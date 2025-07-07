США и Таиланд начали масштабные морские учения CARAT

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военно-морские силы Таиланда и США начали совместные учения в Сиамском заливе, сообщает ТАСС. Маневры под названием CARAT Thailand 2025 стартовали 7 июля и продлятся до 18 июля. В них принимают участие около 1 тыс. военных обеих стран.

Как отмечает газета The Nation, открытие учений прошло на главной базе ВМС Таиланда в порту Саттахип. Главная цель маневров – укрепление безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и отработка совместных действий при стихийных бедствиях.

Эти учения проводятся ежегодно уже 30 лет и считаются одними из самых продолжительных двусторонних морских учений в регионе.

По данным портала Pattaya News, Таиланд задействует три боевых корабля, пять типов самолетов и беспилотные летательные аппараты. ВМС США участвуют с прибрежным боевым кораблем USS Santa Barbara, тремя типами самолетов и многоцелевыми вертолетами MH-60R Seahawk. Учения пройдут в районах Саттахип, провинции Районг и в акватории Сиамского залива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные заявили, что система искусственного интеллекта Maven помогла им резко ускорить цикл от обнаружения до уничтожения цели во время учений.