждено уголовное дело в отношении Владимира Игоревича Гудкова (известного также как Владимир Дантес) и Алексея Сергеевича Дурнева», – заявили в пресс-службе ведомства.

    Им вменяют преступления по статьям об оказании помощи противнику и публичной дискредитации Вооруженных Сил РФ.

    Правоохранители установили, что Гудков в рамках своего проекта «Мамо, я ганяю тачки» регулярно поставлял автомобили для ВСУ.

    В 2023 году вместе с Дурневым он передавал транспорт в Харьковской области. Кроме того, певец проводил благотворительные концерты, а вырученные средства шли на покупку машин, беспилотников и медикаментов для украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее УВД военно-гражданской администрации Харьковской области пригрозило уголовным делом украинской певице Тине Кароль за спонсирование ВСУ.

    В марте лидеру украинской группы «Бумбокс» Андрею Хлывнюку предрекли тюремный срок за перечисление авторских гонораров на нужды украинской армии.

    В апреле Южный окружной военный суд приговорил двух граждан к 26 годам колонии за передачу координат российских войск.

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    14 июля 2026, 08:45 • Новости дня
    Посол Ирана заявил об отчаянии лидеров США и Израиля

    Посол Ирана Джалали заявил об отчаянии лидеров США и Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поведение лидеров США и Израиля указывает на их отчаяние, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

    Поведение Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху свидетельствует о глубоком кризисе, передает РИА «Новости».

    Иранский дипломат Казем Джалали уверен, что текущая ситуация является предвестником глобальных трансформаций в регионе.

    «Анализ поведенческих моделей Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху в регионе Западной Азии указывает на своего рода структурное отчаяние накануне крупных геополитических перемен», – подчеркнул посол. Рост числа жертв и организованные убийства говорят не о превосходстве, а о стратегическом тупике двух государств в противостоянии с Тегераном.

    Бездействие мировых институтов разрушает легитимность привычного порядка, открывая путь для новых коалиций. Напомним, 8 июля американские военные нанесли серию ударов по иранским объектам. Вашингтон объяснил это реакцией на операции против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    В ответ вооруженные силы исламской республики атаковали американские базы в Бахрейне, Кувейте и Иордании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил об окончании перемирия с Тегераном.

    Иранские власти предостерегли Вашингтон от любых провокаций в Ормузском проливе. г

    Ранее американский лидер призвал премьер-министра Израиля избегать полномасштабной войны.

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    13 июля 2026, 13:09 • Новости дня
    Intelligence Online: Российские дроны расширяют брешь в ПВО Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские дроны расширяют брешь в украинской противовоздушной обороне, пишет портал Intelligence Online.

    Российские беспилотные аппараты успешно преодолевают украинскую систему противовоздушной обороны, передает РИА «Новости».

    Французский портал Intelligence Online отмечает усугубляющееся бессилие Киева в вопросах защиты воздушного пространства. «Дыра в ПВО Украины расширяется», – говорится в публикации.

    Эксперты связывают сложившуюся ситуацию с серьезным дефицитом радиолокационных станций Giraffe. Кроме того, обороняющейся стороне критически не хватает высокоскоростных ракетных перехватчиков.

    Ранее представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий выражал недовольство текущим положением дел. Дипломат жаловался, что властям приходится просить западных партнеров передавать зенитные снаряды с истекающим сроком годности вместо их плановой утилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские дипломаты начали переговоры о выкупе подлежащих утилизации западных ракет.

    Местные средства массовой информации признали бессилие противовоздушной обороны перед российскими атаками.

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар по киевским предприятиям военно-промышленного комплекса.

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    13 июля 2026, 20:02 • Новости дня
    Россия и Иран обсудили совместные проекты в электроэнергетике

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ходе рабочей поездки в Иран российская делегация наметила новые шаги для укрепления технологического партнерства, уделив особое внимание выполнению двусторонней дорожной карты, сообщило Министерство энергетики РФ.

