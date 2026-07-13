Times: Под Хельсинки построили подземный город бомбоубежищ с саунами и церквями

Tекст: Антон Антонов

В этих пространствах обустроены бассейны, сауны, церкви и другие культурные объекты, которые в обычное время сдаются в аренду, передает ТАСС со ссылкой на Times.

Представитель ведомства по обеспечению безопасности жителей Хельсинки Юкка-Пекка Шредерус пояснил концепцию так: «В этом и заключается идея двойного назначения. Эти объекты строятся городом для чрезвычайных ситуаций, но затем сдаются в аренду».

Он отметил, что постоянное использование необходимо, чтобы проверять работоспособность системы и чтобы дети в случае кризиса уже хорошо знали эти места.

По данным властей, бомбоубежища предназначены на случай ядерного апокалипсиса или вооруженного нападения на страну. Система защищена стальными дверями, способными выдержать взрывные волны и отразить химическую, биологическую или ядерную угрозу.

Бункеры способны одновременно укрыть около 1 млн человек при нынешнем населении Хельсинки примерно 689 тыс. человек.

Отмечается, что любое новое офисное или жилое здание в городе обязано иметь подземное убежище. Вся сеть бункеров включена в общенациональную систему гражданской обороны, в рамках которой жителям регулярно проводят курсы, включая полевую готовку, использование дронов и самооборону.

Как писала газета ВЗГЛЯД, издание New York Times сообщило о резком росте интереса финнов к бомбоубежищам и обширной сети подземных укрытий, используемых в мирное время как парковки и развлекательные пространства.

Командующий силами территориальной обороны бундесвера Михаэль Гисс заявил о возможности переоборудования парковок и железнодорожных станций в Германии в бомбоубежища двойного назначения.