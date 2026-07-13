Жертвами пожара в баре в Бангкоке стали 27 человек

Tекст: Антон Антонов

Возгорание началось около полуночи (22.00 по мск в воскресенье)., передает Associated Press.

Прибывшим на место спасателям потребовалось около получаса для локализации пламени. Густой черный дым полностью заволок помещения, вызвав панику среди отдыхающих.

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун лично прибыл на место трагедии. «Погибли 27 человек, несколько пострадавших доставлены в больницу», – сообщил он. Он добавил, что точные причины произошедшего выясняются.

63 человека пострадали при пожаре, передает Al Jazeera.

Выступавший в баре музыкант рассказал, что перед отключением света заметил дым от автоматического выключателя возле сцены. Затем раздался взрыв, и помещение моментально заполнилось едким дымом.

По словам премьера, многих жертв обнаружили в туалетах в дальней части здания.

В 2022 году в результате пожара в музыкальном пабе на востоке страны погибли 14 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце 2025 года пожар в ночном клубе на юго-западе Индии унес жизни 23 посетителей.