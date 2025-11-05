  • Новость часаМИД напомнил США о требовании вернуть России дипломатическую собственность
    В Прибалтике отрекаются от ЛГБТ в пользу российских традиционных ценностей
    Минобороны объяснило заявление Зеленского о «зачистке» Купянска
    Дробницкий назвал победу Мамдани в Нью-Йорке шагом к гражданскому конфликту
    Кремль призвал Белград не допустить использования сербских боеприпасов против России
    Минобороны сообщило о ходе боев за Красноармейск и Купянск
    Минченко объяснил назначение Королева врио главы Тверской области
    Разведка Южной Кореи заявила о переброске военных КНДР в Россию
    Власти Молдавии одобрили законопроект о закрытии Русского дома
    Объявлено о запуске детских SIM-карт в России
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Дональду Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Искусственный интеллект показал пользу сомнений

    Одной из причиной отставания Востока от Запада в прошлом могло стать решение совершенствовать эстетическую сторону жизни, забыв про поиск истины. Сегодня американская цивилизация с помощью технологий ИИ сама рискует пойти по этому пути.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Из населения русские снова превратились в народ

    Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом.

    15 комментариев
    5 ноября 2025, 14:53 • Новости дня

    В Германии предложили превратить парковки и вокзалы в бункеры

    Парковки и вокзалы Германии предложили использовать как бомбоубежища

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представитель Бундесвера Михаэль Гисс в интервью немецким СМИ предложил использовать парковки и железнодорожные вокзалы для защиты населения в случае вооруженного конфликта.

    Командующий силами территориальной обороны Бундесвера в Баден-Вюртемберге Михаэль Гисс заявил о возможности переоборудования парковок и железнодорожных станций под бомбоубежища. По его словам, крупные отдельные бункеры не обязательно строить с нуля, если можно укрепить уже имеющиеся объекты городской инфраструктуры и использовать их для двух целей.  Об этом офицер сообщил в интервью газете Badische Zeitung, которое цитирует ТАСС.

    Гисс отметил, что такие изменения могут быть осуществлены с умеренными затратами и позволят обеспечивать защиту граждан в случае конфликта. Он подчеркнул, что «можно за счет умеренных средств соответствующим образом укрепить существующую инфраструктуру и использовать ее в двойных целях – например, парковки или станции городской электрички».

    Командующий также заявил, что Германия могла бы в этом вопросе «поучиться у Украины», где аналогичный опыт защиты гражданской инфраструктуры приобрел особую актуальность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии планируют выделить 10 млрд евро до 2029 года на масштабную модернизацию гражданской обороны.

    Германия также намерена закупить 600 современных систем борьбы с дронами Skyranger для усиления бундесвера.

    Недавно власти Германии заявили об увеличении уровня угрозы на фоне активности дронов.

    3 ноября 2025, 16:28 • Новости дня
    Конструктор Соломонов рассказал о реакции на залп ракет «Булава» в 2020 году
    Конструктор Соломонов рассказал о реакции на залп ракет «Булава» в 2020 году
    @ Russian Defence Ministry/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Залповый запуск четырех баллистических ракет «Булава» в 2020 году вызвал резонанс среди военных экспертов и шокировал вероятного противника, сообщил конструктор проекта Юрий Соломонов.

    Генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов в эфире «Первого канала» заявил, что залповый пуск ракет «Булава» в 2020 году стал для возможного противника большим шоком, передает РИА «Новости».

    По словам Соломонова, реакция на запуск оказалась очень острой, и именно этот эпизод произвел сильнейшее впечатление на зарубежных военных аналитиков и специалистов.

    В декабре 2020 года атомная подлодка проекта 955 «Владимир Мономах» впервые осуществила залповую стрельбу четырьмя баллистическими ракетами «Булава» из подводного положения в Охотском море. Все боевые блоки успешно достигли полигона Чижа в Архангельской области.

