Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума

CNN: Движение судов через Ормуз сократилось после заявления Ирана о его закрытии

Tекст: Антон Антонов

По данным сервиса MarineTraffic, сейчас через пролив проходят лишь считаные корабли под флагом Ирана, передает CNN.

Иранские военные заявили о закрытии пролива рано утром в воскресенье. Сообщается, что танкер с химикатами под флагом Багамских островов пытается пересечь канал ближе к иранскому берегу. Судно направляется в порт Фуджейра на восточном побережье ОАЭ.

При этом Объединенный центр морской информации при ВМС США заявляет, что южный маршрут остается открытым для двустороннего движения.

Ситуация оказывает негативное влияние на весь регион, сообщает CNN. Власти Катара рекомендовали владельцам судов временно прекратить плавание и все виды морской деятельности на фоне обострения конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщил о закрытии Ормузского пролива.

Цены на нефть взлетели после обмена ударами США и Ирана.

На прошлой неделе Вашингтон объявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.