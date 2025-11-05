В Германии предложили превратить парковки и вокзалы в бункеры

Парковки и вокзалы Германии предложили использовать как бомбоубежища

Tекст: Тимур Шайдуллин

Командующий силами территориальной обороны Бундесвера в Баден-Вюртемберге Михаэль Гисс заявил о возможности переоборудования парковок и железнодорожных станций под бомбоубежища. По его словам, крупные отдельные бункеры не обязательно строить с нуля, если можно укрепить уже имеющиеся объекты городской инфраструктуры и использовать их для двух целей. Об этом офицер сообщил в интервью газете Badische Zeitung, которое цитирует ТАСС.

Гисс отметил, что такие изменения могут быть осуществлены с умеренными затратами и позволят обеспечивать защиту граждан в случае конфликта. Он подчеркнул, что «можно за счет умеренных средств соответствующим образом укрепить существующую инфраструктуру и использовать ее в двойных целях – например, парковки или станции городской электрички».

Командующий также заявил, что Германия могла бы в этом вопросе «поучиться у Украины», где аналогичный опыт защиты гражданской инфраструктуры приобрел особую актуальность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии планируют выделить 10 млрд евро до 2029 года на масштабную модернизацию гражданской обороны.

Германия также намерена закупить 600 современных систем борьбы с дронами Skyranger для усиления бундесвера.

Недавно власти Германии заявили об увеличении уровня угрозы на фоне активности дронов.