    Соломонов подчеркнул, что такой масштабный запуск стал знаковым событием для российской стратегической ядерной триады и подчеркнул возможности военно-морских сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атомоход «Князь Пожарский» стал восьмым атомным кораблем проекта 955А «Борей/Борей-А». Подлодка может нести 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с разделяющимися головными частями.

    АПЛ «Князь Пожарский» ранее прибыла на базу Северного флота в Гаджиево.

    В мае 2024 года межконтинентальная баллистическая ракета «Булава» была принята на вооружение ВС России.

    Комментарии (20)
    4 ноября 2025, 01:40 • Новости дня
    Безуглая назвала «гнилой неправдой» слова Зеленского о Купянске и Красноармейске
    Безуглая назвала «гнилой неправдой» слова Зеленского о Купянске и Красноармейске
    @ Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского о ситуации в Купянске и Красноармейске (украинское название Покровск) являются «гнилой неправдой, воняющей штабной культурой Генштаба», заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале.

    «Сейчас президент прямо говорит неправду относительно ситуации в Покровске и Купянске. И понимаете, если бы эта неправда была осознанной информационной операцией от него, но решения принимались бы на основе подлинной верифицированной информации...Но решения у нас принимаются на основе этой же гнилой неправды, воняющей штабной культурой Генштаба, подается на стол президенту, а он... сами видите. Дело в желании, потреблять или нет. Или искать альтернативу. Была бы воля», – приводит «Газета.Ru» высказывание Безуглой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы.

    Российские удары беспилотников не позволили украинским военным выйти из окруженных районов Красноармейска.

    Кроме того, журналист из Донецка Сергей Миркин объяснял, как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает.

    Комментарии (5)
    4 ноября 2025, 16:45 • Видео
    Макрон стал худшим в истории

    Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    Комментарии (0)
    2 ноября 2025, 19:48 • Новости дня
    Адмирал Попов сообщил о запуске системы «Посейдон»+АПЛ» для безопасности России

    Адмирал Попов сообщил о начале действия системы «Посейдон»+АПЛ в России

    Адмирал Попов сообщил о запуске системы «Посейдон»+АПЛ» для безопасности России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спуск на воду атомной подлодки «Хабаровск» ознаменовал начало работы системы «Посейдон»+АПЛ, которая обеспечит безопасность России с западных и восточных морских направлений, заявил бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

    По словам Попова, спуск атомной подводной лодки «Хабаровск» стал отправной точкой для внедрения системы «Посейдон»+АПЛ: с этого момента Россия получила возможность обеспечивать морскую безопасность как на западе, так и на востоке, передает РИА «Новости».

    По словам Попова, экспериментальная атомная подводная лодка «Белгород» и первая серийная «Хабаровск» составят основу функционирования системы, позволяющей контролировать обе стратегически важные акватории вокруг России. Он подчеркнул важность увеличения количества подлодок проекта «Хабаровск» в перспективе.

    Вячеслав Попов отметил, что перед запуском серийного производства все ключевые технологии были апробированы на «Белгороде». На основе этих наработок и строилась первая серийная атомная подводная лодка новой системы.

    «Сначала делается опытный экземпляр, на котором апробируются все технологии, затем запускается серийное производство», – подчеркнул адмирал.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия провела испытания подводного аппарата «Посейдон».

    В Северодвинске прошла церемония спуска на воду атомного ракетного крейсера «Хабаровск» при участии министра обороны России Андрея Белоусова.

    Адмирал Виктор Кравченко подтвердил, что подлодка «Хабаровск» построена специально для ядерного подводного комплекса «Посейдон».

    Комментарии (9)
    3 ноября 2025, 17:45 • Новости дня
    В Британии испугались слов Путина о «Хабаровске» и «Посейдоне»

    В Британии испугались заявления Путина о «Хабаровске» и «Посейдоне»

    В Британии испугались слов Путина о «Хабаровске» и «Посейдоне»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британская газета Daily Mail выразила обеспокоенность после того, как президент России Владимир Путин раскрыл детали возможностей атомной субмарины «Хабаровск» и комплекса «Посейдон».