    Министерство энергетики РФ подвело итоги визита главы ведомства Сергея Цивилева в исламскую республику. На встрече с иранским коллегой Аббасом Алиабади особое внимание уделялось совместной работе в области возобновляемых источников энергии, передает ТАСС.

    «Развитие сотрудничества в электроэнергетике открывает новые возможности для укрепления технологического партнерства России и Ирана», – заявил Цивилев.

    Представители двух государств детально проработали шаги по реализации текущих совместных проектов. Стороны также наметили дальнейшие планы по модернизации и расширению энергетической инфраструктуры.

    Ранее представители России и Ирана обсудили ход подготовки двусторонних соглашений о сотрудничестве и реализацию совместных проектов в газовой отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне посол России в Иране Алексей Дедов сообщил о готовности отечественных компаний помочь исламской республике с восстановлением инфраструктуры.

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    14 июля 2026, 02:07 • Новости дня
    Танкеры ОАЭ подверглись иранской ракетной атаке в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе два танкера ОАЭ подверглись ракетной атаке со стороны Ирана, один член экипажа погиб, еще восемь моряков пострадали, сообщило минобороны ОАЭ.

    «Два национальных танкера «Момбаса» и «Аль-Бахия» подверглись ударам иранских крылатых ракет в южном коридоре в Ормузском проливе в территориальных водах Омана», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В министерстве уточнили, что в результате атаки погиб индиец – член экипажа танкера «Момбаса». По информации ведомства, среди пострадавших шестеро граждан Индии и двое граждан Украины, состояние четверых оценивается как тяжелое. На обоих танкерах после ударов вспыхнули пожары, которые удалось локализовать.

    Министерство обороны ОАЭ осудило инцидент и заявило, что страна оставляет за собой право ответа на атаку. В ведомстве подчеркнули, что эмиратские военные готовы отразить любые дальнейшие вызовы безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США обвинили Иран в ракетных ударах по коммерческим судам в Ормузском проливе.

    Так, катарский СПГ-танкер Al Rekayyat ранее подвергся вооруженному нападению в Ормузском проливе у побережья Омана.

    США третью ночь подряд атакуют цели на территории Ирана.

    Иран заявил об ударах по судну США и американским объектам в Кувейте.

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    Тегеран и Москва близки к подписанию окончательного соглашения по торговле газом, заявил министр нефти Ирана. В прошлом году обсуждался проект строительства газопровода из России в Иран для поставок 55 млрд кубометров газа в год. России любые новые рынки взамен европейского будут как нельзя кстати. Есть ли будущее у этого газопровода? Подробности

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    ЕС нашел лазейку в Черное море для своих военных кораблей

    Евросоюз создает морской центр в Черном море – штаб-квартиру, скорее всего, разместят в Болгарии или Румынии. Эксперты видят в этом неслучайный выбор: черноморские страны НАТО позволяют Брюсселю обойти конвенцию Монтре без формального нарушения. Какие риски это создает для России? Подробности

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    ФСБ сорвала попытку Украины повторить операцию «Паутина»

    Киев планировал дронами атаковать аэродромы стратегической авиации ВКС России Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях. Сначала БПЛА с помощью беспилотников и аэростатов были заброшены в Брянскую область, а затем украинские агенты на машинах с бытовой техникой перевезли их к аэродромам и в арендованных гаражах готовили к ударам. Эксперты считают, что Киев под кураторством Лондона хотел повторить операцию «Паутина», но вмешалась ФСБ. Подробности

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    Зачем разведке ЮАР понадобились ядерные секреты Америки

    Американская контрразведка вскрыла попытку проникновения иностранного агента на один из самых секретных и охраняемых научно-исследовательских объектов США – Национальную лабораторию в Оук-Ридже (ORNL). Именно здесь создается американское ядерное оружие. Самое удивительное, что за американскими секретами охотилась разведка ЮАР. Как в итоге эта спецоперация была разоблачена ФБР? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Зеленский разогнал кабмин. Чего ждать?

      Владимир Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и о «новой политической стратегии», главной частью которой, судя по всему, станет новый министр обороны.

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      Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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      Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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