    Газета Daily Mail заявила, что Владимир Путин выступил с предупреждением для Великобритании по поводу подводного аппарата «Посейдон» и атомной субмарины «Хабаровск», пишет РИА «Новости».

    В издании подчеркнули: «Владимир Путин раскрыл информацию о новой пугающей атомной подводной лодке, которая спроектирована, чтобы транспортировать оружие судного дня, способное создать радиоактивное цунами».

    По информации журналистов, российская сторона якобы на протяжении долгого времени использует подводный ядерный комплекс «Посейдон» для устрашения Великобритании.

    В Daily Mail подчеркнули, что «Хабаровск» способен нести дюжину смертельно опасных инновационных комплексов «Посейдон».

    Наибольшую тревогу  на Туманном Альбионе вызвало то, что это оружие можно запускать с неожиданного направления, что усложняет процесс его перехвата.

    Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки «Хабаровск» прошла 1 ноября в Северодвинске под руководством министра обороны Андрея Белоусова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой может рассматриваться как оружие судного дня.

    Журнал Popular Mechanics назвал «Посейдон» оружием апокалипсиса.

    Комментарии (25)
    4 ноября 2025, 23:10 • Новости дня
    Путин сообщил срок вывода на боевое дежурство ракеты «Сармат»

    Путин сообщил о выводе на боевое дежурство ракеты «Сармат» в 2026 году

    Путин сообщил срок вывода на боевое дежурство ракеты «Сармат»
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия, как все ядерные державы, развивает свой ядерный и стратегический потенциал без стремления кого-то запугать или устрашить, напомнил президент России Владимир Путин церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона».

    Он сообщил, что все планы по созданию перспективных систем вооружения,  развитию оборонно-промышленного комплекса и обеспечению армии и флота России современной техникой и вооружениями выполняются.

    Путин уточнил, что имеет в виду создание и поставку на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард». Создание и постановку  на дежурство, а также серийное производство ракетного комплекса средней дальности «Орешник».

    «Оснастили наши межконтинентальные баллистические ракеты и ракеты подводных лодок современными комплексами средств преодоления противоракетной обороны. В текущем году поставим на опытно-боевое, в следующем [году] уже на боевое дежурство системы с тяжелой межконтинентальной ракетой «Сармат», – приводит пресс-служба Кремля слова российского лидера.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел  церемонию награждения разработчиков стратегической крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» в Кремле.

    Во время церемонии президент России подчеркнул, что подводный аппарат «Посейдон» способен погружаться на глубину до тысячи метров и поделился тем, как технологии «Буревестника» и «Посейдона» помогут в космосе.

    Комментарии (7)
    4 ноября 2025, 23:25 • Новости дня
    Под Купянском дрон ВСУ ударил по стоящей на коленях крестящейся женщине
    Под Купянском дрон ВСУ ударил по стоящей на коленях крестящейся женщине
    @ onf_front

    Tекст: Катерина Туманова

    Telegram-каналы распространяют видео, на которых FPV-дроны ВСУ уничтожают мирное население под Купянском, а частности, канал «Народного фронта» представил видео жестокой расправы над женщиной, которая крестится, стоя на коленях на обочине дороги перед тем, как дрон врезается в нее и взрывается.

    «Пожилая женщина пытается выбраться из Купянска. Увидев дрон противника, падает на колени и крестится, умоляя пощадить. Оператор некоторое время издевается, а потом убивает женщину. Обыкновенный фашизм», – говорится в сопровождающем видео посте.

    Telegram-канал «Оперативный простор» показал видеозапись, как двое мирных жителей, из села Петропавловка восточнее Купянска решили выйти к российским позициям. С собой они несли только личные вещи. Один из них держал белый флаг, рядом с ним шла маленькая собака. Но операторы ВСУ направили FPV-дроны, поочередно убив шедших по дороге беззащитных мирных жителей.

    «И как особый символ стойкости русского православного человека – несколько раз крестящийся дед – и за это ему боеприпас в голову от извергов. Такую мерзость сложно представить даже в самом страшном фильме ужасов», – сказано в сообщении к видео.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дочь спасенного из плена на Украине бойца ВС России описала издевательства, которые пережил ее отец.

    Комментарии (16)
    4 ноября 2025, 15:44 • Новости дня
    Handelsblatt: Германия отказалась поставить ракеты Taurus Украине

    Handelsblatt: Германия отказалась поставить ракеты Taurus Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Германия сохранила ограничения на поставки крылатых ракет Taurus Киеву, но увеличит финансовую помощь Киеву на 3 млрд евро в 2026 году, сообщает газета Handelsblatt.

    Немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что власти Германии по-прежнему исключают возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus, несмотря на неоднократные просьбы Киева, передает ТАСС.

    Как отмечается, подобная позиция сохраняется на фоне продолжающихся обсуждений внутри коалиции.

    Вместо ракет Taurus Берлин намерен увеличить объем финансовой поддержки Киева, добавив к текущей сумме около 3 млрд евро. Таким образом, общая сумма помощи должна вырасти до 11,5 млрд евро, если решение будет окончательно одобрено. Источники подчеркивают, что переговоры еще ведутся, но среди политиков наблюдается широкий консенсус относительно необходимости дополнительной поддержки.

    По данным издания, германское правительство рассчитывает, что в условиях отсутствия ракет Taurus Киев направит новые средства на развитие собственного дальнобойного вооружения. Прежде всего речь идет о крылатых ракетах «Фламинго», которые должны стать аналогом немецкой ракеты.

    Ранее лидер ХДС Фридрих Мерц допустил возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus при согласовании с партнерами в Евросоюзе.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах использовать замороженные российские активы для поддержки вооруженных сил Украины.

    Германия решила выделить на закупку американского оружия для Украины 500 млн долларов по инициативе PURL.

    Комментарии (8)
    2 ноября 2025, 18:27 • Новости дня
    В Берлине объявили о закрытии крупнейшего центра для беженцев с Украины

    Власти Берлина решили закрыть крупнейший центр для беженцев с Украины в Тегеле

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Берлина собираются прекратить работу крупнейшего центра для беженцев с Украины на базе бывшего аэропорта Тегель до завершения текущего года, сообщили украинские СМИ.

    По данным украинских СМИ, центр расположился на территории бывшего аэропорта Тегель и представлял собой основную инфраструктуру для размещения беженцев с Украины, передает «Газета.Ru».

    До принятия решения о закрытии на территории центра проживало порядка 5 тыс. человек. В данный момент количество обитателей сократилось до 1,5 тыс. человек.

    В будущем власти города планируют перейти к децентрализованному размещению переселенцев, что может означать распределение их по более мелким объектам или квартирам по городу и регионам.

    Ранее The Telegraph писала, что после смягчения Киевом ограничений на выезд в Польшу и ФРГ приехали почти 99 тыс. молодых мужчин с Украины.

    Жители крупных городов Германии стали опасаться выходить на улицы по вечерам из-за мигрантов.

    Общая численность беженцев в Германии сократилась впервые с 2011 года, но по-прежнему превышает 3,5 млн человек, большинство из которых приехали с Украины.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 01:55 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о предоставлении США карт с линией фронта на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия не предоставляет США карт с актуальной линией фронта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Сейчас не передаем. Когда были контакты, то, разумеется, пояснения по картам давались», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, перед началом закрытых переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в августе появилась карта с отмеченными историческими регионами России. Зеленский заявил, что подробно показал Трампу детали военной ситуации на карте Украины.

    Комментарии (3)
    2 ноября 2025, 19:04 • Новости дня
    Зеленский сообщил о получении новых Patriot из Германии

    Зеленский заявил, что Украина получила от Германии новые системы ПВО Patriot

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины усилили систему противовоздушной обороны за счет новых комплексов Patriot, поступивших из Германии, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Зеленский объявил о поступлении новых систем противовоздушной обороны Patriot из Германии. Он отметил, что новые комплексы позволили укрепить украинскую противовоздушную оборону, и поблагодарил за это канцлера Германии Фридриха Мерца, передает ТАСС.

    Зеленский выразил признательность Германии и лидеру страны за совместную работу в этом направлении.

    Ранее, 29 сентября, министр обороны Германии Борис Писториус сообщал, что Берлин уже поставил Киеву три системы Patriot, а к концу текущего года планирует предоставить еще две такие системы совместно с норвежскими партнерами.

    Американский журнал TNI заявил, что украинская ПВО почти прекратила существование после ударов ВС России.

    Президент США Дональд Трамп предложил немецким властям передать батарею комплекса Patriot для Украины.

    Германия запланировала профинансировать поставки вооружения США для Украины на сумму 500 млн долларов, в том числе боеприпасов и систем Patriot.

    В Генштабе ВСУ отметили, что комплексы Patriot на Украине теперь перехватывают только 6% российских ракет вместо прежних 42% из-за усовершенствованных маневрирующих боеприпасов.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 04:58 • Новости дня
    Дмитриев порадовался решению Мерца против «убийственной иммиграции»

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил одобрение решением канцлера ФРГ Фридриха Мерца о высылке сирийских беженцев.

    «Канцлер Германии Мерц наконец-то начал читать наши посты об иммиграции, ведущей к самоубийству западной цивилизации, и предпринимать какие-то действия. Надеюсь, он последует и другим советам», – написал Дмитриев в соцсети Х.

    Напомним, ранее в Хузуме на совместной пресс-конференции с премьер-министром земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэлем Гюнтером канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что у сирийских беженцев нет причин прятаться в Германии – война в Сирии кончилась, пора возвращаться домой и восстанавливать страну.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Германия сталкивается с быстрым снижением числа христиан, что связано с влиянием мигрантов и позицией церковного руководства. Жители ФРГ стали опасаться выходить на улицы по вечерам из-за мигрантов.

    Комментарии (7)
    4 ноября 2025, 03:35 • Новости дня
    Нарышкин указал, что вызывает мировой восторг атомной отраслью России

    Нарышкин назвал, что вызывает мировой восторг атомной отраслью России

    Tекст: Катерина Туманова

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в связи с 80-летием атомной отрасли страны указал на мероприятии Росатома на два проекта, которые вызывают трепет и восторг во всем мире и о котором мир узнал не так давно.

    «Осознаем масштаб и значимость решаемых вами задач как в России, так и за ее пределами. Восхищаемся успехами и достижениями, в том числе, конечно, с гордостью и с восхищением смотрим, слушаем о достижениях, о которых узнал весь мир на последней неделе. Я имею в виду «Буревестник» и «Посейдон», – приводит слова Нарышкина РИА «Новости».

    Кроме того, 31 октября, в Росатоме Нарышкин передал генеральному директору  Алексею Лихачеву рассекреченные архивные документы СВР об истории атомного проекта СССР.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил вероятность вручения государственных наград конструкторам «Буревестника». Шойгу заявил, что тем, кто не верил президенту России Владимиру Путину о «Буревестнике» и «Посейдоне», пора поверить. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что создание ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» дало возможность испытать уникальный подводный аппарат «Посейдон».

    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 06:55 • Новости дня
    ВСУ перебросили на Сумское направление обучавшиеся в Британии части

    Tекст: Катерина Туманова

    Пока штурмовики и морпехи российской группировки войск «Север» продвигаются на правом фланге наступления, ВСУ перебрасывают разоренные в Харьковской области бригады солдат, обучавшихся в Британии.

    «В Сумскую область переброшен не до конца восстановивший боеспособность второй батальон 1004 отдельной бригады охраны и обслуживания (г. Киев). Военнослужащие бригады проходили обучение в Великобритании и понесли большие потери в Харьковской области», рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    По их словам, в лесополосах на правом фланге наступления десантники и морпехи «Севера» продвинулись на 150 м, при этом комплексным огнем было сорвано три попытки выдвижения штурмовых групп ВСУ в районе Новоконстантиновки (Перше Травня), Андреевки, Кондратовки и Варачино.

    «На Теткинском и Глушковском участках фронта расчеты ОТРК группировки «Север» наносили удары по позициям ВСУ в районе Павловки», – отметили военнослужащие.

    На Харьковском направлении «Северяне» выдавливают противника из Волчанска и расширяют зону контроля на Хатненском участке фронта. В Волчанске на левом берегу реки Волчья бойцы продвинулись на 250 м, причем при продвижении были взяты в плен два военнослужащих ВСУ.

    В лесу западнее Синельниково штурмовики «Севера» заняли два опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 200 м, а на участке фронта Меловое-Хатнее продвинулись по лесополосам на 400 м.

    Ударами российской авиации и БПЛА «Герань-2» были уничтожены позиции ВСУ в Двуречанском и Приколотном. Также «Герань-2» разгромила пункт временной дислокации резервов 3 отмбр ВСУ в районе поселения Зеленый Гай, которые, по замыслу украинского командования, должны были выдвинуться на Хатненский участок.

    «За сутки потери противника составили свыше 230 человек (из них более 150 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской), двое взяты в плен», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские подразделения продолжили  наступление в ряде районов на Харьковском и Сумском направлениях. При этом интенсивность боев на Сумском направлении стала снижаться из-за погоды.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 13:38 • Новости дня
    Умер самый пожилой житель Германии

    Самый пожилой житель Германии умер в возрасте 110 лет

    Tекст: Дарья Григоренко

    Самый пожилой житель Германии Карл Хайдле скончался в возрасте 110 лет в Баден-Вюртемберге.

    Администрация общины Кернен, где жил пенсионер, уточнила: Хайдле ушел из жизни спокойно в ночь на 1 ноября. За два месяца до этого, 2 сентября, он отметил свое 110-летие, передает ТАСС.

    Бургомистр Бенедикт Паулович в официальном послании отметил: «За свою долгую жизнь он многое видел и многое перенес. Для многих из нас он был примером благоразумия и уважения». Эти слова опубликованы на сайте местной администрации.

    Издание Stuttgarter Zeitung уточняет, что Карл Хайдле по профессии был слесарем и до преклонных лет поддерживал отличную физическую форму. Даже в 99 лет он продолжал водить автомобиль. При этом около 30 лет мужчина не обращался к врачам и вел самостоятельный образ жизни.

    1 мая в городе Порту-Алегри умерла бразильская монахиня Ина Канабарру Лукас, считавшаяся старейшей жительницей Земли на момент своей смерти.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 22:40 • Новости дня
    Путин сообщил, как технологии «Буревестника» и «Посейдона» помогут в космосе

    Tекст: Катерина Туманова

    Системы «Буревестник» и «Посейдон» помогут стране добиться успехов не только в оборонно-промышленном комплексе, но и в гражданских отраслях, например, при строительстве космических кораблей, заявил президент России Владимир Путин.

    По словам главы российского государства на церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона», применение новых технологий раскрывает широкие возможности при реализации приоритетных национальных программ.

    «В том числе, в малой ядерной энергетике при создании энергоустановок для арктической зоны и освоения дальнего и ближнего космоса, включая энергообеспечение космического транспортного корабля для перевозки тяжелых грузов, который мы сейчас создаем, над ним работаем, а также для перспективной станции на Луне», – приводит пресс-служба Кремля слова президента.

    Отмечая мощные сверхмалые ядерные реакторы «Буревестника», Путин напомнил, что его запуск в работу измеряется секундами, тогда как для обычных реакторов требуются часы и даже сутки.

    «На основе подобных энергетических установок уже создается новое поколение типов вооружений. Больше того, началась разработка следующего поколения крылатых ракет с ядерными двигателями. Их скорость более чем втрое превысит скорость звука, а в перспективе они станут и гиперзвуковыми», – сообщил российский лидер.

    Кроме того, он отметил, что дальность полета «Буревестника» превзошла все известные в мире ракетные системы.

    «У него высокая точность поражения цели, которую он четко, уверенно достигает в заранее рассчитанное время», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел церемонию награждения разработчиков стратегической крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» в московском Кремле. Во время церемонии президент России подчеркнул, что подводный аппарат «Посейдон» способен погружаться на глубину до тысячи метров.

    Комментарии (0)
    Россия добилась нового лидерства на мировом рынке продовольствия

    Россия впервые обошла исторического мирового лидера по экспорту подсолнечного масла – Украину. Зарубежные поставки Российской Федерации оказались на полмиллиона тонн больше, чем у конкурента. Среди новых покупателей российского продукта – Индия, давний партнер по нефтяной торговле. За счет чего России удалось занять первое место? Подробности

    Ужесточение антироссийской политики разнообразно раскололо Америку

    Глава МИД Сергей Лавров выразил недоумение тем, что президент США Дональд Трамп «опять ушел на позиции», которые давно отработаны, и требует заморозки конфликта, хотя прежде соглашался с позицией Москвы о выработке полноценного мирного договора. В чем причина перемен в политике Вашингтона? Почему там решили вернуться к практике давления на Россию? Подробности

    Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа

    Редчайший случай в зоне спецоперации: украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Украинские СМИ стали заявлять о «дерзком контрнаступлении», но все быстро закончилось уничтожением всей группы ГУР ВСУ. Зачем в таком случае командование украинских сил спецопераций на самом деле устроило подобную авантюру? Подробности

    В Прибалтике отрекаются от ЛГБТ в пользу российских традиционных ценностей

    Парламент Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции – документа, который, как заявляется, «пытается нормализовать гомосексуализм». И хотя стоящий во главе государства открытый гей отправил закон на новое рассмотрение, выяснилось, что большинство политиков стоит за возрождение традиционных ценностей, отстаиваемых в том числе и Россией. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Макрон стал худшим в истории

      Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    • Что не так с распадом СССР? Почему появились территориальные споры у бывших республик

      В конце 1991 года Советский Союз распался на 15 независимых государств. Однако процедура и его создания, и распада изначально содержала в себе потенциал конфликта. Главная проблема заключалась в том, как были проведены границы советских республик и каким образом произошел раздел огромной страны.

    • Война еврокомиссарш: Урсула против Каи

      Между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главной евродипломаткой Каей Каллас вспыхнул личный конфликт из-за рокового мужчины – Мартина Зельмайера, которого называют «монстром» и одним из наиболее влиятельных чиновников в ЕС.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько граммов в чайной ложке: полный гид для точной готовки без весов

      Отсутствие кухонных весов – не повод отказываться от нового рецепта. Секрет успеха часто кроется в знании простых бытовых мер. Понимание того, сколько граммов того или иного продукта помещается в обычную чайную ложку, позволяет соблюсти пропорции и избежать распространенных ошибок: пересоленного супа, не поднявшегося теста или излишне приторного соуса. В этом материале – вся информация о том, как точно измерить ингредиенты с помощью подручных средств.

    • Сколько граммов в столовой ложке: полные таблицы и практические советы

      Каждый, кто хоть раз пытался готовить без кухонных весов, знает: столовая ложка может стать настоящим спасением. Именно она помогает отмерить нужное количество муки, сахара или масла, когда под рукой нет мерной чашки. Но чтобы рецепты не превращались в угадайку, важно понимать, сколько граммов помещается в ложке разных продуктов. Несколько простых правил избавят от ошибок и помогут добиться идеального результата — будь то воздушные блины или хрустящее печенье.

    • Последняя родительская суббота 2025 года – Димитриевская: когда будет, что можно и нельзя делать 1 ноября

      Димитриевская родительская суббота – это особый день в православном календаре, посвященный молитвенной памяти об усопших. Считается, что эта суббота завершает годовой круг поминальных дней и имеет глубокое историческое и духовное значение.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

